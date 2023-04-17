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Месси — главный фаворит в борьбе за «Золотой мяч», Бензема — 5-й

вчера, 17:59

Издание Goal.com опубликовало список главных претендентов на «Золотой мяч».

Лидирует в списке нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси. Топ-10 кандидатов выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси (ПСЖ)

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

3. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

4. Винисиус Жуниор («Реал»)

5. Карим Бензема («Реал»)

6. Виктор Осимхен («Наполи»)

7. Хвича Кварацхелия («Наполи»)

8. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)

9. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»)

10. Роберт Левандовски («Барселона»)

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Все комментарии
ganiball
ganiball ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 12:06, ред.
21 ноября 1 гол в чемпе Франции это к 21 году. В 21 году играя за ПСЖ Месси свой первый гол в Чемпе Франции забил 21 ноября. Играл он отвратительно, но получил ЗМ. А я пытаюсь донести, что за ЧМ Месси получил лучшего игрока. А, что бы взять ЗМ нужно быть лучшим игроком за год и на уровне сборных и на клубном уровне или одним из лучших но с трофеями. Объективно оценивая клубную игру Месси даже в 5-ку не входит. И это логично ему 35 лет он не может бодрым кабанчиком бегать. Он все еще лучше большинства, но не в списке лучших прямо сейчас. А ЗМ он получит, потому, что он Месси, а не потому, что он лучший здесь и сейчас. И все благодаря маркетингу. И пока толпы фанатов Месси будут восхвалять каждый его шаг, он будет побеждать. А объективность идет лесом, потому, что все более важным становится твой медиа ресурс, а не твоя игра и это печально.
Elliada
Elliada ответ ganiball (раскрыть)
сегодня в 11:57
Ты мне задаешь вопросы, как будто я раздаю ЗМ??? Я просто написал, что в этом году ЗМ достоин Месси из-за ЧМ.

Что значит 21 ноября 1 гол в чемпионате Франции? Если ты намекаешь, что после 21 ноября Месси мало забивал в чемпионате, так это потому, что был перерыв на ЧМ, а потом Месси целый месяц отдыхал после ЧМ.

Вообще, не стоит отвечать. Этот спор в никуда. Тебе мои аргументы не заходят, это твое право. А мне отвечать уже надоело.
ganiball
ganiball ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:40, ред.
А да я немного промахнулся. Многое сливается со временем. Контраргумент, что лучший игрок Месси, а лучший нападающий Левандовский, а Месси как бы нападающий. И более слабой игры во второй половине года от Месси было сложно представить. 21 ноября 1 гол в чемпе Франции. Повторюсь 21 ноября 1 гол в ЧЕМПИОНЕ ФРАНЦИИ играя за ПСЖ, который тотально доминирует если не срется и не рефлексирует, но срач и рефлексия происходят во второй половине сезона когда они вылетают из ЛЧ. Да тогда Месси не пинал только ленивый, но пожалуйста ЗМ. И с чего ты взял, что Жоржиньо не был ключевым игроком? Потому, что так сказали? Так я и написал раз ЧМ важнее ЛЧ, почему на втором месте не представить сборной Франции. Гризман только на 3-м. Роналду на 2 и он силен был в Ла лиге и ЛЧ, но не на ЧМ.
Elliada
Elliada ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 11:32
Серьезно? Катарцы купили ЧМ для Месси?? Тогда почему катарцы не купили хотя бы одну победу для своей сборной?? Катар с треском провалил все игры на ЧМ. Почему не купят ЛЧ для ПСЖ?
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 11:31
В раздевалке сб. Франции по-другому думают.
Я написал не для того, чтобы кого-то уколоть.
Elliada
Elliada ответ ganiball (раскрыть)
сегодня в 11:30
То есть контраргументов за 2021 год у тебя нет, решил 2019 год вспомнить? Какой потом год вспомнишь? Ван Дейк защитник. Защитники почти не получают ЗМ. Я знаю только Каннаваро, но у него была победа на ЧМ. Вроде у Маттеуса есть ЗМ, но опять же за ЧМ. За ЛЧ защитники ЗМ не получали.

Жоржиньо не Модрич, он не был ключевым игроком. Его поставили в тройку только потому, что его команды выиграли ЛЧ и Евро. Особо выбирать было не из кого, если даже поляка за один выигранный чемпионат засунули.

ЧМ всегда важнее ЛЧ. Посмотри на историю. Всегда ЗМ получали призеры ЧМ, за исключением периода 2010-2015, когда были другие правила. Не было бы ЧМ в 2018 году ЗМ забрал бы Роналду.

