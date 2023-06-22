«Арсенал» будет выплачивать «Челси» деньги за Хаверца в течение трёх лет

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сегодня, 00:55

«Арсенал» практически согласовал трансфер полузащитника «Челси» .

Сумма перехода составит 65 млн фунтов стерлингов. «Канониры» будут выплачивать её частями, по 16,6 млн фунтов стерлингов в течение каждого из трёх следующих лет.

Также 15 млн фунтов стерлингов будет полагаться «Челси» в качестве бонусов.