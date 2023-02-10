Анчелотти: «Бензема будет так же хорош в следующем сезоне»

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вчера, 21:43

Главный тренер «Реала» высказался о ситуации по новому контракту нападающего с клубом.

Мы это обсудим позже. Бензема – наша «девятка». Он здорово проявил себя в начале чемпионата и будет так же хорош в следующем сезоне.

Официально о новом соглашении француза со «сливочными» пока что не было объявлено.