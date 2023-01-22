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Канчельскис ведёт переговоры с клубом из ОАЭ

сегодня, 12:03

Российский тренер Андрей Канчельскис рассказал о переговорах с клубом из ОАЭ.

Последним местом работы специалиста был «Навбахор» из Узбекистана, который он покинул в октябре 2020 года.

Сложно проходят переговоры с клубом из ОАЭ, потому что они никуда не торопятся, ха-ха. Они живут себе спокойно и равномерно, никуда не спешат. Это мы такие: «Давайте быстрее!»

Хорошо, что ещё ведутся переговоры и мы всё ещё общаемся. Возможно, на следующей неделе опять придётся лететь в Эмираты и более подробно разговаривать. Посмотрим! Арабы никуда не торопятся, а вот мы импульсивные. У них там спокойняк.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:58
Туда ему и дорога, пусть лучше делом занимается , а не болтает свои провокационные комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 14:50
Канчельскис о 80-м месте Мир РПЛ в рейтинге IFFHS: «Сказочники говорили, что мы прогрессируем. Куда только? Вниз! Футбольный бог нас наказывает»
Ironigor
Ironigor ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 14:02
Это было три года назад. Нынче замёрз в Москве и решил с...ться в тёплые края .
adekvat
adekvat ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 13:57
Да он и в Узбекистане не замерзал.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:52
Никудышный тренеришка, долго в Эмиратах не проработает, выгонят ссаными тряпками за неудовлетворительные результаты, но бабла рубанёт.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:53
Там он сможет и отдохнуть и подзаработать.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:38
А у Вас выбор есть?

Приучают к "месту"!)
Futurista
Futurista
сегодня в 12:22, ред.
Это мы такие: «Давайте быстрее!...деньги на телефоне заканчиваются...
А арабы никуда не торопятся...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:14
Вот и Андрюха в тёплые края собрался .
Minamino
Minamino
сегодня в 12:04
ОАЭ... Если в России не нашел, пусть будет там.
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