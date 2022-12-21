Пирс Морган — Месси: «Сейчас ты слегка перебарщиваешь со злорадством»

Журналист Пирс Морган прокомментировал публикации Лионеля Месси с кубком мира в социальных сетях.
Окей, Лионель, мы поняли, ты выиграл чемпионат мира. Сейчас ты слегка перебарщиваешь со злорадством.
Напомним, что Месси опубликовал уже 5 фотографий с долгожданным трофеем в своем аккаунте.
Помнится Левандовски тоже такие фото делал после победы в ЛЧ. Это абсолютно нормально
Помнится Левандовски тоже такие фото делал после победы в ЛЧ. Это абсолютно нормально
Лео выложил 5-6 фото с кубком. Но будь на его месте Кристи, то этих фото было бы в сотни раз больше, да в добавок у всей его семейки прихлебателей с Морганом в придачу ,а ближайшее два года рот бы не закрывался....
Лео выложил 5-6 фото с кубком. Но будь на его месте Кристи, то этих фото было бы в сотни раз больше, да в добавок у всей его семейки прихлебателей с Морганом в придачу ,а ближайшее два года рот бы не закрывался....