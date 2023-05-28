Месси побил рекорд Роналду по голам в топ-лигах

Нападающий ПСЖ Лионель Месси забил гол в матче 37-го тура чемпионата Франции против «Страсбура» (1:1). Для него этот гол стал 496-м в матчах Топ-5 лиг Европы.
По этому показателю аргентинец вышел на первое место в истории и побил рекорд Криштиану Роналду, на счету которого 495 голов в ведущих европейских лигах.
На третьей строчке Джимми Гривз, забивший за карьеру 366 голов в национальных чемпионатах.
Преимущество Роналду в количестве матчей и количестве пенальти. Но тем не менее, Месси всё равно обошел его.
Допустим, что Ибру и Вилью убрали из-за Месси. Ушел Ибра и через год Месси выиграл ЛЧ. Ушел Вилья и через 2 года победа в ЛЧ. Кто в итоге был прав? Про Суареса распасовщика вообще смешно. Он наверное забыл, что Суарес выиграл ЗБ в 2016 году. А Роналду кому-то помог выиграть ЗБ??
В общем, он обычный фанат Роналду, который недоволен тем, что Месси лучше и искажает реальность.
Преимущество Роналду в количестве матчей и количестве пенальти. Но тем не менее, Месси всё равно обошел его.
Допустим, что Ибру и Вилью убрали из-за Месси. Ушел Ибра и через год Месси выиграл ЛЧ. Ушел Вилья и через 2 года победа в ЛЧ. Кто в итоге был прав? Про Суареса распасовщика вообще смешно. Он наверное забыл, что Суарес выиграл ЗБ в 2016 году. А Роналду кому-то помог выиграть ЗБ??
В общем, он обычный фанат Роналду, который недоволен тем, что Месси лучше и искажает реальность.
По большому счету, это даже справедливо то что Месси бьет рекорды и по голам. Было и так ясным фактом у кого больше эффективности: голы за игру, голы за проведенное время, голы с наименьшим количеством ударов, голы из-за пределов штрафной, голы с меньшим xG, соло забитые голы и т.д. Преимущество Роналду было в том что он раньше начинал, и предполагалось позже закончит в топ лигах.
Это всё на счет дебатов о голах.
А вот остальное у тебя про Месси, серьезно??? Ибру убирали по футбольным и персональным причинам. Он забил 15 голов за пол сезона, но поменяв роли с Лео мы все знаем сколько голов и побед это принесло моментально. Златан сам в биографии сказал что не понимал дисциплину игроков Барсы, поэтому у него неприязнь к Гвардиоле даже в разговорах о машинах в которых нужно приезжать на тренировки.
Вилья провел тогда супер сезоны, один из самых недооцененных тандемов получился. А из Суареса не "сделали распасовщиком", тройка МСН выдала по 150 голевых действий каждый(!) Тут нету "жертвы", да они вдвоем даже продолжили разрывать, Суаресу Месси ассистировал так что уругваец фактически чаще Месси и Роналду забивал за тот период. В ПСЖ тоже самое происходит - Неймар и Мбаппе сразу набрали дабл-дабл по голевым действиям. Раньше у них как такового тандема и связки не было. Да и вообще, как можно предъявлять человеку с 1140 г+п, создающему по 100 голевых моментов как плеймейкер каждый сезон, обыгрывающему в среднем 4-7 раз за матч всю карьеру, совершающему по 150 касаний с 90+% точностью пасов и т.д. и т.д.... уму не постижимо!
По большому счету, это даже справедливо то что Месси бьет рекорды и по голам. Было и так ясным фактом у кого больше эффективности: голы за игру, голы за проведенное время, голы с наименьшим количеством ударов, голы из-за пределов штрафной, голы с меньшим xG, соло забитые голы и т.д. Преимущество Роналду было в том что он раньше начинал, и предполагалось позже закончит в топ лигах.
Это всё на счет дебатов о голах.
А вот остальное у тебя про Месси, серьезно??? Ибру убирали по футбольным и персональным причинам. Он забил 15 голов за пол сезона, но поменяв роли с Лео мы все знаем сколько голов и побед это принесло моментально. Златан сам в биографии сказал что не понимал дисциплину игроков Барсы, поэтому у него неприязнь к Гвардиоле даже в разговорах о машинах в которых нужно приезжать на тренировки.
