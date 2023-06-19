Промеса приговорили к 18 месяцам тюрьмы, но добавят ещё. Вспоминаем футболистов за решёткой

Впереди вердикт по делу о перевозке наркотиков.
Квинси Промес («Спартак»)
Голландец приговорен к 18 месяцам заключения по делу о нападении на кузена с ножом. Также его оправдали по статье о попытке убийства, что ожидаемо. Подсудимому дали полтора года. Но это лишь начало. Вряд ли Промеса оправдают в деле о торговле наркотиками. Речь о транспортировке двух огромных партий, а перехватили только одну. Люди, которые стоят за трафиком, виновны в тысячах искалеченных жизней. Промесу не сможет прятаться от тюрьмы вечно. Адвокаты затянут дела апелляциями, но Квинси лучше готовиться к заключению, пока не объявили в международный розыск. Отказ от явки на заседания уже повлиял на первый приговор. В случае раскаянья и личного присутствия мог получить чуть меньше. Решение прятаться от суда – отягощающее обстоятельство.
Кокорин («Зенит») и Мамаев («Краснодар»)
Друзья решили «отметить» встречу. В результате напали на водителя человека со связями. Также били чиновника. Когда футболисты РПЛ избивали «простых смертных», то им это сходило с рук. Поскольку есть записи камер, то знаем, что брат Кокорина виноват в конфликтах сильнее, чем Александр и Павел. Юристы настаивают, что раз речь о легких повреждениях, то хватало условного вердикта. Но дело превратили в показательное. Кокорин и Мамаев немного посидели в колонии. Александр вышел, заиграл, стал чемпионом Кипра. А Павел развелся, это его победа.
Эдуард Стрельцов («Торпедо»)
Самый сильный российский игрок в истории наряду с Яшиным. Эдуард начал карьеру в шестнадцать лет, в девятнадцать стал Олимпийским чемпионом. И тогда этот титул значил больше, чем спустя полвека. А дальше случился скандал, где снова торчат уши чиновников. Стрельцова обвинили в изнасиловании двадцатилетней Марины Лебедевой. До сих пор непонятно, был ли сам инцидент. Возможно, известные футболисты просто слишком бурно пили и гуляли в стране, где чиновникам не доставались крутые автомобили и побрякушки из зарубежных поездок. Банальная зависть могла привести к показательному суду над Стрельцовым. Эдуард получил 12 лет, отсидел пять, но потерял золотые футбольные годы. Достаточно сравнить фотографии до и после, чтобы понять, что даже легкий по условиям лагерь мог сделать с человеком.
Юрий Севидов («Спартак»)
Если у Промеса чистый криминал, то Севидов сидел в тюрьме отчасти по той же причине, что Стрельцов, Кокорин и Мамаев. Под колеса автомобиля футболиста бросился старик. А дальше Юрию Александровичу не повезло. Его неосторожность за рулем не привела к увечьям человека, который оказался химиком и лауреатом государственных премий Рябчиковым. Более того, деда сразу забрали в больницу. И вот там убили. Врач отлучился, а студент вколол пациенту большую дозу седативных препаратов. Севидова сделали крайним, хотя могли лишить прав и наказать мягче. Дали 9 лет, отсидел 4, но амнистия не спасла карьеру. «Спартак» потерял крутого форварда.
Максим Молокоедов («Зенит»)
Не только известные футболисты российских клубов оказывались за решеткой. Криминальные элементы часто включают в свои схемы спортсменов. Страшно представить, сколько латиноамериканских игроков связаны с торговлей наркотиками, ведь обвиняли в связях с наркос не только Игиту и Маркеса. Здесь тоже история с южноамериканским колоритом, но в главной роли парень из академии «Зенита». Карьера Молокоедова не задалась до приключений в 2010-м. В главном клубе Санкт-Петербурга, как и в остальных, не заиграл. Хватило ума перевозить наркотики. В аэропорту в Чили его поймали с 6 килограммами запрещенных веществ, спрятанных в обложках детских книг. Чилийский суд выдал 3 года и 1 день заключения. Довольно гуманно, в России за такую партию получил бы намного больше. В тюрьме Максим играл в футбол, потом выступал за один из клубов в Чили. Вернулся домой, но развить спортивную карьеру не сумел.