У Игуаина позиция была лучше.
Agamaga........
Agamaga........ ответ shur (раскрыть)
сегодня в 11:29
Если вам по факту нечего сказать, то смысл стариков союза сюда приплетать? Гному нельзя давать ЗМ потому что он не двигается как раньше? Выиграл бы Криштиану ЧМ, написал бы что не достоин? Скорее всего писал бы "и это в 38 лет", до сих пор доказывает, что он лучший!
Так вы предлагаете скинуть со счетов ЧМ? Потому что выиграл Месси? И не был он там пешеходом, он сыграл лучше, чем в молодости. Что выиграл Мбаппе, Холанд на сегодняшний день? За бомбардирские качества оба получат свои призы.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:21
Ему и чемпионат мира купили владельцы ПСЖ Катарцы
ganiball
ganiball ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:19
Забыл написать, напомню, что после ЗМ Месси за КА пересмотрели правила, потому как выяснилось, что многие голосовали так: "Я человек простой вижу Месси голосую за Месси". А Ван Дайк которого год не могли обыграть 1 в 1 и Ливерпуль от которого Барселона с Месси отлетела 4:0 это так пустяки. Жоржиньо неважный игрок потому, что он полузащитник и не забивает много голов? А где он сейчас какая разница главное тот момент. "В другой год Месси не получил бы ЗМ за КА." с этого прям посмеялся. Ок в сборной франции Мбапе и да тут то же забыл дописать, что после Модрича на 2 месте был Рон, часть того года они играли в одной команде и победили в ЛЧ. На 2 месте не победители ЧМ а Рон. Где в этой логике ЧМ важнее клубной игры? Сколько себя помню в независимости от игроков фанаты Месси всегда говорили, что с такой сборной выиграть сложно. Игуаин вон промахивается, а то что рядом промахнулся Месси так это же Месси.
Elliada
Elliada ответ ganiball (раскрыть)
сегодня в 11:07
А что Месси мало забил и отдал голевых в 2021 году?? Согласен, что результаты КА не учитывали, но в 2021 году у Месси в конкурентах был Левандовский, который выиграл только чемпионат (который раз подряд!) и с треском провалился на Евро. Жоржиньо вообще в тройке не должен был быть. Да, выиграл ЛЧ и Евро, но его не назовешь важным игроком. Просто оказался в нужном месте. Где он сейчас? На фоне этих претендентов, Месси выглядел убедительней. В другой год Месси не получил бы ЗМ за КА.

Что касается тройки сборной Франции, я уже сказал, что никто из них не выделялся. Даже ты не можешь кого-то из них выбрать. Они даже в тройку не попали. Модричу ЗМ дали как раз из-за ЧМ. Без ЧМ ЗМ забрал бы Роналду.

С такой сборной, как у Месси, выиграть очень сложно. Все игроки из середняков. Насчет Ди Марии. На КА 2021 у Ди Марии всего 1 гол, который он забил в финале. А как Аргентина попала в финал? Месси дотащил, который стал лучшим бомбардиром и ассистентом турнира. То же самое было на ЧМ. У Ди Марии 1 гол на турнире, забитый в финале. Плей-офф он вообще пропустил. У Месси гол+пас в каждой игре и дубль в финале ЧМ.
Elliada
Elliada ответ Evgeny Moreman (раскрыть)
сегодня в 10:54
Мне что каждому, кто говорит про 2010 год, писать про другие правила выбора победителя??? Читай внимательно мои комментарии, чтобы мне не писать одно и тоже много раз.

