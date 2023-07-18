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«Спартак» подписал с «Нефтчи» меморандум о сотрудничестве

вчера, 21:13

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев и президент бакинского «Нефтчи» Кямран Гулиев перед товарищеским матчем команд подписали меморандум на 2 года о спортивном сотрудничестве.

В рамках соглашения планируется проведение ответной товарищеской игры в Баку. Кроме того, стороны хотят организовывать поединки между молодёжными составами, а также тесно взаимодействовать на уровне академий, включая создание программы по двустороннему обмену молодыми футболистами.

Клубы будут обмениваться опытом в области подготовки игроков, спортивной медицины, учебных курсов, маркетинга, привлечения болельщиков на матчи, спортивной юриспруденции, работы в информационной сфере, селекции и финансов.

«Спартак» подписал с «Нефтчи» меморандум о сотрудничестве

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 23:05
Главное не воевать и все остальное на пользу будет
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:08
Прежняя догма рушится, может и к лучшему, время покажет.
protest58us
protest58us
вчера в 21:18, ред.
Надеюсь Нефтчи выкупит Промеса за 2 евро
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:16
В нынешней ситуации это правильное решение...
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