Георгий Деметрадзе («Алания»)
Деметрадзе попал в тюрьму уже после выступлений в России. Из шести лет отсидел полтора, хотя его обвиняли в работе на вора в законе. Деметрадзе, по мнению прокуроров, стал коллектором бандитов в подпольном тотализаторе. Его опыт это не профилактические прогулки, как у алкоголика Тони Адамса, или у хулигана Джоуи Бартона, который после драки отсидел два месяца. Деметрадзе – лучший снайпер чемпионата России в составе «Алании», не одну ночь провел в карцере. Его не били, но давили психологически. Георгий выдумал версию о политическом преследовании, но это неправда. Грузия настолько воровская страна, что у Деметрадзе не просили автограф, поскольку это «не по понятиям». Хорошо, что после заключения бывший форвард «Реал Сосьедада» нашел себе лучшее применение. Георгий руководит футбольной академией и воспитывает двоих детей.
Промесу после выхода из тюрьмы тоже лучше думать о близких и детях, ведь у него четверо наследников. Не исключаем, что по второму делу Квинси получит больше лет заключения, но выйдет раньше за хорошее поведение. А для «Спартака» даже первый вердикт это удар. Абаскалю срочно нужен новый лидер команды. А футболисту некого винить. Нельзя бить людей ножом. Нельзя ввязываться в перевозку 1.4 тонны наркотиков.
Серьезные дела. Во втором деле Промес, разумеется, лишь один из множества обвиняемых. Главные организаторы наркотрафика уже в тюрьме. Апелляции могут повлиять на длительность заключения, но факт ограничения свободы не отменят. Вместо игры на чемпионате мира против Месси, а теперь в финале четырех Лиги Наций опытный форвард отправится в тюрьму. Репер Квинси хотел стать крутым гангстером? Промес забыл, какая у большинства бандитов судьба.
Как раз в данной истории никакой политики нет и даже не пахнет.
Достаточно вспомнить, что в этом году Промесу отказали в получении в гражданстве, как раз из-за уголовных дел.
Было чётко сказано, что нам преступники не нужны.
Промес преследуется по уголовным делам, причём наркотики это тяжкое преступление, даже по меркам Нидерландов.
Политического подтекста нет от слова совсем.
Россия не будет его экстрадировать, но может выдворить из страны, вот и всё.
Как раз в данной истории никакой политики нет и даже не пахнет.
Достаточно вспомнить, что в этом году Промесу отказали в получении в гражданстве, как раз из-за уголовных дел.
Было чётко сказано, что нам преступники не нужны.
Промес преследуется по уголовным делам, причём наркотики это тяжкое преступление, даже по меркам Нидерландов.
Политического подтекста нет от слова совсем.
Россия не будет его экстрадировать, но может выдворить из страны, вот и всё.
Забыли добавить, что ДТП было подстроено, случайно ехавшая в соседнем потоке Скорая оказалась там не случайно, а врач со студентом были никем иными, как сотрудниками Комитета.
А со Стрельцовым еще проще. Гражданка Лебедева - выпускница специальной секретной школы, о которой написан чрезвычайно правдивый роман Красный Воробей и снят одноименный документальный фильм с Дженнифере Лоуренс в главной роли.
Забыли добавить, что ДТП было подстроено, случайно ехавшая в соседнем потоке Скорая оказалась там не случайно, а врач со студентом были никем иными, как сотрудниками Комитета.
А со Стрельцовым еще проще. Гражданка Лебедева - выпускница специальной секретной школы, о которой написан чрезвычайно правдивый роман Красный Воробей и снят одноименный документальный фильм с Дженнифере Лоуренс в главной роли.