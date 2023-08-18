Пресс-служба ЦСКА в своём новом видео потроллила «Спартак»

ЦСКА выпустил ролик, в котором в шутливой форме ответил на вчерашнее видео «Спартака», посвященное презентации третьей формы.
Ролик «Спартака» назывался «Спартак. Это любовь моя». ЦСКА выпустил свой под названием «CSKA TV. Это любовь моя».
ЦСКА выпустил ролик, в котором в шутливой форме ответил на вчерашнее видео «Спартака», посвященное презентации третьей формы.
Ролик «Спартака» назывался «Спартак. Это любовь моя». ЦСКА выпустил свой под названием «CSKA TV. Это любовь моя».
И какая связь между формой и победами?
И вообще, создатели "шедевра" не подумали о том, что пожелай КБ кинуть ответку (надеюсь этого не произойдет) у наших есть куда больше возможностей затроллить форму армейцев, которая несет более колоссальную историческую смысловую нагрузку чем форма футболистов Спартака.
Не... Это явный прокол CSKA TV.
Да и причина вдохновения (новогодний корпоратив) :
"При создании этого ролика мы вдохновлялись нашим новогодним корпоративом, который был настолько хорош, что туда пришли даже болельщики красно-белых, чья любовь к клубу передавалась из поколения в поколение", сомнительна...
Можно подумать болельщики КБ ходили по Москве в ожидании звонка с какого-нибудь "хорошего корпоратива"... А если и были приглашены, то и ничего плохого в этом не было - от арматуры и цепей слава Богу отползли, теперь от невежества ускакать.
За работу кол в дневник!
И какая связь между формой и победами?
И вообще, создатели "шедевра" не подумали о том, что пожелай КБ кинуть ответку (надеюсь этого не произойдет) у наших есть куда больше возможностей затроллить форму армейцев, которая несет более колоссальную историческую смысловую нагрузку чем форма футболистов Спартака.
Не... Это явный прокол CSKA TV.
Да и причина вдохновения (новогодний корпоратив) :
"При создании этого ролика мы вдохновлялись нашим новогодним корпоративом, который был настолько хорош, что туда пришли даже болельщики красно-белых, чья любовь к клубу передавалась из поколения в поколение", сомнительна...
Можно подумать болельщики КБ ходили по Москве в ожидании звонка с какого-нибудь "хорошего корпоратива"... А если и были приглашены, то и ничего плохого в этом не было - от арматуры и цепей слава Богу отползли, теперь от невежества ускакать.
За работу кол в дневник!