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Неймар согласовал контракт с «Барселоной»

вчера, 17:02

Атакующий хавбек «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар согласовал условия личного контракта с «Барселоной». Соглашение будет подписано на два года с возможностью продления на год. Зарплата 13 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что 31-летний бразилец близок к возвращению в «Барселону».

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Все комментарии
Константин Ильичев
Константин Ильичев
сегодня в 09:27
кто выдал этот бредовый инсайд Барса ни кого из новичков не может зарегистрировать на сезон а тут нате и Неймара подписали
3ton
3ton
вчера в 23:35
Было бы отлично .
Неймар - Левандовски - Рафинья
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 23:02
Распадается звёздный соствв
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 21:00
Может быть просто поменянилсь местами с Дембеле,а так он не нужен Барселоне..
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 20:26
Зачем это Неймару я понимаю, а зачем Барселоне?
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 19:15
Дождёмся официальной информации)
А пока, это просто слухи.. не более
Grizly88
Grizly88 ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 18:28
В Псж их много
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 18:16
Барса больше половину футболистов заявить на сезон не может, но при этом подписывает неймара?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:00
Возвращение блудного сына в родные пенаты!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:50
Брехня...
Он скорее свалит к арабам
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:48
Это просто слухи
У Барселоны нет денег
Гном сожрал всё на несколько лет вперёд
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:23
Вот они любители ходить по граблям...
FenixSL
FenixSL ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 17:23
так что в Барселоне разве копейки были?
как будто иные намерения, например уйти из карликовой тени
Grizly88
Grizly88 ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 17:11
Нефтидоллары манили
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:10
Ему лучше лечиться в жаркой Испании чем в Париже
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:09
Возвращение блудного сына....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:07
Даже писать уже ниче не хочется в темах про переходы и различные слухи, ну кроме какого-нибудь троллинга легкого))) Дождемся официальной инфы
FenixSL
FenixSL
вчера в 17:07
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 17:05
    И чего добился Неймар своим скандальным уходом из Барсы?
    Унижения и призрения!
    Ну посмотрим, что возвращение покажет.
    Симулянт века должен прощения перед фанами Барсы каждый матч вымаливать.
    протон
    протон
    вчера в 17:05
    Говорили финансовый кризис, Хави высказывался что не нужен Неймар Барселоне.
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 17:05
    Сказать можно только это...
    Гость
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