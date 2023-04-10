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Вальверде могут отстранить на 6 месяцев за удар игрока «Вильярреала»

вчера, 21:27

Дело о нападении полузащитника «Реала» Федерико Вальверде на игрока «Вильярреала» Алекса Баэну будет рассмотрено на следующей неделе.

Государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте 17 апреля проведет заседание, где будет изучена ситуация, если поступят сведения из полиции. Предполагается рассмотреть два документа — медицинский отчет, где будет дана характеристика ущербу, который нанесен левой скуле Баэны, и жалоба, которая поступила в полицию на действия Вальверде. Уголовный процесс неминуем, если игрок «Вильярреала» не отзовет заявление. Дело может ограничиться штрафом, если травму признают незначительной (не потребуется операция и лечение).

Комиссия также может передать дело Королевской испанской футбольной федерации, которая может дисквалифицировать Вальверде на 2-4 матча, или самостоятельно наказать футболиста «Реала» — запрет на посещение спортивных объектов на срок от 1 до 6 месяцев.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:37
У Маяковского есть стихи : " Нервы свои держи в узде". Вск правильно.
КэрЛаеда1186
КэрЛаеда1186 ответ faneng (раскрыть)
сегодня в 01:57
У пельменей есть схожий номер, про нанесение увечий
Gahi
Gahi
сегодня в 01:20
Понятно дело эмоции захлестнули футболиста.
протон
протон
сегодня в 00:13
Вальверде, понятное дело, будет отвечать за содеянное. Тут никуда не денешься. Что касается Баэны - любопытно будет посмотреть матч Вильярреала с Севильей, т.к. это ближайший в гостях. В соцсетях игрока уже закидала навозом буквально вся Испания, поэтому можно предположить, что касаться мяча он будет под оглушительный свист.
Он же профессиональный спортсмен и должен уметь справляться с эмоциями. Что будет если из-за дисквалификаций он также не сможет играть в ЛЧ, а Реал сейчас на ключевой стадии сезона в борьбе за трофей
Пацанские понятия хороши когда ты несёшь ответственность исключительно за себя, но в этом случае человек может подставить всю команду.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:19
Попал Вальверде. Надо было думать головой прежде чем кулаками махать.
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 23:01
"Государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте"

Заржал в голос :)
faneng
faneng
вчера в 22:53
Вот надо же. Человека оскорбляют, он пытается по-мужски постоять за свою честь, но его наказывают. Видимо, хотят, чтобы наше общество состояло исключительно из кляузников: по любому поводу - пишите жалобы, подавайте иски. Чтоб всё цивилизованно, чтоб адвокатам больше работы было.
А как подать иск, если, допустим, оскорбления никто третий не слышал, если нет свидетелей? Но оскорбление-то было!
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 22:22
А писать заявление после того как тебя заставили ответить за проявленное неуважение к семье это нормально?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:16
Алекса решил настроить против себя футбольный мир?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:38
Ему надо научится проигрывать достойно!
Гость
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