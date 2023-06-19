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Промеса приговорили к 18 месяцам тюрьмы, но добавят ещё. Вспоминаем футболистов за решёткой

вчера, 14:02
Промес Квинси
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Кокорин Александр
Кокорин Александр
Нападающий
Промес Квинси
Промес Квинси
Полузащитник
Мамаев Павел
Мамаев Павел
Полузащитник

Впереди вердикт по делу о перевозке наркотиков.

Квинси Промес («Спартак»)

Голландец приговорен к 18 месяцам заключения по делу о нападении на кузена с ножом. Также его оправдали по статье о попытке убийства, что ожидаемо. Подсудимому дали полтора года. Но это лишь начало. Вряд ли Промеса оправдают в деле о торговле наркотиками. Речь о транспортировке двух огромных партий, а перехватили только одну. Люди, которые стоят за трафиком, виновны в тысячах искалеченных жизней. Промесу не сможет прятаться от тюрьмы вечно. Адвокаты затянут дела апелляциями, но Квинси лучше готовиться к заключению, пока не объявили в международный розыск. Отказ от явки на заседания уже повлиял на первый приговор. В случае раскаянья и личного присутствия мог получить чуть меньше. Решение прятаться от суда – отягощающее обстоятельство.

Кокорин («Зенит») и Мамаев («Краснодар»)

Друзья решили «отметить» встречу. В результате напали на водителя человека со связями. Также били чиновника. Когда футболисты РПЛ избивали «простых смертных», то им это сходило с рук. Поскольку есть записи камер, то знаем, что брат Кокорина виноват в конфликтах сильнее, чем Александр и Павел. Юристы настаивают, что раз речь о легких повреждениях, то хватало условного вердикта. Но дело превратили в показательное. Кокорин и Мамаев немного посидели в колонии. Александр вышел, заиграл, стал чемпионом Кипра. А Павел развелся, это его победа.

Эдуард Стрельцов («Торпедо»)

Самый сильный российский игрок в истории наряду с Яшиным. Эдуард начал карьеру в шестнадцать лет, в девятнадцать стал Олимпийским чемпионом. И тогда этот титул значил больше, чем спустя полвека. А дальше случился скандал, где снова торчат уши чиновников. Стрельцова обвинили в изнасиловании двадцатилетней Марины Лебедевой. До сих пор непонятно, был ли сам инцидент. Возможно, известные футболисты просто слишком бурно пили и гуляли в стране, где чиновникам не доставались крутые автомобили и побрякушки из зарубежных поездок. Банальная зависть могла привести к показательному суду над Стрельцовым. Эдуард получил 12 лет, отсидел пять, но потерял золотые футбольные годы. Достаточно сравнить фотографии до и после, чтобы понять, что даже легкий по условиям лагерь мог сделать с человеком.

Юрий Севидов («Спартак»)

Если у Промеса чистый криминал, то Севидов сидел в тюрьме отчасти по той же причине, что Стрельцов, Кокорин и Мамаев. Под колеса автомобиля футболиста бросился старик. А дальше Юрию Александровичу не повезло. Его неосторожность за рулем не привела к увечьям человека, который оказался химиком и лауреатом государственных премий Рябчиковым. Более того, деда сразу забрали в больницу. И вот там убили. Врач отлучился, а студент вколол пациенту большую дозу седативных препаратов. Севидова сделали крайним, хотя могли лишить прав и наказать мягче. Дали 9 лет, отсидел 4, но амнистия не спасла карьеру. «Спартак» потерял крутого форварда.

Максим Молокоедов («Зенит»)

Не только известные футболисты российских клубов оказывались за решеткой. Криминальные элементы часто включают в свои схемы спортсменов. Страшно представить, сколько латиноамериканских игроков связаны с торговлей наркотиками, ведь обвиняли в связях с наркос не только Игиту и Маркеса. Здесь тоже история с южноамериканским колоритом, но в главной роли парень из академии «Зенита». Карьера Молокоедова не задалась до приключений в 2010-м. В главном клубе Санкт-Петербурга, как и в остальных, не заиграл. Хватило ума перевозить наркотики. В аэропорту в Чили его поймали с 6 килограммами запрещенных веществ, спрятанных в обложках детских книг. Чилийский суд выдал 3 года и 1 день заключения. Довольно гуманно, в России за такую партию получил бы намного больше. В тюрьме Максим играл в футбол, потом выступал за один из клубов в Чили. Вернулся домой, но развить спортивную карьеру не сумел.

