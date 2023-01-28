«Бавария» в третий раз подряд потеряла очки в Бундеслиге

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вчера, 22:23

В матче 18-го тура Бундеслиги «Бавария» не смогла дома победить «Айнтрахт» (1:1).

Мюнхенцы открыли счет на 34-й минуте — отличился Лерой Сане. Гости отыгрались после перерыва. На 69-й минуте забил нападающий сборной Франции Рэндал Коло.

«Бавария» после этого матча имеет 37 очков и занимает 1-е место, однако отрыв от идущего 2-м «Униона» составляет 1 балл. «Айнтрахт» 5-й с 32 очками.

Отметим, что мюнхенцы не могут победить уже в трех матчах Бундеслиги подряд. Все эти игры завершились со счетом 1:1.