Нападающего «Монако» обвиняют в сексуальном насилии

Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер находится под следствием.
Футболиста подозревают в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Две женщины обвиняют игрока и его младшего брата в принуждении к половому акту. Они сообщили, что это случилось после мероприятия, которое они провели вместе.
Расследование дела началось, на данный момент Виссам и его брат не задержаны и не допрошены правоохранительными органами.
Сами приехали, сами обслужилиии сами придумали, что их изнасиловали.
Сами приехали, сами обслужилиии сами придумали, что их изнасиловали.
Что уже нонсенс...
Даже полиция боится этот исчезающий у них вид....
"На данный момент Виссам и его брат не задержаны и не допрошены правоохранительными органами."
Наверное изучать будут...зачем двум молодым мужчинам понадобились ещё и девушки...
Что уже нонсенс...
Даже полиция боится этот исчезающий у них вид....
"На данный момент Виссам и его брат не задержаны и не допрошены правоохранительными органами."
Наверное изучать будут...зачем двум молодым мужчинам понадобились ещё и девушки...
а то как то скучно
а то как то скучно