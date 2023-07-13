Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКриминалФранция. Лига 1 2023/2024

Нападающего «Монако» обвиняют в сексуальном насилии

вчера, 19:43

Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер находится под следствием.

Футболиста подозревают в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Две женщины обвиняют игрока и его младшего брата в принуждении к половому акту. Они сообщили, что это случилось после мероприятия, которое они провели вместе.

Расследование дела началось, на данный момент Виссам и его брат не задержаны и не допрошены правоохранительными органами.

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Все комментарии
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 22:56
А эти две потерпевшие из института благородных девиц по впшему? :)
Сами приехали, сами обслужилиии сами придумали, что их изнасиловали.
minai
minai ответ Тажутин Артур (раскрыть)
вчера в 21:59
Нет. Обсудить Пакистано - Индийский конфликт.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:58, ред.
Так в новости и не сказано кто кого к кому принуждал)...там есть европейские варианты...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:42
Ясно, что подстава, денег с игрока поиметь.
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 21:40
А для чего они пришли на совместное мероприятие? Наверное про футбол поболтать?
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:31
Это преступление.Вот если бы транса оприходовал...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:22
В Монако девушки столкнулись с не геями...
Что уже нонсенс...

Даже полиция боится этот исчезающий у них вид....
"На данный момент Виссам и его брат не задержаны и не допрошены правоохранительными органами."

Наверное изучать будут...зачем двум молодым мужчинам понадобились ещё и девушки...
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 21:10
Даже не подозревают... а обвиняют.... это уже с футболистами ставится на поток преступления.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:09
Не могли проституток вызвать
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 21:05
Принуждение к половому акту и изнасилование - это несколько разные вещи.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 20:43
Пора ехать в Спартак)
FenixSL
FenixSL
вчера в 20:36
как скоро будет первый случай сексуального насилия в радужном сообществе среди футболистов?
а то как то скучно
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:03
Час расплаты за совместно проведенное "мероприятие" настал сразу!
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