Георгий Деметрадзе («Алания»)

Деметрадзе попал в тюрьму уже после выступлений в России. Из шести лет отсидел полтора, хотя его обвиняли в работе на вора в законе. Деметрадзе, по мнению прокуроров, стал коллектором бандитов в подпольном тотализаторе. Его опыт это не профилактические прогулки, как у алкоголика Тони Адамса, или у хулигана Джоуи Бартона, который после драки отсидел два месяца. Деметрадзе – лучший снайпер чемпионата России в составе «Алании», не одну ночь провел в карцере. Его не били, но давили психологически. Георгий выдумал версию о политическом преследовании, но это неправда. Грузия настолько воровская страна, что у Деметрадзе не просили автограф, поскольку это «не по понятиям». Хорошо, что после заключения бывший форвард «Реал Сосьедада» нашел себе лучшее применение. Георгий руководит футбольной академией и воспитывает двоих детей.

Промесу после выхода из тюрьмы тоже лучше думать о близких и детях, ведь у него четверо наследников. Не исключаем, что по второму делу Квинси получит больше лет заключения, но выйдет раньше за хорошее поведение. А для «Спартака» даже первый вердикт это удар. Абаскалю срочно нужен новый лидер команды. А футболисту некого винить. Нельзя бить людей ножом. Нельзя ввязываться в перевозку 1.4 тонны наркотиков.

Серьезные дела. Во втором деле Промес, разумеется, лишь один из множества обвиняемых. Главные организаторы наркотрафика уже в тюрьме. Апелляции могут повлиять на длительность заключения, но факт ограничения свободы не отменят. Вместо игры на чемпионате мира против Месси, а теперь в финале четырех Лиги Наций опытный форвард отправится в тюрьму. Репер Квинси хотел стать крутым гангстером? Промес забыл, какая у большинства бандитов судьба.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:33, ред.
А я посмотрел на эту проблему с другой стороны. Со стороны Промеса. Лишиться возможности вернуться в родные Пенаты, зная, что тебя ждёт тюрьма; по этой причине скитаться по чужбинам, причём по непонятно каким странам, которые не входят в систему Интерпола; общаться с родными лишь по видеосвязи; не иметь возможности выехать с командой за границу, и т.д., и т.п., - что может быть ужаснее для человека ? Любого из нас, не только Квинси. Но, по-моему, все согласятся, что за совершённое преступление он должен нести наказание.
Palex
Palex ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
вчера в 22:57
Каким топором,что за новости? И следствие закончилось, он получил 10 лет и ждал этапа в тюрьму. Но к сожалению умер...а может и не к сожалению.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ DraKoshka (раскрыть)
вчера в 18:38
У нас нет с Нидерландами договора об экстрадиции, поэтому в России он может спать спокойно.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 18:35, ред.
А вспомните Долгополова, убившего топором жену! Пока шло следствие, умер в СИЗО.
DraKoshka
DraKoshka ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 17:48
Большое спасибо!)
Да, конечно, Квинси не просто так приехал. Это было очевидно ещё тогда, когда только первые подозрения озвучили. Таких совпадений попросту не бывает)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ DraKoshka (раскрыть)
вчера в 17:37
Да, будет интересно понаблюдать, что будет дальше.
Я уже писал ранее, что у нас могут закрыть глаза на поножовщину с братом, но вот смущает дело с наркотиками. Хотя первый и второй случай оправдать трудно.
Надо ещё отметить, что Промес не просто так вернулся в Россию, скорее всего он предвидел, что его ждёт серьёзный тюремный срок.
В России он намеривался не просто играть, а получить российское гражданство.
Опять же получив гражданство он "убил бы двух зайцев". Первое не считался легионером, а самое главное Россия не выдаёт своих граждан, даже если они совершили преступление в другой стране.
Но Промесу отказали в получении гражданства, главным и единственным поводом для отказа как раз были два уголовных дела, в которых фигурировал Промес.
По одному решение уже есть, но сейчас пойдут апелляции и обжалования.
Так, что это ещё может затянуться на очень долго, так, что скорее всего пока не будет громких заявлении.

По поводу ваших вопросов про контракт ответ простой. РФС регистрирует контракты с игроками согласно ФИФА и здесь скорее всего он больше не сможет играть ни за один профессиональный российский клуб, а это клубы РПЛ, первая и вторая лига. Остаётся только медиа лига.
Так же скорее всего и работа в клубах на других должностях будет ему не доступна, так как могут запретить всю футбольную деятельность.
А вот теперь надо думать как Промес (гражданин ЕС) сможет легально находиться в России.
Есть несколько виз, которые он обязан по нашим законом получить. Сейчас он находится по рабочей визе 1-3 года, другие визы скорее всего тоже будут недоступны.
Так, что устроится дворником на стадионе Спартака и будет легально быть в России и на стадионе смотреть футбол.

