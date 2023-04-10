Вальверде могут отстранить на 6 месяцев за удар игрока «Вильярреала»

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вчера, 21:27

Дело о нападении полузащитника «Реала» на игрока «Вильярреала» будет рассмотрено на следующей неделе.

Государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте 17 апреля проведет заседание, где будет изучена ситуация, если поступят сведения из полиции. Предполагается рассмотреть два документа — медицинский отчет, где будет дана характеристика ущербу, который нанесен левой скуле Баэны, и жалоба, которая поступила в полицию на действия Вальверде. Уголовный процесс неминуем, если игрок «Вильярреала» не отзовет заявление. Дело может ограничиться штрафом, если травму признают незначительной (не потребуется операция и лечение).

Комиссия также может передать дело Королевской испанской футбольной федерации, которая может дисквалифицировать Вальверде на 2-4 матча, или самостоятельно наказать футболиста «Реала» — запрет на посещение спортивных объектов на срок от 1 до 6 месяцев.