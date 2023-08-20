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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Саудовский «Аль-Раэд» подписал контракт с Норманном

вчера, 14:37

«Аль-Раэд» подписал контракт с полузащитником Матиасом Норманном. Об этом сообщила пресс-служба саудовского клуба.

Футболист ранее покинул Россию и направил в «Ростов» и «Динамо» заявления о расторжении соглашения с российскими командами в одностороннем порядке в связи с ситуацией с дронами в «Москва-Сити».

В московском клубе сообщили, что хавбек нарушил договор в грубой форме, а сегодня рассказали, что будут принимать решение по ситуации с игроком на следующей неделе.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:55
пусть его совесть замучает !
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:56
Надеюсь его карьера быстро закончится.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 17:46
Правельно все сделал. Если страна не способна обеспечить безопасность то верное решенее из нее уехать. Жизнь главнее денег!!
ДСА
ДСА
вчера в 17:45
Нагнуть его по полной было бы неплохо.
Futurista
Futurista
вчера в 16:32, ред.
Что то он с боязнью дронов не ту страну выбрал)...к саудитам тоже дроны иногда прилетают от хуситов...опять не угадал)...
shlomo
shlomo
вчера в 16:31
Ну и как теперь дело в суде рассматривать...Динамо что судится. Арендное соглашение в августе заканчивалось. Если аванс на два месяца дали, то, да, вернуть. Остальное тема Ростова.

Ну а так что, почувствовал себя не в безопасности и решил переехать в самую безопасную и демократичную страну мира. Циркач... любитель красивой жизни, нужно лучше готовиться, в Саудовскую Аравию дроны из Емена залетают частенько...
Храневец
Храневец
вчера в 15:53
Обхезался 20ок якобы после атаки дронов на Москву Сити .Наложил в штаны наверное даже в Саудовской Аравии пахнет ,пусть арабы понюхают Желаю тебе Иуда скорейшей травмы - лучше перелом со смещением !!!!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 15:32
Это просто позор - он кинул клуб на деньги
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:31
Паршивец эдакий!
Земля круглая....
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:30
Надо бы пустить дроны по...
баск
баск
вчера в 15:06
Да-да, кто бы мог подумать..))

Нет ни малейших сомнений, что договорённость с Аль-Раэдом этот типок имел
ещё до устроенного им скандала с побегом из России.
Обыкновенный лживый подонок.
От души надеюсь, что наши и ростовские не проколятся в судах.
Сп62
Сп62
вчера в 15:05
Пусть арабы теперь с ним мучаются.
sova147
sova147
вчера в 14:41
Надо его построже наказать!
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