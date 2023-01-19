«В стране два тренера – Семак и Карпин». Ещё был Слуцкий, но занялся комедией

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вчера, 15:27

Сёмин тоже блогер, а лучший молодой тренер РПЛ – испанец.

Даже Семак и Карпин – средние наставники

Орлов считает, что в России слабые тренеры, выделил лишь Семака и Карпина. Неделю назад в РФС раздали тренерские лицензии PRO – братьям Березуцким, Кержакову, Игнашевичу, Мусаеву и Гогниеву. Из всех только Спартак работает тренером в РПЛ . Но в «Химках» конфликт за конфликтом. На днях тренер сцепился с Гулиевым. Аяз отрицает, что звал наставника «выйти раз на раз», но поссорились.

Детский сад, с Орловым тяжело спорить. В России проблема с тренерами-менеджерами, потому как Сёмин, Романцев и Газзаев прежде всего наставники. А когда вмешивались в работу спортивных директоров – получалось скверно. Семак тоже не управляющий. У него нет права голоса в «Зените», невзирая на титулы. Сергей Богданович надеялся, что Ловрен останется, но желания тренера оказалось мало.

Семак также не защитил Чистякова после слов Орлова о «сдаче» матча «Ахмату». А позже оказалось, что Дмитрия оклеветали. Несамостоятельность, осторожность, недооценка соперников, неудачи в еврокубках, неумение принимать поражения, отсутствие воспитанных им игроков для топ-5 – минусов у тренера Семака много. Фанаты «Зенит» по многим пунктам соглашаются.

Сами часто пишут, что с таким преимуществом можно играть круче. Даже по тому, как Дзюба и Азмун смотрелись за рубежом, понятно, насколько хорошо Семак готовит игроков. Сергей Богданович – тренер самого могущественного и сильного клуба в РПЛ . Но с «Зенитом» и ассистент Низелик мог идти первым. А вот Карпин из другой оперы. Выжимает максимум из средних игроков, настоящий лидер «Ростова».

Но интересен ли ему футбол? Допускает, что через три сезона выйдет на пенсию. Да и разве Карпин тренирует в Ла Лиге? Хорватию не опередил. Вызов в «Локомотиве» и «Краснодаре» не принял. В молодости не сделал «Спартак» чемпионом. Стал мудрее и глубже как наставник, но не перерос статус короля провинции, где не светит «золото». Хороший тренер, часто его хвалим, но по мировым меркам средний.

Слуцкий и Сёмин занялись созданием контента

Пока два тренера развлекаются, «Рубин» прозябает в Первой лиге, а «Локомотив» стоит на вылет. Блогера Юрия Павловича оправдывает возраст – может отдыхать на пенсии, а вот поход Слуцкого и Дзюбы на рынок в рамках популярного шоу оставляет двойственное впечатление. Чемпион России не нужен ведущим клубам РПЛ . Слуцкий не научился признавать свои ошибки. Всегда защищается юмором, и этого мало.

Видно, когда комментирует матчи, что понимает футбол. Но как только в Казани дали больше власти, чем в ЦСКА , получили развал «Рубина», созданного деспотом Бердыевым. Слуцкий ездил в Англию и Нидерланды, но не закрепился. Отсутствие успешных примеров работы российских специалистов в ведущих лигах Европы тоже говорит против них.

Часто не учат языки. Редко умеют набрать сильную команду ассистентов. Вообще нет примеров, когда один тренер воспитал другого, как Гвардиола — Артету. Сёмин снимает роуд-муви о футболе, а Слуцкий – герой юмористического шоу с Дзюбой. И это два чемпиона страны. О каких успехах тренерской школы речь? Романцев, хотя всего лишь на два года моложе, чем Бердыев, не работает тренером 18 лет.

Тренера Газзаева давно не существует. Вот поэтому выделяют Семака и Карпина, больше просто некого. А готовит тренеров, в том числе, Овчинников, который предрекает Галактионову провал в «Локомотиве». Зависти много – поддержки мало. И репутации не будет, особенно без еврокубков, где можно показать класс, как Романцев это сделал, выйдя в полуфинал Кубка чемпионов. Но с той поры прошло более трех десятилетий.

Не было массовой подготовки тренерских кадров

Огорчает, что речь о программе, на которую были деньги. Начинать стоило двадцать лет назад. Бесталанных футболистов стоило отсекать от работы тренерами. Аленичев примерно такой тренер, как Мостовой, но второй слишком малограмотный в футболе, чтобы хотя бы получить лицензию. А вот талантливые молодые люди – российские Абаскали и Тедеско, не найдут спонсоров на обучение.

Саму академию тоже стоило давно проверить. Преподаватели современные? Программа продуманная? Есть ведь разные лицензии. Сколько в России профессиональных футбольных тренеров для детей и юношей? Многим в провинции приходится работать на энтузиазме, не у каждого есть академия «Краснодара». Хотя даже опыт Галицкого показал, что нужны десятилетия для создания тренерской школы.

Тен Хаг в тринадцать лет обсуждал с Кройфом футбол по телевидению. А теперь Эрик тренирует «Манчестер Юнайтед», причем неплохо справляется. В крошечных Нидерландах нашлись деньги и педагоги, чтобы построить тренерскую школу, а в России грамотного планирования в футболе не было никогда. Михелс и Кройф переосмыслили чужие идеи и создали свою философию игры.

Французы, испанцы, итальянцы и португальцы тоже справились с задачей. Ни одолжить чужое, ни придумать свое в РПЛ не сумели. Поэтому будут помогать новичок Ивич, Йоканович и Абаскаль – задержатся до тех пор, пока не получат заманчивое предложение от клуба из еврокубков. Случатся и неудачные ставки, как на немцев в «Локомотиве». А своим не хватает класса, как Федотову в ЦСКА .