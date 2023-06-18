Зидан может поспособствовать переходу Мбаппе в «Реал»

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вчера, 15:11

«Реал» рассчитывает подписать нападающего ПСЖ .

Президент «сливочных» хочет предложить экс-наставнику команды должность в руководстве клуба.

План Переса состоит в том, что Зидан повлиял на Мбаппе, убедив его перейти в «Реал».