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ГлавнаяНовостиРекордыФранция. Лига 1 2022/2023

Месси побил рекорд Роналду по голам в топ-лигах

сегодня, 01:21

Нападающий ПСЖ Лионель Месси забил гол в матче 37-го тура чемпионата Франции против «Страсбура» (1:1). Для него этот гол стал 496-м в матчах Топ-5 лиг Европы.

По этому показателю аргентинец вышел на первое место в истории и побил рекорд Криштиану Роналду, на счету которого 495 голов в ведущих европейских лигах.

На третьей строчке Джимми Гривз, забивший за карьеру 366 голов в национальных чемпионатах.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 14:19
Настоящий чемпион. Живая история, легенда.
Imrebellion
Imrebellion ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 13:53
Про первый пункт мне нравится сарказм англоязычных фанов. "Фаны скажут что Роналду играл в защите, поэтому не считается",
Elliada
Elliada ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 13:49
Человек обвинил меня в однобоком взгляде, а сам написал, что Роналду долгое время не был ЦН, тем самым занижая достижение Месси. Говорит, что Месси давно не выигрывал ЛЧ, при этом умалчивая, что Роналду на 2 года старше Месси. Если не считать этот сезон, в котором Роналду не играл в ЛЧ, то получается, что Роналду сыграл на 1 сезон больше в ЛЧ, чем Месси. У Роналду на 1 ЛЧ больше, а значит они вылетали из ЛЧ одинаковое количество раз.

Преимущество Роналду в количестве матчей и количестве пенальти. Но тем не менее, Месси всё равно обошел его.

Допустим, что Ибру и Вилью убрали из-за Месси. Ушел Ибра и через год Месси выиграл ЛЧ. Ушел Вилья и через 2 года победа в ЛЧ. Кто в итоге был прав? Про Суареса распасовщика вообще смешно. Он наверное забыл, что Суарес выиграл ЗБ в 2016 году. А Роналду кому-то помог выиграть ЗБ??

В общем, он обычный фанат Роналду, который недоволен тем, что Месси лучше и искажает реальность.
lotsman
lotsman
сегодня в 13:43
Роналду собирает чемоданы. Скоро приедет в Европу и вернёт себе первенство.
kinderpingui
kinderpingui
сегодня в 13:19
Роналду был топом в МЮ, Реале и Ювентусе. Месси только в Барсе. В псж он не лидер. Но статистику не обманешь
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 12:26
Эти фанатские разговоры всегда однобокие. Чел ниже сам вместо того чтобы сказать оба по-своему великолепные игроки влепил все те же "аргументы".
По большому счету, это даже справедливо то что Месси бьет рекорды и по голам. Было и так ясным фактом у кого больше эффективности: голы за игру, голы за проведенное время, голы с наименьшим количеством ударов, голы из-за пределов штрафной, голы с меньшим xG, соло забитые голы и т.д. Преимущество Роналду было в том что он раньше начинал, и предполагалось позже закончит в топ лигах.
Это всё на счет дебатов о голах.
А вот остальное у тебя про Месси, серьезно??? Ибру убирали по футбольным и персональным причинам. Он забил 15 голов за пол сезона, но поменяв роли с Лео мы все знаем сколько голов и побед это принесло моментально. Златан сам в биографии сказал что не понимал дисциплину игроков Барсы, поэтому у него неприязнь к Гвардиоле даже в разговорах о машинах в которых нужно приезжать на тренировки.
Вилья провел тогда супер сезоны, один из самых недооцененных тандемов получился. А из Суареса не "сделали распасовщиком", тройка МСН выдала по 150 голевых действий каждый(!) Тут нету "жертвы", да они вдвоем даже продолжили разрывать, Суаресу Месси ассистировал так что уругваец фактически чаще Месси и Роналду забивал за тот период. В ПСЖ тоже самое происходит - Неймар и Мбаппе сразу набрали дабл-дабл по голевым действиям. Раньше у них как такового тандема и связки не было. Да и вообще, как можно предъявлять человеку с 1140 г+п, создающему по 100 голевых моментов как плеймейкер каждый сезон, обыгрывающему в среднем 4-7 раз за матч всю карьеру, совершающему по 150 касаний с 90+% точностью пасов и т.д. и т.д.... уму не постижимо!
Elliada
Elliada ответ Hamman (раскрыть)
сегодня в 10:45
Месси побил рекорд Роналду исключительно в чемпионатах. А ты привел статистику во всех турнирах. Если тебе интересно, то у Месси из 496 голов 59 голов с пенальти. У Роналду из 495 голов 99 с пенальти!!!!!!!!!!!!
Elliada
Elliada ответ Ystavshiy (раскрыть)
сегодня в 10:42
1. Лига 1 считалась топ-чемпионатом еще с прошлого века. Это не сейчас придумали под Месси. Да, в 2010-х годах Лига 1 периодически становилась 6-й лигой, но быстро возвращались. Посмотри на таблицу коэффициентов УЕФА за 20 лет и сам убедишься.

