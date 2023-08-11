Неймар согласовал контракт с «Барселоной»

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вчера, 17:02

Атакующий хавбек «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии согласовал условия личного контракта с «Барселоной». Соглашение будет подписано на два года с возможностью продления на год. Зарплата 13 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что 31-летний бразилец близок к возвращению в «Барселону».