Месси показал лучший свой результат по голам за сборную за календарный год

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сегодня, 01:51

Нападающий сборной Аргентины забил гол в ворота Мексики в матче 2-го тура ЧМ -2022 (2:0).

Этот мяч стал 13-м для футболиста за национальную команду в 2022-м году, что стало лучшим для него результатом по числу голов за календарный год за всё время. До этого максимальным достижением были 12 мячей в 2012-м.