Но опять же на мой личный взгляд всё будет зависеть от дела по наркотикам.
Россия Промеса выдавать не будет, но и если его вина будет доказана в очень тяжком преступлении, а Россия борется с подобными явлениями, ему просто могут дать убежать куда он захочет.
Россия скажет нам такой человек в стране не нужен, а дальше ваши проблемы где вы его искать будите.
Думаю это хорошо понимают и в Нидерландах. Они кстати даже и не думали документы на экстрадицию подавать, хотя могли сделать это давно, особенно после того как Промес отказался появляться на судебных заседании и даже боялся выезжать из России на заграничные сборы со Спартаком.
DraKoshka
DraKoshka
вчера в 17:02, ред.
"теперь они будут еще раскручивать тему, что РФ скрывает преступников..."
Ой, да какие темы насчёт РФ там сейчас только не раскручиваются. Дело Промеса тут как капля в море.
Но я немного не поняла, почему он не сможет заключить контракт, и почему без контракта ему нельзя будет проживать в РФ...
*Анатолий, извините, этот пост изначально был адресован Вам. Но каким-то образом я не нажала на "ответ")) Нубик я, что поделать))
DraKoshka
DraKoshka ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 16:58
Вы меня немного не поняли. Я не называю само дело Квинси политическим. Просто имею ввиду, что если будет принято решение его не выдавать, то политический оттенок здесь будет виден невооруженным взглядом (ну, на мой скромный взгляд). Плохие нынче отношения, могут и в позу встать. В остальном, я не могу говорить за власти РФ, поскольку не являюсь их представителем. Может быть, они сделают как Вы хотите, а может, и наоборот. Сейчас совершенно рано делать выводы. Чёткой позиции по Промесу на данный момент не озвучено. И даже никаких "если" не было озвучено ранее. Такая пассивная реакция наводит на мысль, что не всё так однозначно.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 16:21
Да вы даже тему не знаете.
Где это Промес и самое главное куда перевозил наркотики?
Вы знаете значение слова курьер?
А на мнение сша мне до лапочки, хотя слово тут другое подходит.
Ещё раз повторю не надо путать политику с наркоторговлей, так что по политике вопрос закрыт.
Rattlehead
Rattlehead ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 16:15
Наркоторговец - это Пабло Эскобар и ему подобные, Промес - обычный курьер, коих в те же 90-е был пруд пруди, в том числе среди африканцев-учащихся местных университетов.
С точки зрения США, Сноуден - преступник, а не борец за правду, причем куда более серьезный, чем любой наркоторговец или наркокурьер.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ DraKoshka (раскрыть)
вчера в 16:14
Не все так просто. Там уйма нюансов, помимо прямой выдачи. Но от международного розыска до интерпола очень близко, а интерпол может где угодно появится. Лучше все таки было явиться и возможно под залог получить условный срок, а так теперь они будут еще раскручивать тему, что РФ скрывает преступников. Нам э\то надо? Тем более, что контракт с ним уже нельзя заключать, а без контракта у него нет оснований для законного проживания в РФ. Одним словом, каша крутая заварена.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 16:05
Ну во первых Сноудена нельзя было выдавать, так как он не преступник, а наоборот борец за правду. А вот Промес не просто наркокурьер, а наркоторговец.
Оппонент? Так это не риски, а наоборот плюсы, давно им надо было пинка под зад сделать. Особенно радует как этого оппонента сейчас страны Африки пинают и Латинской Америки, Азии и Ближнего востока.
И давайте не политизировать сейчас преступления преступника Промеса, лишнее это. Наркотики это одно из самых тяжких преступлении и таких не надо жалеть, они несут смерть.
Rattlehead
Rattlehead ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 15:51, ред.
Только вот укрывательство подобного персонажа несет за собой куда большие риски, нежели укрывательство какого-то наркокурьера, особенно учитывая оппонента.
alexgurzan
alexgurzan ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 15:48
.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 15:41
А вот здесь уже политический момент.
Сноуден раскрыл преступления другого государства, за что и преследовался, как и Джулиан Ассанж.
Так, что сравнивать с простым преступником Промесом такие личности вообще неуместно.
FenixSL
FenixSL
вчера в 15:40
их боялись даже чеченцы...
Rattlehead
Rattlehead ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 15:33, ред.
Сноудена же не выдворили, хотя против него в США давно возбуждено уголовное дело, по которому ему грозит высшая мера. Более того, сперва предоставили убежище, потом - вид на жительство, а в конечном итоге - гражданство. Понятно, что Сноуден - птица другого полёта, нежели какой-то ногомячист, но тем не менее.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ DraKoshka (раскрыть)
вчера в 15:18
То, что между Россией и Нидерландами сложные отношения это не секрет, но ещё раз повторюсь, что это не политический момент.
Промес преследуется властями Нидерландов не по политическим мотивам и если даже наши власти закроют глаза на то, что он в соре порезал своего родственника, то на торговлю наркотиками они вряд ли закроют глаза.
Промеса могут не экстрадировать, для этого нужен как минимум запрос от голландской стороны. Достаточно будет выдворить Промеса с территории России.
Но опять же нужно будет решения суда по делу о наркотиках.
Да и сезон Промес заканчивал в роли подозреваемого, а теперь он уже входит в другую категорию.

