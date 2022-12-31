«Ньюкасл» сыграл вничью с «Лидсом» и продолжает идти на 3-м месте в АПЛ

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вчера, 20:15

«Ньюкасл» не смог победить «Лидс» в матче 18-го тура чемпионата Англии (0:0).

Таким образом, «сороки» упустили возможность догнать по очкам «Ман Сити», который сегодня тоже оступился в игре с «Эвертоном» (1:1).

«Ньюкасл» имеет на данный момент 34 очка и идет 3-м. «Лидс» занимает 14-е место с 16 баллами.