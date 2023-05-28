Месси побил рекорд Роналду по голам в топ-лигах

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сегодня, 01:21

Нападающий ПСЖ забил гол в матче 37-го тура чемпионата Франции против «Страсбура» (1:1). Для него этот гол стал 496-м в матчах Топ-5 лиг Европы.

По этому показателю аргентинец вышел на первое место в истории и побил рекорд , на счету которого 495 голов в ведущих европейских лигах.

На третьей строчке Джимми Гривз, забивший за карьеру 366 голов в национальных чемпионатах.