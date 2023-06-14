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Милнер перешёл в «Брайтон»

вчера, 16:37

Полузащитник Джеймс Милнер стал игроком «Брайтона».

Хавбек присоединится к новой команде после истечения контракта с «Ливерпулем» 30 июня.

37-летний футболист выступал за мерсисайдцев с лета 2015 года. В сезоне 2022/23 англичанин провёл 43 матча во всех турнирах, отметившись двумя результативными действиями.

Милнер перешёл в «Брайтон»

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 12:54
спасибо Джеймсу за все игры в составе красных! Настоящий трудяга=боец, всегда был готов выручить команду, сыграть на любой позиции, выкладывался на поле на все 100%!
Успехов и удачи в дальнейшем!
Grizly88
Grizly88 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 09:28
Опыт
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:39
Есть кадры обласканные Всевышним.
Carradona
Carradona ответ Real Betis Balompie (раскрыть)
вчера в 20:36
Но и глубоко не вспашет.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:42
Не очень понятно, зачем он "Брайтону", у которого молодая команда, темп которой он просто не потянет, но удачи Милнеру, он одна из легенд английского футбола.
shlomo
shlomo
вчера в 17:35
Ну если чувствует в себе силы, то пожелаю ему удачи!
FenixSL
FenixSL
вчера в 17:25
дядя крут
43 матча в АПЛ за сезон в 37 лет
и за команду которая не за выживание борется
топ!
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie ответ m9754h4u62dr (раскрыть)
вчера в 17:18
Он ещё проявит себя.
Старый конь борозды не испортить!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 17:15
Удачи железному человеку
m9754h4u62dr
m9754h4u62dr
вчера в 17:10
Списали Милнера как старого и ненужного
Владимир Голубятников
Владимир Голубятников
вчера в 16:55
Прошу прощения. Там,оказывается,два Абрамовича.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:44
Старенький он уже...
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