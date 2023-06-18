Зидан может поспособствовать переходу Мбаппе в «Реал»

«Реал» рассчитывает подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Президент «сливочных» Флорентино Перес хочет предложить экс-наставнику команды Зинедину Зидану должность в руководстве клуба.
План Переса состоит в том, что Зидан повлиял на Мбаппе, убедив его перейти в «Реал».
Ну здесь нужно начать с самого начала.
Дело в том что личность самого Зидана и есть на данный момент времени первоочередной для Реала. Ну а то что Анчелотти сделал всё что мог для Реала, останется в истории клуба. И продолжение своей карьеры в сборной Бразилии для Анчелотти есть новый вызов.
Ну а Зидан - единственная кандидатура для Реала чтобы продолжить свою чемпионскую поступь, забрать чемпионство у Барселоны и претензий на кубок в лиге чемпионов. Ну а для этого роль Мбаппе в этой перспективе только увеличивается.
Так что программа Переса имеет логическое обоснование на долгие годы вперёд. Перес является прогматиком и деньги считать умеет, как не многие в футбольном хозяйстве.
Так что переход Мбаппе в Реал более чем логичен, учитывая сам факт того что этого хочет сам Мбаппе. И тут какие-то 200или 500 лямов не имеют особого значения. По-любому Мбаппе рано или поздно окажется в Реале !!!
Ну здесь нужно начать с самого начала.
Дело в том что личность самого Зидана и есть на данный момент времени первоочередной для Реала. Ну а то что Анчелотти сделал всё что мог для Реала, останется в истории клуба. И продолжение своей карьеры в сборной Бразилии для Анчелотти есть новый вызов.
Ну а Зидан - единственная кандидатура для Реала чтобы продолжить свою чемпионскую поступь, забрать чемпионство у Барселоны и претензий на кубок в лиге чемпионов. Ну а для этого роль Мбаппе в этой перспективе только увеличивается.
Так что программа Переса имеет логическое обоснование на долгие годы вперёд. Перес является прогматиком и деньги считать умеет, как не многие в футбольном хозяйстве.
Так что переход Мбаппе в Реал более чем логичен, учитывая сам факт того что этого хочет сам Мбаппе. И тут какие-то 200или 500 лямов не имеют особого значения. По-любому Мбаппе рано или поздно окажется в Реале !!!