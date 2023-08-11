Неймар согласовал контракт с «Барселоной»

Атакующий хавбек «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар согласовал условия личного контракта с «Барселоной». Соглашение будет подписано на два года с возможностью продления на год. Зарплата 13 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что 31-летний бразилец близок к возвращению в «Барселону».
Неймар - Левандовски - Рафинья
Неймар - Левандовски - Рафинья
А пока, это просто слухи.. не более
А пока, это просто слухи.. не более
Он скорее свалит к арабам
Он скорее свалит к арабам
У Барселоны нет денег
Гном сожрал всё на несколько лет вперёд
У Барселоны нет денег
Гном сожрал всё на несколько лет вперёд
как будто иные намерения, например уйти из карликовой тени
как будто иные намерения, например уйти из карликовой тени
Барса всегда была более великой нежели мешок ПСЖ
Барса всегда была более великой нежели мешок ПСЖ
Унижения и призрения!
Ну посмотрим, что возвращение покажет.
Симулянт века должен прощения перед фанами Барсы каждый матч вымаливать.
Унижения и призрения!
Ну посмотрим, что возвращение покажет.
Симулянт века должен прощения перед фанами Барсы каждый матч вымаливать.