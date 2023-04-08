Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииИспания. Примера 2022/2023

Чемпион мира 2022 был удалён в матче Примеры за оскорбление арбитра

вчера, 10:38
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья2 : 2Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

Аргентинский защитник «Севильи» Маркос Акунья нагрубил арбитру Валентину Писарро в концовке вчерашнего матча испанской Ла Лиги.

На 90+5-й минуте чемпион мира 2022 подошел к судье и сказал: «Ты убил игру. Ты гребаный герой матча». За эти слова рефери тут же показал Акунье красную карточку.

Поединок «Севилья» — «Сельта» завершился вничью 2:2. Хозяева упустили победу в последние минуты матча, пропустив на 89-й и 90+3-й минуте. При этом с 19-й минуты севильцы играли вдесятером после удаления Папе Гуйе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Укусы, наркотики и ставки. Самые дикие дисквалификации Англии
07 апреляСергей Иванов в блоге Дно пробитоКомментарии1
Куадрадо, Лукаку и Ханданович получили дисквалификации после матча Кубка
06 апреля
FA предъявила обвинения «Ливерпулю» в связи с поведением игроков
06 апреля
Болельщикам, оскорблявшим Лукаку, могут пожизненно запретить посещать матчи
06 апреля
Абаскаль не будет дисквалифицирован после матча с «Ахматом»
06 апреля
«Енисей» получит 10 тысяч евро за отменённый матч на сборах
06 апреля
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 15:49
А судья не получит санкции?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:12, ред.
Официальная информация об Акунье :
Маркос Хавьер Акунья (исп. Marcos Javier Acuña; род. 28 октября 1991)
Гражданство Аргентина.
Позиция левый полузащитник, левый защитник

...теперь самое интересное:
Прозвище - «Яйцо» (el huevo)
Если по-испански прочитать его прозвище...то понятно что у парня нелады с питанием....возможно в этом причина его наездов на судей....
112910415
112910415
вчера в 14:10
все равны перед законом )
311
311
вчера в 14:02
У гнома научился давить на арбитров
Prichal
Prichal
вчера в 13:52
Нужно быть вежливым.
Sadjon
Sadjon
вчера в 11:58
ибо не надо говорить много....
Знатог
Знатог
вчера в 11:36
Защитник пропустил 2 гола в конце надож на кого-то свалить ответственность.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:20
После этих слов героем матча сразу стал Акунья!
galem72
galem72
вчера в 11:19
Зачем делать такой акцент на его титуле? Прежде всего, Акунья — игрок, футболист. Поэтому и был наказан арбитром как спортсмен.
simon_3d
simon_3d
вчера в 11:10
Типичный аргентинский дегенерат, как и 90% сборной образца последнего ЧМ
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:48
b9mxxuakcwdh
b9mxxuakcwdh
вчера в 10:45
Акунья никогда джентльменом не был
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 