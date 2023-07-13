Нападающего «Монако» обвиняют в сексуальном насилии

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вчера, 19:43

Нападающий «Монако» находится под следствием.

Футболиста подозревают в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Две женщины обвиняют игрока и его младшего брата в принуждении к половому акту. Они сообщили, что это случилось после мероприятия, которое они провели вместе.

Расследование дела началось, на данный момент Виссам и его брат не задержаны и не допрошены правоохранительными органами.