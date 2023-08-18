Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Россия. Премьер-Лига 2023/2024

Пресс-служба ЦСКА в своём новом видео потроллила «Спартак»

Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:30
Спасибо за ответ.
ABir
ABir
вчера в 23:25
Пусть лучше в футбол играют
pomor45
pomor45
вчера в 22:20
Конский юмор ничем не отличается от свиного прагматизма.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:06
До дерби....
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:52
Троллинг действие осознанное....результат матча - событие случайное, учитывая то, что уровень команд примерно равный...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:51
Можно поподробнее для таких как мну...))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:44
Через 49дней 17 часов 17минут посмотрим чей троллинг круче...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:34
Возможно я был невнимателен.
морозз
морозз
вчера в 21:18
Табун и троллинг… несовместимые понятия, тонкости не хватает! Вон как Миллер в бессильной злобе выпустил рекламу ГАЗПРОМА, креативно так!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:11
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:09, ред.
    А что были мои положительные отзывы на тот спартаковский ролик, прошлого века?
    Насколько я помню с моей стороны была критика качества, это я точно помню.
    Loko57
    Loko57 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 20:12, ред.
    На мой взгляд, тупо и не смешно)
    Сп62
    Сп62
    вчера в 19:35
    Все эти ролики, что содной стороны, что с другой как-то притянуты за уши и совсем не впечатляют. Может надо предварительно выпить?
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 19:19
    Более важных дел нет?
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 19:18
    Это не КВН, а футбол
    CSKA2012
    CSKA2012
    вчера в 19:17
    Лучше трансферами занялись на вход...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 19:11
    Шуня /71
    Во первых это и была ответка ЦСКА на ролик Спартака вчерашний. Соглашусь, что ответка ЦСКА далеко не шедевр и задам вопрос. А ролик Спартака прошлого века (1998 г) достоин Оскара? И более поздних поводов для гордости не было.? Вопросы без подвоха (как бы что не вышло)
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ Свeтозар (раскрыть)
    вчера в 19:02
    Мы не лукавим. Проверили - 01.08. нужной информации ещё не было, так что Вы явно не заполнили её в конце прошлого месяца.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 18:56
    Грамотно это у них получилось...
    Свeтозар
    Свeтозар ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
    вчера в 18:54
    Добра Вам!.... Вы лукавите. Я 30 июля заполнил все что касается приза.... и адрес и даже есть Е-майл.... Я не обеднею, Бог с Вами.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 18:53, ред.
    Надо признать, явно неудавшийся ролик!

    И какая связь между формой и победами?

    И вообще, создатели "шедевра" не подумали о том, что пожелай КБ кинуть ответку (надеюсь этого не произойдет) у наших есть куда больше возможностей затроллить форму армейцев, которая несет более колоссальную историческую смысловую нагрузку чем форма футболистов Спартака.
    Не... Это явный прокол CSKA TV.

    Да и причина вдохновения (новогодний корпоратив) :
    "При создании этого ролика мы вдохновлялись нашим новогодним корпоративом, который был настолько хорош, что туда пришли даже болельщики красно-белых, чья любовь к клубу передавалась из поколения в поколение", сомнительна...
    Можно подумать болельщики КБ ходили по Москве в ожидании звонка с какого-нибудь "хорошего корпоратива"... А если и были приглашены, то и ничего плохого в этом не было - от арматуры и цепей слава Богу отползли, теперь от невежества ускакать.

    За работу кол в дневник!
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 18:29
    Кстати я не знаю кто-то тут еще потроллил, ведь актер изначально сказал, что ЦСКА чемпион, то есть признался в симпатии к армейцам, а потом уже к Спартаку)
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 18:25
    А зачем все это? Кому это нужно и интересно? Мне нет
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 18:12
    С одной стороны креативно, а с другой... Петь командой песню Пугачевой, это лютый зашквар. И я не имею в виду ее предательство России. Слушать, а тем более петь песни Пугачевой, это априори позорище и безвкусица.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 18:12
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     