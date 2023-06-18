Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

Зидан может поспособствовать переходу Мбаппе в «Реал»

вчера, 15:11

«Реал» рассчитывает подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Президент «сливочных» Флорентино Перес хочет предложить экс-наставнику команды Зинедину Зидану должность в руководстве клуба.

План Переса состоит в том, что Зидан повлиял на Мбаппе, убедив его перейти в «Реал».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиОбамеянг может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Сегодня, 17:16
Слухи«Бавария» может подписать нападающего «Вердера»
Сегодня, 16:15
Гвардиола ответил на вопрос, перейдёт ли Мбаппе в «Манчестер Сити»
Сегодня, 15:56
Слухи«Бавария» заплатит более 20 млн евро за трансфер защитника «Ман Сити»
Сегодня, 15:34
Гвардиола подтвердил, что Гюндоган может перейти в «Барселону»
Сегодня, 14:55
СлухиИтальянские топ-клубы интересуются капитаном «Лечче»
Сегодня, 12:44
Сортировать
Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ kj28vg5gtbvh (раскрыть)
вчера в 18:39
А какой ещё бы пригодился вдогонку?
ДСА
ДСА
вчера в 17:59
Пока Мбаппе убедят, он уже постареет.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:22
Мбаппе нужен Реалу
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:18, ред.
Зидан может поспособствовать переходу Мбаппе в «Реал»

Ну здесь нужно начать с самого начала.

Дело в том что личность самого Зидана и есть на данный момент времени первоочередной для Реала. Ну а то что Анчелотти сделал всё что мог для Реала, останется в истории клуба. И продолжение своей карьеры в сборной Бразилии для Анчелотти есть новый вызов.

Ну а Зидан - единственная кандидатура для Реала чтобы продолжить свою чемпионскую поступь, забрать чемпионство у Барселоны и претензий на кубок в лиге чемпионов. Ну а для этого роль Мбаппе в этой перспективе только увеличивается.

Так что программа Переса имеет логическое обоснование на долгие годы вперёд. Перес является прогматиком и деньги считать умеет, как не многие в футбольном хозяйстве.

Так что переход Мбаппе в Реал более чем логичен, учитывая сам факт того что этого хочет сам Мбаппе. И тут какие-то 200или 500 лямов не имеют особого значения. По-любому Мбаппе рано или поздно окажется в Реале !!!
kj28vg5gtbvh
kj28vg5gtbvh
вчера в 15:13
Этот дуэт пригодился бы Реалу в будущем
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 