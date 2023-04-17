Месси — главный фаворит в борьбе за «Золотой мяч», Бензема — 5-й

Издание Goal.com опубликовало список главных претендентов на «Золотой мяч».
Лидирует в списке нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси. Топ-10 кандидатов выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси (ПСЖ)
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
3. Килиан Мбаппе (ПСЖ)
4. Винисиус Жуниор («Реал»)
5. Карим Бензема («Реал»)
6. Виктор Осимхен («Наполи»)
7. Хвича Кварацхелия («Наполи»)
8. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)
9. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»)
10. Роберт Левандовски («Барселона»)
Конечно, многие не согласны. У них кредо - кто угодно, лишь бы не Месси. Несколько месяцев назад они топили за Мбаппе, теперь Холанну оды посвящают. Если Реал выиграет ЛЧ, будут топить за Бензему или Виннисиуса.
Одного не понимаю. С 2019 года они ноют, что ЗМ уже не тот, что награда себя дискредитировала. Но упорно следят за ЗМ и активно спорят в комментариях. Если награда себя изжила - проходите мимо.
Конечно, многие не согласны. У них кредо - кто угодно, лишь бы не Месси. Несколько месяцев назад они топили за Мбаппе, теперь Холанну оды посвящают. Если Реал выиграет ЛЧ, будут топить за Бензему или Виннисиуса.
Одного не понимаю. С 2019 года они ноют, что ЗМ уже не тот, что награда себя дискредитировала. Но упорно следят за ЗМ и активно спорят в комментариях. Если награда себя изжила - проходите мимо.
Вот, если сейчас Челси вдруг возьмет ЛЧ, разве францфутбол и ФИФА удостоят премии лучшей команды года? Это параллель с Месси и ЗМ, если кто не понял. Даже из-за того что полмира выдохнуло, что наконец-то совершилось. За весь сезон, не считая ЧМ, ему утрет нос не только Холанд, но даже Альмирон
Вот, если сейчас Челси вдруг возьмет ЛЧ, разве францфутбол и ФИФА удостоят премии лучшей команды года? Это параллель с Месси и ЗМ, если кто не понял. Даже из-за того что полмира выдохнуло, что наконец-то совершилось. За весь сезон, не считая ЧМ, ему утрет нос не только Холанд, но даже Альмирон