Про гормоны роста тоже глупо. Месси пользовался, когда был подростком, а не делает это до сих пор. Разве он растет до сих пор? Спад в игре? Где? Забивает и раздает, как всегда. Или ты думаешь, что он должен играть, как будто ему 25 лет?? Месси, которому почти 36, показывает ту же статистику, что у Холанна и Мбаппе, которым 25 еще нет.
ganiball
ganiball ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:53
Ну начнем с того, что РоналдО не провалил сезон за клуб а фиерил за Барсу по итогам сезона забив 47 голов 49 играх. Добьем КА разве я писал, что уровень КА низкий. Я написал, что всем было плевать на КА пока там не победила Аргентина с Месси. Что ни один из лучших игроков турнира за последние лет 15 не претендовали на ЗМ в не зависимости от их игры на КА. Касаемо ПСЖ если смотреть только на статистику то и Неймара нужно записывать в лучшие игроки сезона у него 13+11 неплохой результат для вечно травмированого. Только вот если посмотреть на игру, то все становиться не так радужно как у Неймара так и у Месси. Касаемо 2018 года. "В сборной Франции никто не выделялся, тогда победила команда." Во первых забавно, что во Франции ни кто не выделялся хотя я написал игроков которыми весь мир тогда восхищался. Во вторых на ЧМ 2022 победила не команда Аргентина? К этому я как раз и вел, что благодаря маркетингу нет Аргентины есть Месси. Если команда, чего то добивается то добивается Месси. А касаемо перфоанса даже не близко к перфомансу Марадонны, и то там была потрясающая сборная Аргентины. То на сколько жёстче была игра в то время, а Марадонна несмотря на все удары вставал и продолжал обыгрывать как игроков так и благодаря команде сборные. Вообщем фанаты Месси будут с пеной у рта доказывать, что он самый великий не замечая других игроков. К примеру Ди Мария который так же провел потрясающий КА и забил победный гол, кто о нем помнит да не особо кто все знают и говорят только о Месси.
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:43
Не соглашусь с вами ,что ЧМ главное событие ,а в 2010 ,как так произошло ,что Месси жиденько обделалсЯ на ЧМ,и что Хави или Иньеста ,которые великолепно провели сезон и выиграли чемп мира ,получили золотой мячик ???Нет ,уж много гном гномыч забил голов ,разным Осасунам и Эльчам ,никакой логики,и еще один факт ,ВАДА разрешила жрать запрещенные препараты для роста ,так что Месси священная корова,которую на допинг контроль не приглашают,но жрать постоянно эти колеса ,губительно для организма ,вот и обьяснимый спад за ПСЖ,посое великооепнрй игры на ЧМ.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 10:35
Кое-кого "великого" даже в первой сотне нет.ахаха
Elliada
Elliada ответ ganiball (раскрыть)
сегодня в 10:15, ред.
Я уже много раз писал, что в период 2010 - 2015 ЗМ давали совместно с ФИФА. Там другие критерии выбора победителя были.

В 2018 году дали Модричу, как лучшему игроку ЧМ и её же финалиста и победителя ЛЧ. В сборной Франции никто не выделялся, тогда победила команда. Не было такого перфоманса, как у Марадоны, Роналдо, Месси, поэтому дали Модричу.

Месси не лучший игрок в ПСЖ? У Месси 20 + 18 = 38, у Мбаппе 32 + 8 = 40. При этом, у Мбаппе 3 гола с пенальти, у Месси 0. К тому же, Мбаппе сделал 5 + 1 в матче Кубка Франции, где соперник из 7-й лиги Франции. И это несмотря на возраст между ними и позиции на поле.

Кубок Америки недостаточный повод для ЗМ???? Видимо, ты не знаешь о таком футболисте, как Роналдо, который получил ЗМ в 1997 году только за победу на КА, хотя на клубном уровне провалился.

Думаешь, что уровень КА низкий?? Напоминаю, что Аргентина потом обыграла чемпионов Европы Италию в Финалиссиме и чемпионов мира Францию на ЧМ
ganiball
ganiball ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:51, ред.
Ну да, ну да.
Почему за ЧМ 18 золотой мяч не получили Гризман, Мбапе или Канте?
Почему за ЧМ 14 Золотой мяч не получили Мюллер или Лам?
Почему за ЧМ 12 Золотой мяч не получили Хави или Иньеста.
Все просто если была возможность дать Месси или Роналду, давали Месси или Роналду забивая на ЧМ. Они играли конечно отлично, но маркетинг вокруг них был еще лучше. А когда этих двоих не было тут уже начинали думать и ЗМ получал Модрич, т.к. ЗМ выдается за весь год, т.е. Нужно быть лучшим или одним из лучших и за клуб и за сборную. Месси сейчас не лучший даже в ПСЖ. Наверно лучшей демонстрацией маркенга явлется ЗМ Месси за Копа Америка. Когда всему миру было плевать на этот турнир и ни разу лучшие игроки этого турнира не попадали в претенденты на ЗМ, но стоило выиграть Аргентине и все изменилось. Хотя на клубном уровне там все было не сказать, что хорошо у Месси.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 09:34
Статистика укажет претендента, хотя есть и другие достойные парни кому можно вручить " Золотой мяч "...
mtarasov_96
mtarasov_96
сегодня в 09:08
Когда не знаешь, кому отдать ЗМ - вручи его Месси
Elliada
Elliada ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
сегодня в 07:34
ЧМ всегда был главным турниром. Вспомни, сколько критиковали Месси за то, что он не мог выиграть ЧМ, за то, что не играет за сборную, как за Барселону. Роналду другое дело. От него никогда не требовали победы на ЧМ, его никогда не ставили в один ряд с Пеле и Марадоной.