2. Причем тут Роналду не был ЦН? Это статистика голов. Здесь учитывается количество забитых голов и не важна позиция. Месси тоже не чистый нападающий. 5 раз Месси признавался лучшим ПЛЕЙМЕЙКЕРОМ. Это больше, чем любой другой игрок в истории.

3. А что вокруг Роналду игра не строится? Он чистый замыкатель. Все играют на него.

4. 1 ЛЧ стоит 5 чемпионств???? Тогда, по твоей логике, у Месси 12 выигранных чемпионств, а это 2 ЛЧ. Получается, у Месси 6 ЛЧ. У Роналду 7 чемпионств. Получается, у Роналду тоже 6 ЛЧ.

5. А я что-то говорил про его жизнь??? Пусть себе спасает людей, но как это футбола касается?? Можно подумать, что Месси не тренируется и чисто на таланте почти 20 лет на высоком уровне играет. Напомнить сколько Марадона и Роналдиньо на одном таланте поиграли на высоком уровне????
Hamman
Hamman
сегодня в 10:40
И кстати очень странно что Лига1 относится к топ 5. Если я не ошибаюсь то на всю Францию толь 1 выигранная ЛЧ Марселем. А вот в кубке Интертото то тут да, французы впереди всей Европы...
Hamman
Hamman ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:32
Месси за всю свою карьеру пробил 140 пенальти, из них не реализовано 31. Это называется не бьёт пенальти?
Alex12357
Alex12357
сегодня в 09:40
И опять во дворе.......Вам не надоел этот Аргентинский гном ?Что вы его пиарите при каждом удобном случае?
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:20
Рекорд так рекорд…достойно, в мощной Лиге 1 это сделать нереально сложно.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Ystavshiy (раскрыть)
сегодня в 09:10
    ABir
    ABir
    сегодня в 08:44
    Придётся Криштиану возвращаться, чтобы снова опустить Лео на свое второе место
    Ystavshiy
    Ystavshiy ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 08:41, ред.
    Какой однобокий взгляд, а как же уровень Лиги-1?
    А как же начало карьеры, где Рон долгое время не был центр напом?
    А как же ЛЧ, где Месси уже столько лет не выигрывал?
    В Барсе под Лео строилась игра, убирали игроков аля Ибрагимович, форварды Вилья и Суарес становились распасовщиками.
    1 лч стоит 5 чемпионств, Месси один из великих, но не стоит обесценивать игру Рона, который своей работоспособностью сам пробил себе дорогу, спасает жизни людей вне футбола.
    Vadik
    Vadik
    сегодня в 08:36
    Статистика вещь упрямая. Как не крути, а Месси лучше!
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 07:06
    Дополню: Месси забил 496 голов за 577 матчей, Роналду забил 495 голов за 626 матчей. Месси не чистый форвард, не бьет пенальти, сыграл меньше матчей, но результативность выше, чем у чистого замыкателя и пенальтиста. Месси своими голами помогает командам выигрывать трофеи (12 чемпионств), а Роналду набивает статистику, что иногда приводит к трофеям (7 чемпионств)
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:40
    типа, точка поставлена ?
    agentSmith.
    agentSmith. ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
    сегодня в 04:39
    Боруссия не хотела самоубиваться... Мне кажется, у мюнхенского Хоттабыча борода вчера очень сильно порядела... А вот подписать Ро - это осознанное самоубийство.
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ ответ agentSmith. (раскрыть)
    сегодня в 02:44
    Ну почему? Сегодня Боруссия, например, самоубилась... Мало ли... Горит сарай - гори и хата... Хе..
    agentSmith.
    agentSmith.
    сегодня в 01:45
    Всё лето мы будем наблюдать попытки Ро вернуться в Европу. Но, самоубийц, я думаю, он не найдёт.
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    сегодня в 01:41
    Как и в прошлом году, его гол стал чемпионским.. Это символично..
    Гость
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