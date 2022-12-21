Пирс Морган — Месси: «Сейчас ты слегка перебарщиваешь со злорадством»

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сегодня, 13:46

Журналист Пирс Морган прокомментировал публикации с кубком мира в социальных сетях.

Окей, Лионель, мы поняли, ты выиграл чемпионат мира. Сейчас ты слегка перебарщиваешь со злорадством.

Напомним, что Месси опубликовал уже 5 фотографий с долгожданным трофеем в своем аккаунте.