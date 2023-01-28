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«Бавария» в третий раз подряд потеряла очки в Бундеслиге

вчера, 22:23
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 1Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

В матче 18-го тура Бундеслиги «Бавария» не смогла дома победить «Айнтрахт» (1:1).

Мюнхенцы открыли счет на 34-й минуте — отличился Лерой Сане. Гости отыгрались после перерыва. На 69-й минуте забил нападающий сборной Франции Рэндал Коло.

«Бавария» после этого матча имеет 37 очков и занимает 1-е место, однако отрыв от идущего 2-м «Униона» составляет 1 балл. «Айнтрахт» 5-й с 32 очками.

Отметим, что мюнхенцы не могут победить уже в трех матчах Бундеслиги подряд. Все эти игры завершились со счетом 1:1.

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Источник: soccer.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 00:12, ред.
    протон
    протон
    вчера в 23:51
    Или они делают это специально чтобы придать интерес бундеслиге, или нагельсманн реальный физрук. Имея такой состав они уже должны были отрываться в таблице
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 23:43
    Поражение было бы ещё круче.
    uafg6uvm4um2
    uafg6uvm4um2
    вчера в 23:32
    Неужели Бавария не найдет свою игру, пора просыпаться
    Gahi
    Gahi
    вчера в 22:41
    Что-то в Баварии внутри команды происходит, результаты об этом наглядно показывают. Уже одно очко отделяет команду от первого и второго места, а также на два очка от третьего места. Так что становиться очень тревожно болельщикам "Баварии" за положение дел в клубе. А вот соперники со своими болельщиками наоборот очень рады тому, что их команды так близко подошли к лидеру чемпионата и есть возможность побороться за трофей которая становиться реальностью. Удачи
    Köln
    Köln
    вчера в 22:37
    Так и предполагал, что вничью сыграют.
    Loko57
    Loko57
    вчера в 22:37
    Так хочется что бы их подвинули. Может Униону это удастся!
    DEIVID_355
    DEIVID_355
    вчера в 22:36
    От Нагельсманна ждал большего, исходя из того, что он сделал в Хоффе и Лейпциге. Но, по всей видимости, он тренер как раз для таких команд, а не для грандов.
    У этой Баварии мощи абсолютно нет. И пропустив гол не смогли создать ни одного голевого момента, да даже на банальный навал не сподобились.
    ABir
    ABir
    вчера в 22:34
      Capral
      Capral
      вчера в 22:32, ред.
      Понравился Айнтрахт- симпатичная команда. Бавария уже не та, что прежде, но всё-таки, представляет собой силу с которой должен считаться каждый. Хотя, если присмотреться, Мюнхен, скорее по инерции продолжает пугать соперников. Но прежнего могущества, в игре команды не просматривается, пока, во всяком случае...
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 22:28
      Тяжёлый матч для обеих команд. Справедливый счёт на табло.
      Гость
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