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Бернарду Силва близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии

вчера, 22:48

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По данным источника, «горожане» практически согласовали сделку с саудовской командой, название которой не называется. Португалец тоже принял предложение.

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Все комментарии
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ R. Carlos (раскрыть)
сегодня в 09:16
Да.. ЗМ.. Хе..
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 09:04
Всех манит золотой песок и только Месси не просёк...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Lewa2708 (раскрыть)
сегодня в 08:11
Всё что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги!
Под дулом доллара мало кто может устоять...
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 08:08
С чем связанна распродажа Сити.
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 07:17
Мс полностью и с потрохами продались арабам поэтому если скажут прыгнуть со скалы - значит надо
R. Carlos
R. Carlos ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
сегодня в 07:16
Да
ДСА
ДСА
сегодня в 06:27
Даже Сити от предложений из Саудовской Аравии не может отказаться.
DanikI21
DanikI21
сегодня в 06:20
ЛОЛ
2nckvd3h229b
2nckvd3h229b
сегодня в 05:32
Отличная компания там собирается
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 04:37
Роналду уболтал.)
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 04:16
Туда что, под дулом тащат
Anton Hohlov
Anton Hohlov
сегодня в 01:32
В 28 решил карьеру закончить, печально
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:50
А говорили "старый пешеход" Месси алчный... Хе..
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:20
Между приезжими и местными слишком большая разница
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:18
Все деньги футбола у арабов
xajaks
xajaks
вчера в 23:54
Значит тупой, если согласится
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:46
К Роналду похоже. Пополнение португальцами
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:16
Он то куда собрался? Молод, силен, играет в хорошем клубе. ЗП видать предложили раза в 2-3 больше, чем сейчас.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 22:51
Вот это поворот!
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