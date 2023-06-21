Бернарду Силва близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По данным источника, «горожане» практически согласовали сделку с саудовской командой, название которой не называется. Португалец тоже принял предложение.
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По данным источника, «горожане» практически согласовали сделку с саудовской командой, название которой не называется. Португалец тоже принял предложение.
Под дулом доллара мало кто может устоять...
Под дулом доллара мало кто может устоять...