Вилья провел тогда супер сезоны, один из самых недооцененных тандемов получился. А из Суареса не "сделали распасовщиком", тройка МСН выдала по 150 голевых действий каждый(!) Тут нету "жертвы", да они вдвоем даже продолжили разрывать, Суаресу Месси ассистировал так что уругваец фактически чаще Месси и Роналду забивал за тот период. В ПСЖ тоже самое происходит - Неймар и Мбаппе сразу набрали дабл-дабл по голевым действиям. Раньше у них как такового тандема и связки не было. Да и вообще, как можно предъявлять человеку с 1140 г+п, создающему по 100 голевых моментов как плеймейкер каждый сезон, обыгрывающему в среднем 4-7 раз за матч всю карьеру, совершающему по 150 касаний с 90+% точностью пасов и т.д. и т.д.... уму не постижимо!
2. Причем тут Роналду не был ЦН? Это статистика голов. Здесь учитывается количество забитых голов и не важна позиция. Месси тоже не чистый нападающий. 5 раз Месси признавался лучшим ПЛЕЙМЕЙКЕРОМ. Это больше, чем любой другой игрок в истории.
3. А что вокруг Роналду игра не строится? Он чистый замыкатель. Все играют на него.
4. 1 ЛЧ стоит 5 чемпионств???? Тогда, по твоей логике, у Месси 12 выигранных чемпионств, а это 2 ЛЧ. Получается, у Месси 6 ЛЧ. У Роналду 7 чемпионств. Получается, у Роналду тоже 6 ЛЧ.
5. А я что-то говорил про его жизнь??? Пусть себе спасает людей, но как это футбола касается?? Можно подумать, что Месси не тренируется и чисто на таланте почти 20 лет на высоком уровне играет. Напомнить сколько Марадона и Роналдиньо на одном таланте поиграли на высоком уровне????
2. Причем тут Роналду не был ЦН? Это статистика голов. Здесь учитывается количество забитых голов и не важна позиция. Месси тоже не чистый нападающий. 5 раз Месси признавался лучшим ПЛЕЙМЕЙКЕРОМ. Это больше, чем любой другой игрок в истории.
3. А что вокруг Роналду игра не строится? Он чистый замыкатель. Все играют на него.
4. 1 ЛЧ стоит 5 чемпионств???? Тогда, по твоей логике, у Месси 12 выигранных чемпионств, а это 2 ЛЧ. Получается, у Месси 6 ЛЧ. У Роналду 7 чемпионств. Получается, у Роналду тоже 6 ЛЧ.
5. А я что-то говорил про его жизнь??? Пусть себе спасает людей, но как это футбола касается?? Можно подумать, что Месси не тренируется и чисто на таланте почти 20 лет на высоком уровне играет. Напомнить сколько Марадона и Роналдиньо на одном таланте поиграли на высоком уровне????
Ты верно подметил что около 5 лет в мю особенно Роналду был полузащитником но он этот факт как всегда пропускает.
Он говорит Месси не бьет пенальти хотя не бьет он их только в псж .
Короче с ним бесполезно спорить
Ты верно подметил что около 5 лет в мю особенно Роналду был полузащитником но он этот факт как всегда пропускает.
Он говорит Месси не бьет пенальти хотя не бьет он их только в псж .
Короче с ним бесполезно спорить
А как же начало карьеры, где Рон долгое время не был центр напом?
А как же ЛЧ, где Месси уже столько лет не выигрывал?
В Барсе под Лео строилась игра, убирали игроков аля Ибрагимович, форварды Вилья и Суарес становились распасовщиками.
1 лч стоит 5 чемпионств, Месси один из великих, но не стоит обесценивать игру Рона, который своей работоспособностью сам пробил себе дорогу, спасает жизни людей вне футбола.
А как же начало карьеры, где Рон долгое время не был центр напом?
А как же ЛЧ, где Месси уже столько лет не выигрывал?
В Барсе под Лео строилась игра, убирали игроков аля Ибрагимович, форварды Вилья и Суарес становились распасовщиками.
1 лч стоит 5 чемпионств, Месси один из великих, но не стоит обесценивать игру Рона, который своей работоспособностью сам пробил себе дорогу, спасает жизни людей вне футбола.