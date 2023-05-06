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Экс-пресс-атташе «Динамо» Лысенко стала сотрудницей клуба Медиалиги

06 мая 2023, 19:12

Бывшая пресс-атташе и ведущая клубного ТВ московского «Динамо» Полина Лысенко перешла на работу в клуб Медиалиги «10». Об этом сообщил телеграм-канал команды.

Клуб создан комиками Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым.

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2ra35snqda58
2ra35snqda58
06 мая в 19:21, ред.
В российском футболе есть притча профессионалов своего дела.
"Если тот оказывался крепким и здоровым, его отдавали в РПЛ, выделив ему при этом один из клубов, но слабых и уродливых кидали в медиалигу".

Рпловское воспитание.
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