И зачем нашим политикам какой то там футболист, который залетел с наркотой?
Тут политически более выгодно выгнать торговца наркотиками, нежели предоставлять ему убежище.
DraKoshka
DraKoshka ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 15:04
Отношения между РФ и Европой сейчас, мягко скажем, весьма сложные. Есть вероятность, что власти РФ не посчитают нужным идти навстречу. Это я и имела ввиду под политическим вопросом. Могут выдворить, а могут и не выдворить. Сейчас ещё ничего не понятно, при этом, существует такая вещь, как апелляция.
Четко сказано, что нам преступники не нужны, что совершенно никак не помешало ему спокойно провести сезон.
Просто рано делать выводы, как эпопея подойдёт к завершению, там и видно будет.
memphis
memphis
вчера в 14:57
    Rattlehead
    Rattlehead
    вчера в 14:45, ред.
    «А дальше Юрию Александровичу не повезло. Его неосторожность за рулем не привела к увечьям человека, который оказался химиком и лауреатом государственных премий Рябчиковым. Более того, деда сразу забрали в больницу. И вот там убили. Врач отлучился, а студент вколол пациенту большую дозу седативных препаратов. Севидова сделали крайним, хотя могли лишить прав и наказать мягче.»

    Забыли добавить, что ДТП было подстроено, случайно ехавшая в соседнем потоке Скорая оказалась там не случайно, а врач со студентом были никем иными, как сотрудниками Комитета.
    А со Стрельцовым еще проще. Гражданка Лебедева - выпускница специальной секретной школы, о которой написан чрезвычайно правдивый роман Красный Воробей и снят одноименный документальный фильм с Дженнифере Лоуренс в главной роли.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ DraKoshka (раскрыть)
    вчера в 14:32
    А где вы увидели здесь "политический вопрос"?
    Как раз в данной истории никакой политики нет и даже не пахнет.

    Достаточно вспомнить, что в этом году Промесу отказали в получении в гражданстве, как раз из-за уголовных дел.
    Было чётко сказано, что нам преступники не нужны.
    Промес преследуется по уголовным делам, причём наркотики это тяжкое преступление, даже по меркам Нидерландов.
    Политического подтекста нет от слова совсем.
    Россия не будет его экстрадировать, но может выдворить из страны, вот и всё.
    dtw57evntuaf
    dtw57evntuaf
    вчера в 14:30
    Про Севидова даже не знал историю!
    volga.kot
    volga.kot
    вчера в 14:30
    Эх, Промес! Деньги это такая грязь, к которой так и тянет человека!!!
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 14:25
    Промеса даже с Кокориным и Мамаевым сравнивать нельзя. Они просто дурачки, которым достались большие деньги и они возомнили себя властелинами жизни.
    Промес же осознанно вложился в наркоторговлю, решил заработать на жизни других людей.
    По сути он стал причастен к убийству, как тех кто принимает наркоту, так и к убийствам людей которых эти наркоманы будут убивать.
    Промес не знал о последствиях?
    Всё он знал и вложился в этот бизнес всё осознавая.

    Теперь будет интересно поведения фк Спартак.
    Да они осознавали, что будут последствия, но беря проблемного игрока они не думали, что ещё всплывёт дело с наркоторговлей.

    Ну, а Промесу уже пора забыть о футболе и строить долгую карьеру криминального репера за решёткой.
    Промес
    DraKoshka
    DraKoshka
    вчера в 14:21
    Ну, Промеса никто ещё не посадил) При этом, он может вовсе не возвращаться на родину, и не будет сидеть. Международный розыск?.. И так известно, где он находится, тут вопрос уже не в розыске, а вопрос к властям РФ) Однако, никто совершенно не обязан выдавать Квинси голландцам. Вопрос, скорей, политический, нежели правовой. По большому счёту, сейчас обстановка такая, что голландцы сами могут не захотеть запрашивать своего "клиента" на родные нары...
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