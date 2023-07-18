«Спартак» подписал с «Нефтчи» меморандум о сотрудничестве

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вчера, 21:13

Генеральный директор «Спартака» и президент бакинского «Нефтчи» Кямран Гулиев перед товарищеским матчем команд подписали меморандум на 2 года о спортивном сотрудничестве.

В рамках соглашения планируется проведение ответной товарищеской игры в Баку. Кроме того, стороны хотят организовывать поединки между молодёжными составами, а также тесно взаимодействовать на уровне академий, включая создание программы по двустороннему обмену молодыми футболистами.

Клубы будут обмениваться опытом в области подготовки игроков, спортивной медицины, учебных курсов, маркетинга, привлечения болельщиков на матчи, спортивной юриспруденции, работы в информационной сфере, селекции и финансов.