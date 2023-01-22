Канчельскис ведёт переговоры с клубом из ОАЭ

Российский тренер рассказал о переговорах с клубом из ОАЭ .

Последним местом работы специалиста был «Навбахор» из Узбекистана, который он покинул в октябре 2020 года.

Сложно проходят переговоры с клубом из ОАЭ , потому что они никуда не торопятся, ха-ха. Они живут себе спокойно и равномерно, никуда не спешат. Это мы такие: «Давайте быстрее!»

Хорошо, что ещё ведутся переговоры и мы всё ещё общаемся. Возможно, на следующей неделе опять придётся лететь в Эмираты и более подробно разговаривать. Посмотрим! Арабы никуда не торопятся, а вот мы импульсивные. У них там спокойняк.