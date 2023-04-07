Укусы, наркотики и ставки. Самые дикие дисквалификации Англии

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вчера, 09:15

Агрессия против судьи – лишь «цветочки».

Футбольная Англия вовсю обсуждает длительную дисквалификацию нападающего «Фулхэма» Александра Митровича. Бомбардир «дачников» получил отстранение на восемь матчей за то, что толкнул главного судью встречи 1/4 финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:3) Криса Кавану. Его взбесил пенальти, назначенный арбитром. В той же игре красные карточки получили главный тренер «Фулхэма» Марку Силва и одноклубник Митровича Виллиан.

Но Александр старался сильнее остальных. Сначала он получил стандартные три матча за удаление, потом еще три матча за насилие в отношении официального лица, а потом накинули еще две игры за нецензурную лексику. Причем Футбольная ассоциация Англии (FA) утверждает, что будет обжаловать наказание, чтобы настоять на более жестком. Но и в таком виде это одна из самых длительных дисквалификаций в английском футболе. И все же далекая от рекордной. Мы считаем, что самое время вспомнить о таких.

Луис Суарес (10 матчей)

Как же забыть «зубастика». Нападающий «Ливерпуля» Суарес удивил всех, укусив защитника «Челси» Бранислава Ивановича во время матча в апреле 2013 года. Ему впаяли бан на десять матчей. Но это не единственный такой случай с его участием. ФИФА отстраняла Суареса от футбола на четыре месяца, когда Луис укусил защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини. К тому же добавили девять мячей отстранения на международном уровне.

Паоло Ди Канио (11 матчей)

Вспыльчивый Ди Канио был дисквалифицирован, будучи игроком «Шеффилд Уэнсдей», когда толкнул судью Пола Олкока во время игры против «Арсенала» в сентябре 1998 года. Так Ди Канио отреагировал на показанную ему красную карточку.

Кэлвин Эндрю (12 матчей)

Нападающий «Рочдейла» был отстранен на 12 игр за удар локтем Питера Кларка из «Олдхэм Атлетик» в матче Лиги Один в октябре 2016 года. Во время матча инцидент судья не заметил. Но ретроспективный видеообзор привел к такому наказанию Эндрю.

Винни Джонс (6 месяцев)

Легендарный Винни Джонс получил свою самую длительную дисквалификацию отнюдь не за свои зубодробительные приемы и кровавые подкаты. Он в 1992 году был отстранен с формулировкой «за дискредитацию футбола» из-за участия в коротком фильме «Жесткие футбольные мужчины», где рассказывал, как это круто – ломать соперников и вести нечестную борьбу.

Джосс Лабадье (6 месяцев)

Еще один любитель покусаться. Играя за «Торки Юнайтед» в 2014 году, Лабадье был дисквалифицирован на десять матчей и оштрафован на две тысячи фунтов за то, что укусил двух игроков «Честерфилда» в одной игре. А через год он получил полугодовую дисквалификацию, потому что цапнул за палец защитника «Стивенейджа».

Чарли Миттен (6 месяцев)

Сейчас трудно представить, что кто-то захочет променять Англию на Колумбию, но в 1950 году Миттен это сделал. Во время турне МЮ по Колумбии Чарли заинтересовался предложением «Индепендьенте Санта-Фе», который был готов платить ему гораздо больше, чем «Манчестер Юнайтед». И Миттен на год остался в Колумбии, имея контракт с МЮ , зарегистрированный в ФИФА . В то время Колумбия в ФИФА не входила. Но во время пребывания игрока там страна как раз вошла в эту структуру, и клуб вынужден был признавать правила ФИФА . Так что Миттен вернулся в МЮ , и в Англии его лишили зарплаты на полгода и дисквалифицировали.

Адриан Муту (7 месяцев)

У нападающего сборной Румынии в «Челси» не задалось с самого начала. Он пробыл в клубе год, и положение Муту ухудшилось, потому что в ноябре 2004 года он получил дисквалификацию на семь месяцев, так как сдал положительный тест на кокаин. После расторжения контракта с «Челси» Муту вернулся в футбол и даже подписал контракт с «Ювентусом». Однако восстановить свою лучшую форму не смог.

Рио Фердинанд (8 месяцев)

Суровое наказание Фердинанда, который только что подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» и стал самым дорогим защитником в мире, настигло в декабре 2003 года. Его отстранили на восемь месяцев за пропущенный тест на наркотики. Он пропустил всю вторую половину сезона и чемпионат Европы.