ЧМ всего 7 матчей? А сколько матчей в плей-офф ЛЧ?? Тоже 7 матчей. Групповой раунд можно не рассматривать. Любой, кто претендует на высокие места, выходит из группы. Вспомни, как критиковали ПСЖ, Ливерпуль и других топов за вылет из 1/8 финала.

Выиграть ЧМ в разы сложнее, чем ЛЧ. Во-первых, ЧМ проводится раз в 4 года, а ЛЧ каждый год. Во-вторых, ЧМ это турнир на вылет, а в ЛЧ есть ответные игры. В-третьих, в клубе можно собрать всех звезд мира, а в сборной только своих граждан. В сборной 2-3 топовых игрока, а остальные средние игроки. Вот и попробуй с такими выиграть ЧМ.

Холанн пока еще ничего не выиграл, чтобы отдавать ему ЗМ. Да, много забивает, но это заслуга команды, которая создает для него моменты. Он просто замыкает. Вспомни, за что получил ЗМ Бензема. Карим вытягивал сложные и важные матчи, а Холанн просто делает счет разгромным. Его голы нельзя назвать ключевыми. Он напоминает Левандовского в 2021 году, когда все важные голы в ЛЧ забивали другие, а поляк делал счет разгромным, хотя без его голов точно так же победили. У Сити не было сложных матчей, в которых они проигрывали и нужны были голы, чтобы они выиграли. Всегда Сити забивает первым и побеждает.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 05:31, ред.
Десятками лет когда роналду и мессии выигрывали зм, он не был главным турниром 😂Ну а смысл ждать? Надо уже сейчас вручить зм за 6 матчей, и пофигу что там Холанд к концу сезона все рекорды мира побьет 🤣Будучи в здравом сознании, и в адекватном состоянии как можно утверждать что ЧМ главный критерий, пусть даже это главеый турнир, но матчкй там очень мало
Футбол 2000х
Футбол 2000х
сегодня в 04:28
Пока мессия жив никому не видать золотого мяча😂
shur
shur ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 00:32
...кое-кому, в своё время, 5 звёздочек героя соц.труда вручили...
А он всё равно по бумажке читал...! Гному хоть сейчас ЗМ вручи, двигаться и играть как прежде он не сможет, ещё
скажи он лучший в ЛЧ,ха...!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:19
Месси и в тройке не должен. Даже и в пятёрке.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Nety (раскрыть)
сегодня в 00:13
Правильно " Нету Модрича". Красиво же.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 23:39
Да ну,брось!
Никто Карима не называет шантажистом,только если его хейтеры!
У каждого есть свой "скелет в шкафу"
Карим судим за Вальбуэна,Месси судим за налоги,про Роналду слухи ходят о его ориентации и так далее!
Но я лично за то что бы на данном ресурсе обсуждали только футбол,это ведь Соккер,а не Спид Инфо!
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 23:28
Я в их величии не сомневаюсь и не принижаю заслуги.
Так уж вышло, что за одним закрепился гном из-за роста, а за другим в народе шантажист, из-за дело Вальбуэна.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 23:16
Да я наоборот пытаюсь тебе сказать что незачем придумывать клички великим футболистам,а в величии Бензема и Месси сомнений нет!
Шантажист,гном,,пеналду и прочее это глупо,от тебя это неожиданно,ты ранее в глупости замечен небыл!
Вот что я имею ввиду!
Agamaga........
Agamaga........ ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:08
Ну или пересмотреть ЧМ, там от Месси было много голов и голевых передач с обводками и дриблингом.
Кто понимает футбол, тот не имеет ничего против ЗМ Месси, а кому нужно разнообразие, так и для этого придуманы награды. Холанд в Англии лучший, Мбаппе во Франции, а Месси в мире!
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 23:01
В подлости Месси не был замечен. Есть те, которые опять же драматизируют и пишут, что Месси запретил над своим домом полёты, видите ли, какой-то футболист будет решать и менять воздушные коридоры для самолётов, но чего не сделаешь ради ярлыка))
А кликуха "гном" уже есть. Нет, не слабо!
kinderpingui
kinderpingui
вчера в 22:36
Рад что Квича в списке. Холланд бесспорно лучший футболист года! Но выиграет как всегда иное существо....
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