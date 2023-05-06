Экс-пресс-атташе «Динамо» Лысенко стала сотрудницей клуба Медиалиги

Бывшая пресс-атташе и ведущая клубного ТВ московского «Динамо» Полина Лысенко перешла на работу в клуб Медиалиги «10». Об этом сообщил телеграм-канал команды.
Клуб создан комиками Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым.
Бывшая пресс-атташе и ведущая клубного ТВ московского «Динамо» Полина Лысенко перешла на работу в клуб Медиалиги «10». Об этом сообщил телеграм-канал команды.
Клуб создан комиками Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым.
"Если тот оказывался крепким и здоровым, его отдавали в РПЛ, выделив ему при этом один из клубов, но слабых и уродливых кидали в медиалигу".
Рпловское воспитание.
"Если тот оказывался крепким и здоровым, его отдавали в РПЛ, выделив ему при этом один из клубов, но слабых и уродливых кидали в медиалигу".
Рпловское воспитание.