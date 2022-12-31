«Ньюкасл» сыграл вничью с «Лидсом» и продолжает идти на 3-м месте в АПЛ

«Ньюкасл» не смог победить «Лидс» в матче 18-го тура чемпионата Англии (0:0).
Таким образом, «сороки» упустили возможность догнать по очкам «Ман Сити», который сегодня тоже оступился в игре с «Эвертоном» (1:1).
«Ньюкасл» имеет на данный момент 34 очка и идет 3-м. «Лидс» занимает 14-е место с 16 баллами.
Интересно, в матче Хапоэль - Маккаби (1:1) у пользователя drug01 2 ставки на
дополнительные кэфы.
тотал меньше (2.5) 1.87 1000 - выиграл
тотал больше (2.5) 1.93 1000 - проиграл
Как он поставил по 1000, если предел 1000 очков на доп. кэфы?
-1870 у него, и HOROVEL6 в первом месте. Как он смог поставить 2000?
Интересно, в матче Хапоэль - Маккаби (1:1) у пользователя drug01 2 ставки на
дополнительные кэфы.
тотал меньше (2.5) 1.87 1000 - выиграл
тотал больше (2.5) 1.93 1000 - проиграл
Как он поставил по 1000, если предел 1000 очков на доп. кэфы?
-1870 у него, и HOROVEL6 в первом месте. Как он смог поставить 2000?
Как написал A.S.A, по неизвестным причинам сайт покинули некоторые отличные (сам он такой человек) пользователи... . И я надеюсь, что они вернутся, хотя с некоторыми из них я все время спорил или они со мной. В следующем месяце Kenas Ter-Aristakessian будет играть в группе без призов, Кстати, в этом месяце мог бы выиграть с +21000 очками в финале - особо не рискуя, но не стал, потому что для меня приз не главнее. Я ищу формулу... Хотя, HOROVEL6 выиграл группу Заболотного (у Excelsior666 и у HOROVEL6 равные очки, интересно кто выиграл на самом деле).
А так, всем здоровье. Сайту желаю высокого рейтинга, новых умных юзеров в 2023-ом году. Аминь.
Как написал A.S.A, по неизвестным причинам сайт покинули некоторые отличные (сам он такой человек) пользователи... . И я надеюсь, что они вернутся, хотя с некоторыми из них я все время спорил или они со мной. В следующем месяце Kenas Ter-Aristakessian будет играть в группе без призов, Кстати, в этом месяце мог бы выиграть с +21000 очками в финале - особо не рискуя, но не стал, потому что для меня приз не главнее. Я ищу формулу... Хотя, HOROVEL6 выиграл группу Заболотного (у Excelsior666 и у HOROVEL6 равные очки, интересно кто выиграл на самом деле).
А так, всем здоровье. Сайту желаю высокого рейтинга, новых умных юзеров в 2023-ом году. Аминь.
И ставка пролетела(
И ставка пролетела(