Месси — первый с 1966 года аргентинец с 2 матчами с голом и ассистом на ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол и отдал результативную передачу в матче с Мексикой во 2-м туре ЧМ-2022 (2:0).
Футболист стал первым игроком национальной команды с 1966 года, у которого есть два матча с голом и передачей на чемпионатах мира. Впервые аргентинец сумел сделать это на ЧМ-2006 в игре с Сербией. Также Месси стал одновременно и самым молодым игроком, который сделал это (ему было 18 лет на момент матча с Сербией в 2006-м) и самым возрастным — сейчас ему 35 лет.
Просто гений, первый гол Мексиканцам мало того что просто бомба, вдобавок как глоток свежего воздуха для всей сборной.
Как он бегал до последней секунды!! Всего себя оставил на поле, как и все остальные! Тяжелейшая вымученная победа сегодня благодаря голу и ассисту Лео! Дал надежду всей Аргентине.
Просто гений, первый гол Мексиканцам мало того что просто бомба, вдобавок как глоток свежего воздуха для всей сборной.
Как он бегал до последней секунды!! Всего себя оставил на поле, как и все остальные! Тяжелейшая вымученная победа сегодня благодаря голу и ассисту Лео! Дал надежду всей Аргентине.