«Арсенал» будет выплачивать «Челси» деньги за Хаверца в течение трёх лет

«Арсенал» практически согласовал трансфер полузащитника «Челси» Кая Хаверца.
Сумма перехода составит 65 млн фунтов стерлингов. «Канониры» будут выплачивать её частями, по 16,6 млн фунтов стерлингов в течение каждого из трёх следующих лет.
Также 15 млн фунтов стерлингов будет полагаться «Челси» в качестве бонусов.
Вот брали вроде, казалось, игроков которые внесут лепту в достижение клуба, и начали распродажу. Сейчас взяли игрока за 60 млн евро для Челси. Мне одному сейчас показалось.
Вот брали вроде, казалось, игроков которые внесут лепту в достижение клуба, и начали распродажу. Сейчас взяли игрока за 60 млн евро для Челси. Мне одному сейчас показалось.