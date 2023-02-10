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Анчелотти: «Бензема будет так же хорош в следующем сезоне»

вчера, 21:43

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о ситуации по новому контракту нападающего Карима Бензема с клубом.

Мы это обсудим позже. Бензема – наша «девятка». Он здорово проявил себя в начале чемпионата и будет так же хорош в следующем сезоне.

Официально о новом соглашении француза со «сливочными» пока что не было объявлено.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:13
Каземиро считался абсолютно незаменим в центре поля, но его уход оказался почти незамеченным. Так же будет и с Бензема, Модричем и Кросом, желательно только чтоб не все разом ушли. Потерю 1 команда не заметит, 2-возможно тоже, при условии усиления(которое безусловно будет) ну а уход всех 3 возможно лучше растянуть на весь сезон и кого-то отпустить зимой(думаю у футболистов будут предложения из средней Азии)
протон
протон
сегодня в 00:01
Главное, чтобы травмы обходили его стороной и как раз идеально будет завершить свою карьеру в 2024 году, вместе с Модричем на обновлённом и самом современном стадионе мира - Сантьяго Бернабеу.
Я не знаю технологии это современные или нет, но много игроков сейчас играют замечательно после тридцати . В 2000-х помню как одна легенда за второй теряли резко формы, ну за не большим исключениям там
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:04
Но судя по интонации Анчелотти оно будет подписано.
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