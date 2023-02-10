Анчелотти: «Бензема будет так же хорош в следующем сезоне»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о ситуации по новому контракту нападающего Карима Бензема с клубом.
Мы это обсудим позже. Бензема – наша «девятка». Он здорово проявил себя в начале чемпионата и будет так же хорош в следующем сезоне.
Официально о новом соглашении француза со «сливочными» пока что не было объявлено.
Я не знаю технологии это современные или нет, но много игроков сейчас играют замечательно после тридцати . В 2000-х помню как одна легенда за второй теряли резко формы, ну за не большим исключениям там
Я не знаю технологии это современные или нет, но много игроков сейчас играют замечательно после тридцати . В 2000-х помню как одна легенда за второй теряли резко формы, ну за не большим исключениям там