Промеса приговорили к 18 месяцам тюрьмы, но добавят ещё. Вспоминаем футболистов за решёткой

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вчера, 14:02

Впереди вердикт по делу о перевозке наркотиков.

Квинси Промес («Спартак»)

Голландец приговорен к 18 месяцам заключения по делу о нападении на кузена с ножом. Также его оправдали по статье о попытке убийства, что ожидаемо. Подсудимому дали полтора года. Но это лишь начало. Вряд ли Промеса оправдают в деле о торговле наркотиками. Речь о транспортировке двух огромных партий, а перехватили только одну. Люди, которые стоят за трафиком, виновны в тысячах искалеченных жизней. Промесу не сможет прятаться от тюрьмы вечно. Адвокаты затянут дела апелляциями, но Квинси лучше готовиться к заключению, пока не объявили в международный розыск. Отказ от явки на заседания уже повлиял на первый приговор. В случае раскаянья и личного присутствия мог получить чуть меньше. Решение прятаться от суда – отягощающее обстоятельство.

Кокорин («Зенит») и Мамаев («Краснодар»)

Друзья решили «отметить» встречу. В результате напали на водителя человека со связями. Также били чиновника. Когда футболисты РПЛ избивали «простых смертных», то им это сходило с рук. Поскольку есть записи камер, то знаем, что брат Кокорина виноват в конфликтах сильнее, чем Александр и Павел. Юристы настаивают, что раз речь о легких повреждениях, то хватало условного вердикта. Но дело превратили в показательное. Кокорин и Мамаев немного посидели в колонии. Александр вышел, заиграл, стал чемпионом Кипра. А Павел развелся, это его победа.

Эдуард Стрельцов («Торпедо»)

Самый сильный российский игрок в истории наряду с Яшиным. Эдуард начал карьеру в шестнадцать лет, в девятнадцать стал Олимпийским чемпионом. И тогда этот титул значил больше, чем спустя полвека. А дальше случился скандал, где снова торчат уши чиновников. Стрельцова обвинили в изнасиловании двадцатилетней Марины Лебедевой. До сих пор непонятно, был ли сам инцидент. Возможно, известные футболисты просто слишком бурно пили и гуляли в стране, где чиновникам не доставались крутые автомобили и побрякушки из зарубежных поездок. Банальная зависть могла привести к показательному суду над Стрельцовым. Эдуард получил 12 лет, отсидел пять, но потерял золотые футбольные годы. Достаточно сравнить фотографии до и после, чтобы понять, что даже легкий по условиям лагерь мог сделать с человеком.

Юрий Севидов («Спартак»)

Если у Промеса чистый криминал, то Севидов сидел в тюрьме отчасти по той же причине, что Стрельцов, Кокорин и Мамаев. Под колеса автомобиля футболиста бросился старик. А дальше Юрию Александровичу не повезло. Его неосторожность за рулем не привела к увечьям человека, который оказался химиком и лауреатом государственных премий Рябчиковым. Более того, деда сразу забрали в больницу. И вот там убили. Врач отлучился, а студент вколол пациенту большую дозу седативных препаратов. Севидова сделали крайним, хотя могли лишить прав и наказать мягче. Дали 9 лет, отсидел 4, но амнистия не спасла карьеру. «Спартак» потерял крутого форварда.

Максим Молокоедов («Зенит»)

Не только известные футболисты российских клубов оказывались за решеткой. Криминальные элементы часто включают в свои схемы спортсменов. Страшно представить, сколько латиноамериканских игроков связаны с торговлей наркотиками, ведь обвиняли в связях с наркос не только Игиту и Маркеса. Здесь тоже история с южноамериканским колоритом, но в главной роли парень из академии «Зенита». Карьера Молокоедова не задалась до приключений в 2010-м. В главном клубе Санкт-Петербурга, как и в остальных, не заиграл. Хватило ума перевозить наркотики. В аэропорту в Чили его поймали с 6 килограммами запрещенных веществ, спрятанных в обложках детских книг. Чилийский суд выдал 3 года и 1 день заключения. Довольно гуманно, в России за такую партию получил бы намного больше. В тюрьме Максим играл в футбол, потом выступал за один из клубов в Чили. Вернулся домой, но развить спортивную карьеру не сумел.

Георгий Деметрадзе («Алания»)

Деметрадзе попал в тюрьму уже после выступлений в России. Из шести лет отсидел полтора, хотя его обвиняли в работе на вора в законе. Деметрадзе, по мнению прокуроров, стал коллектором бандитов в подпольном тотализаторе. Его опыт это не профилактические прогулки, как у алкоголика Тони Адамса, или у хулигана Джоуи Бартона, который после драки отсидел два месяца. Деметрадзе – лучший снайпер чемпионата России в составе «Алании», не одну ночь провел в карцере. Его не били, но давили психологически. Георгий выдумал версию о политическом преследовании, но это неправда. Грузия настолько воровская страна, что у Деметрадзе не просили автограф, поскольку это «не по понятиям». Хорошо, что после заключения бывший форвард «Реал Сосьедада» нашел себе лучшее применение. Георгий руководит футбольной академией и воспитывает двоих детей.

Промесу после выхода из тюрьмы тоже лучше думать о близких и детях, ведь у него четверо наследников. Не исключаем, что по второму делу Квинси получит больше лет заключения, но выйдет раньше за хорошее поведение. А для «Спартака» даже первый вердикт это удар. Абаскалю срочно нужен новый лидер команды. А футболисту некого винить. Нельзя бить людей ножом. Нельзя ввязываться в перевозку 1.4 тонны наркотиков.

Серьезные дела. Во втором деле Промес, разумеется, лишь один из множества обвиняемых. Главные организаторы наркотрафика уже в тюрьме. Апелляции могут повлиять на длительность заключения, но факт ограничения свободы не отменят. Вместо игры на чемпионате мира против Месси, а теперь в финале четырех Лиги Наций опытный форвард отправится в тюрьму. Репер Квинси хотел стать крутым гангстером? Промес забыл, какая у большинства бандитов судьба.