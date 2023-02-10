Фрибеты для игроков. БК Мелбет подвела итоги акции «Новогоднее безобразие»

1676021995

сегодня, 12:39

Букмекерская компания «Мелбет» подвела итоги беспрецедентной акции «Новогоднее безобразие». Акция проводилась в период с 25.12.2022 по 15.01.2023 и каждая ставка могла принести игрокам не только выигрыш, но и уникальные для российского беттинга призы — персональные пожизненные фрибеты.

Среди всех игроков, выполнивших условия, были определены 226 победителей. 223 из них получили пожизненный фрибет размером 2023 рубля, а трое самых активных — пожизненные фрибеты в размере 10 000. Фрибеты будут начисляться ежемесячно при условии сохранения активности игрока.

«Самая большая ценность „Мелбет“ — наши игроки. Новый год для нас стал еще одним поводом выразить благодарность и поддержать самых активных клиентов. Мы хотим, чтобы клиенты БК „Мелбет“ видели и ощущали нашу заботу и лояльность», — прокомментировал директор по маркетингу БК Мелбет Роман Кожевников. — «Столь долгосрочное предложение — нетривиальная и рискованная практика для букмекера. Реализовав её, мы хотим сказать именно о долгосрочной ответственности перед нашими клиентами и пригласить их в увлекательное путешествие — мир спорта и эмоций».

Акция «Новогоднее безобразие» стала одним из самых креативных новогодних предложений. В ближайшее время БК «Мелбет» анонсирует серию новых акций, приуроченных к спортивным топ-событиям, а также представит новую программу лояльности. Следите за новостями на сайте и в социальных сетях.