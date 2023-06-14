Милнер перешёл в «Брайтон»

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вчера, 16:37

Полузащитник стал игроком «Брайтона».

Хавбек присоединится к новой команде после истечения контракта с «Ливерпулем» 30 июня.

37-летний футболист выступал за мерсисайдцев с лета 2015 года. В сезоне 2022/23 англичанин провёл 43 матча во всех турнирах, отметившись двумя результативными действиями.