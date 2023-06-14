Милнер перешёл в «Брайтон»

Полузащитник Джеймс Милнер стал игроком «Брайтона».
Хавбек присоединится к новой команде после истечения контракта с «Ливерпулем» 30 июня.
37-летний футболист выступал за мерсисайдцев с лета 2015 года. В сезоне 2022/23 англичанин провёл 43 матча во всех турнирах, отметившись двумя результативными действиями.
Успехов и удачи в дальнейшем!
Успехов и удачи в дальнейшем!
43 матча в АПЛ за сезон в 37 лет
и за команду которая не за выживание борется
топ!
43 матча в АПЛ за сезон в 37 лет
и за команду которая не за выживание борется
топ!
Старый конь борозды не испортить!
Старый конь борозды не испортить!