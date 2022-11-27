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Месси показал лучший свой результат по голам за сборную за календарный год

сегодня, 01:51
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина2 : 0Логотип футбольный клуб МексикаМексикаМатч завершен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол в ворота Мексики в матче 2-го тура ЧМ-2022 (2:0).

Этот мяч стал 13-м для футболиста за национальную команду в 2022-м году, что стало лучшим для него результатом по числу голов за календарный год за всё время. До этого максимальным достижением были 12 мячей в 2012-м.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:18
Ну показал и показал,терь Месси на каждой ветке!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:18
У Месси будет ещё матч,и все.Последний матч за сборную
Johnes
Johnes ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 07:24, ред.
Лепят только горбатого к стенке, а Месси - он давно уже легенда!
Johnes
Johnes ответ протон (раскрыть)
сегодня в 07:22
Это правда, защитная линия вчера была на высоте!
Johnes
Johnes
сегодня в 07:20
как хорошее вино, с каждым годом только лучше
112910415
112910415
сегодня в 05:06
и ещё улучшит !
протон
протон
сегодня в 04:27
Смешно слышать тех, кто говорит про отсутствие игры)
у Аргентинских ворот 0 опасности было)
именно за счет этого Аргентина и играет последние 3 года - всю Копу играли неярко в атаке, но зато уверенно крепко в защите.. не зря Бразильцы им не могли забить..
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 04:21
Из Месси усиленно лепят легенду.
А я не забуду, как он вел себя после 2:8
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:40
До конца года у Месси есть возможность улучить своё достижение!
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