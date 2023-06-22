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«Арсенал» будет выплачивать «Челси» деньги за Хаверца в течение трёх лет

сегодня, 00:55

«Арсенал» практически согласовал трансфер полузащитника «Челси» Кая Хаверца.

Сумма перехода составит 65 млн фунтов стерлингов. «Канониры» будут выплачивать её частями, по 16,6 млн фунтов стерлингов в течение каждого из трёх следующих лет.

Также 15 млн фунтов стерлингов будет полагаться «Челси» в качестве бонусов.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:56
Пятилетку , - досрочно !!!)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:42
Арсенал вроде богатый клуб, но от рассрочки платежей тоже не отказывается.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:40
200 тыс. где-то потерялись... Ну да ладно.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:18
Футбольный бизнес и ничего личного.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 07:37
Челси так же покупали Мудрика и Энцо в рассрочку
Comentarios
Comentarios ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 07:36
Рассрочка )
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:22
Ну вот, Эду стал умнее, мудрее! Когда у тебя не мешок денег,а усиляться нужно, другого выхода нет, тем более когда знаешь,что Челси нужно избавляться от игроков....вообщем молодец, хорошая работа
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:04
Один из способов обойти фэйр-плей?...
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 06:54
Почетино начал чистку наверное!! Их там немерено !!
shlomo
shlomo
сегодня в 06:51
Бизнес по английски... а Арсенал хитрецы, однако...
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 05:05
Рассрочка!
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 04:36
Ипотека))
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 04:27
Да это вообще прекрасно!
протон
протон
сегодня в 01:42, ред.
Про Челси:
Вот брали вроде, казалось, игроков которые внесут лепту в достижение клуба, и начали распродажу. Сейчас взяли игрока за 60 млн евро для Челси. Мне одному сейчас показалось.
u4db2bp52xus
u4db2bp52xus
сегодня в 01:34
Если не надумали продовать через пару лет, надеюсь Микель делает всё правильно
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