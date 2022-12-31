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«Ньюкасл» сыграл вничью с «Лидсом» и продолжает идти на 3-м месте в АПЛ

вчера, 20:15
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)0 : 0Логотип футбольный клуб ЛидсЛидсМатч завершен

«Ньюкасл» не смог победить «Лидс» в матче 18-го тура чемпионата Англии (0:0).

Таким образом, «сороки» упустили возможность догнать по очкам «Ман Сити», который сегодня тоже оступился в игре с «Эвертоном» (1:1).

«Ньюкасл» имеет на данный момент 34 очка и идет 3-м. «Лидс» занимает 14-е место с 16 баллами.

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Источник: soccer.ru
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Gahi
Gahi
сегодня в 02:51
Была возможность улучшить свою позицию, но "Ньюкасл Юнайтед" упустил хороший шанс, тем более у себя на поле.
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 22:13
За справедливость.

Интересно, в матче Хапоэль - Маккаби (1:1) у пользователя drug01 2 ставки на
дополнительные кэфы.

тотал меньше (2.5) 1.87 1000 - выиграл
тотал больше (2.5) 1.93 1000 - проиграл

Как он поставил по 1000, если предел 1000 очков на доп. кэфы?

-1870 у него, и HOROVEL6 в первом месте. Как он смог поставить 2000?
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 21:02, ред.
Уважаемая администрация, уважаемые пользователи сайта с наступающим Новым годом!

Как написал A.S.A, по неизвестным причинам сайт покинули некоторые отличные (сам он такой человек) пользователи... . И я надеюсь, что они вернутся, хотя с некоторыми из них я все время спорил или они со мной. В следующем месяце Kenas Ter-Aristakessian будет играть в группе без призов, Кстати, в этом месяце мог бы выиграть с +21000 очками в финале - особо не рискуя, но не стал, потому что для меня приз не главнее. Я ищу формулу... Хотя, HOROVEL6 выиграл группу Заболотного (у Excelsior666 и у HOROVEL6 равные очки, интересно кто выиграл на самом деле).

А так, всем здоровье. Сайту желаю высокого рейтинга, новых умных юзеров в 2023-ом году. Аминь.
протон
протон
вчера в 20:19
Не получилось у ноунеймов выиграть....(
И ставка пролетела(
Гость
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