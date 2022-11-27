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Месси — первый с 1966 года аргентинец с 2 матчами с голом и ассистом на ЧМ

сегодня, 00:26
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина2 : 0Логотип футбольный клуб МексикаМексикаМатч завершен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол и отдал результативную передачу в матче с Мексикой во 2-м туре ЧМ-2022 (2:0).

Футболист стал первым игроком национальной команды с 1966 года, у которого есть два матча с голом и передачей на чемпионатах мира. Впервые аргентинец сумел сделать это на ЧМ-2006 в игре с Сербией. Также Месси стал одновременно и самым молодым игроком, который сделал это (ему было 18 лет на момент матча с Сербией в 2006-м) и самым возрастным — сейчас ему 35 лет.

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Все комментарии
Expert soccer
Expert soccer
сегодня в 08:53
2 матча подряд с голом это величайшее достижение в истории футбола!!!!! 8 и 9 золотые мячики гарантированы!!!!!!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:53
Сплошные рекорды, а в итоге будет 💩
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов
сегодня в 08:03
вся лента в месси
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:14
Опять начнут рекорды придумывать!
112910415
112910415
сегодня в 05:08
матч имени Месси, однозначно !
протон
протон
сегодня в 00:32
Месси затащил сегодня, а так игры у Аргентины не было
Просто гений, первый гол Мексиканцам мало того что просто бомба, вдобавок как глоток свежего воздуха для всей сборной.
Как он бегал до последней секунды!! Всего себя оставил на поле, как и все остальные! Тяжелейшая вымученная победа сегодня благодаря голу и ассисту Лео! Дал надежду всей Аргентине.
Гость
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