Бэйл завершил карьеру

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вчера, 18:31

Нападающий завершил карьеру.

Футболист сообщил о завершении клубной карьеры, а также выступлений за сборную. На взрослом уровне он дебютировал в составе «Саутгемптона» в сезоне 2006/07. В 2007-м он пополнил ряды «Тоттенхэма», а с 2013 по 2022 защищал цвета «Реала». В сезоне 2020/21 он на сезон вернулся в стан «шпор» на правах аренды. Последним клубом игрока стал «Лос-Анджелес».

В составе сборной Уэльса Бэйл сыграл на чемпионате мира 2022.