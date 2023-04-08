Чемпион мира 2022 был удалён в матче Примеры за оскорбление арбитра

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вчера, 10:38

Аргентинский защитник «Севильи» нагрубил арбитру в концовке вчерашнего матча испанской Ла Лиги.

На 90+5-й минуте чемпион мира 2022 подошел к судье и сказал: «Ты убил игру. Ты гребаный герой матча». За эти слова рефери тут же показал Акунье красную карточку.

Поединок «Севилья» — «Сельта» завершился вничью 2:2. Хозяева упустили победу в последние минуты матча, пропустив на 89-й и 90+3-й минуте. При этом с 19-й минуты севильцы играли вдесятером после удаления Папе Гуйе.