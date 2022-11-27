Месси показал лучший свой результат по голам за сборную за календарный год

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол в ворота Мексики в матче 2-го тура ЧМ-2022 (2:0).
Этот мяч стал 13-м для футболиста за национальную команду в 2022-м году, что стало лучшим для него результатом по числу голов за календарный год за всё время. До этого максимальным достижением были 12 мячей в 2012-м.
у Аргентинских ворот 0 опасности было)
именно за счет этого Аргентина и играет последние 3 года - всю Копу играли неярко в атаке, но зато уверенно крепко в защите.. не зря Бразильцы им не могли забить..
у Аргентинских ворот 0 опасности было)
именно за счет этого Аргентина и играет последние 3 года - всю Копу играли неярко в атаке, но зато уверенно крепко в защите.. не зря Бразильцы им не могли забить..
А я не забуду, как он вел себя после 2:8
А я не забуду, как он вел себя после 2:8