Чемпион мира 2022 был удалён в матче Примеры за оскорбление арбитра

Аргентинский защитник «Севильи» Маркос Акунья нагрубил арбитру Валентину Писарро в концовке вчерашнего матча испанской Ла Лиги.
На 90+5-й минуте чемпион мира 2022 подошел к судье и сказал: «Ты убил игру. Ты гребаный герой матча». За эти слова рефери тут же показал Акунье красную карточку.
Поединок «Севилья» — «Сельта» завершился вничью 2:2. Хозяева упустили победу в последние минуты матча, пропустив на 89-й и 90+3-й минуте. При этом с 19-й минуты севильцы играли вдесятером после удаления Папе Гуйе.
Маркос Хавьер Акунья (исп. Marcos Javier Acuña; род. 28 октября 1991)
Гражданство Аргентина.
Позиция левый полузащитник, левый защитник
...теперь самое интересное:
Прозвище - «Яйцо» (el huevo)
Если по-испански прочитать его прозвище...то понятно что у парня нелады с питанием....возможно в этом причина его наездов на судей....
Маркос Хавьер Акунья (исп. Marcos Javier Acuña; род. 28 октября 1991)
Гражданство Аргентина.
Позиция левый полузащитник, левый защитник
...теперь самое интересное:
Прозвище - «Яйцо» (el huevo)
Если по-испански прочитать его прозвище...то понятно что у парня нелады с питанием....возможно в этом причина его наездов на судей....