Эрик Кантона (9 месяцев)

Это один из самых известных эпизодов грубости в английском и даже мировом футболе. Все помнят кадры, когда вспыльчивый Кантона разбегается и бьет дразнящего его фаната. Тот попал под горячую ногу француза, когда его удалили во время игры «Манчестер Юнайтед» с «Кристал Пэлас». Это случилось в 1995 году. К слову, после того инцидента, когда помимо бана ему выписали штраф и исправительные работы, Кантона не раскаивался и считал, что справедливо поступил по отношению к обидчику.

Марк Боснич (9 месяцев)

Кстати, еще один игрок «Челси», который не справился с тестом на кокаин. Он его провалил и был отстранен на девять месяцев в апреле 2003 года. Тогда ему было уже 31, поэтому его карьера в Премьер-Лиге оказалась завершенной.

Билли Кук (12 месяцев)

В апреле 1915 года судья удалил защитника «Олдхэм Атлетик» Кука в матче против «Мидлсбро» за грубые фолы. Но Кук был уверен, что ничего плохого не сделал. И он отказывался покидать поле. Судье пришлось остановить матч. Впоследствии непокорного защитника отстранили от игр на год.

Джеймс Харрис (12 месяцев)

«FA имела серьезные основания опасаться, что исход матча был предрешен». С такой формулировкой был выписан бан целому ряду игроков «Аккрингтон Стэнли», которые поспорили, что проиграют в матче с «Бери» в 2009 году. Харрис получил самое суровое наказание, потому что только он из этой группы поспоривших принимал участие в матче. Впрочем, официально в договорном матче никого из них не обвинили.

Джоуи Бартон (13 месяцев)

У агрессивного Бартона в коллекции несколько запоминающихся банов. Например, на 12 матчей он вылетел за грубое поведение и красную карточку в матче КПР с «Манчестер Сити» в 2012 году. Но самую суровую кару Бартон получил не за поведение на поле. В апреле 2017 года его отстранили на 18 месяцев за незаконные ставки, коих он сделал более 1200 за десять лет. В том числе на матчи, в которых он сам играл. В то время ему было 34 года, так что дисквалификация фактически вынудила его досрочно завершить карьеру. После апелляции ему срок скостили до 13 месяцев, но «Бернли» уже разорвал с Бартоном контракт, и на профессиональный уровень Джоуи не вернулся.

Крис Бакли (17 месяцев)

Он подписал новый контракт с «Астон Виллой» в 1912 году и требовал с клуба 250 фунтов стерлингов, которые, как считал, ему не доплатили. «Астон Вилла» долг не признала, и тогда Бакли отказался выходить на поле. Клуб заявил о нарушении контракта и отстранил футболиста, а лига потом признала требования Бакли незаконными и официально забанила его почти на полтора года.

Брэдли Вуд (6 лет)

Бывший правый защитник «Линькольна» получил свой бан в апреле 2018 года после того, как расследование показало, что он намеренно получал желтые карточки. Подозрения возникли, когда несколько человек поставили крупные суммы на это событие. Часть из них были друзьями Вуда, другие – их друзьями. Часть обвинений он отрицал, но все же сознался в 23 нарушениях, связанных со ставками. В итоге на пять лет его отстранили на преднамеренные желтые карточки и еще на год за другие признанные им нарушения. Кстати, в марте 2024 года 31-летний футболист теоретически может вернуться в игру.

Энох Уэст (30 лет)

Хоть и давняя, но легендарная история. Уэст играл за «Манчестер Юнайтед» в 1915 году, когда его приговорили к 30-летнему отстранению от футбола. Наказание понесли еще три его товарища по МЮ и четыре игрока «Ливерпуля». Их всех обвиняли в договорных матчах. Уэст всегда утверждал, что невиновен, но ему пообещали поблажки только в том случае, если он запишется в ряды британской армии, участвовавшей в Первой мировой войне. Уэст отказался. И его бан был снять лишь в 1945 году, когда форварду уже исполнилось 59 лет.

Олафур Готтскалькссон (пожизненно)

В январе 2005 года допинг-офицеры прибыли на базу клуба «Торки Юнайтед» для планового отбора проб. Вратаря Готтскалькссона, у которого за плечами было десять матчей за сборную Исландии, выбрали среди тех, кто должен был сдавать тесты. Но он просто пропал. Позднее выяснилось, что исландец умчался в Амстердам и там скрывался больше недели. Он позднее признался, что ему было стыдно, поскольку испугался, что тесты выявят его кокаиновую зависимость. В итоге в Англии ему выписали бессрочный бан, и с тех пор он в футбол не играл.