Саудовский «Аль-Раэд» подписал контракт с Норманном

«Аль-Раэд» подписал контракт с полузащитником Матиасом Норманном. Об этом сообщила пресс-служба саудовского клуба.
Футболист ранее покинул Россию и направил в «Ростов» и «Динамо» заявления о расторжении соглашения с российскими командами в одностороннем порядке в связи с ситуацией с дронами в «Москва-Сити».
В московском клубе сообщили, что хавбек нарушил договор в грубой форме, а сегодня рассказали, что будут принимать решение по ситуации с игроком на следующей неделе.
Ну а так что, почувствовал себя не в безопасности и решил переехать в самую безопасную и демократичную страну мира. Циркач... любитель красивой жизни, нужно лучше готовиться, в Саудовскую Аравию дроны из Емена залетают частенько...
Ну а так что, почувствовал себя не в безопасности и решил переехать в самую безопасную и демократичную страну мира. Циркач... любитель красивой жизни, нужно лучше готовиться, в Саудовскую Аравию дроны из Емена залетают частенько...
Земля круглая....
Земля круглая....
Нет ни малейших сомнений, что договорённость с Аль-Раэдом этот типок имел
ещё до устроенного им скандала с побегом из России.
Обыкновенный лживый подонок.
От души надеюсь, что наши и ростовские не проколятся в судах.
Нет ни малейших сомнений, что договорённость с Аль-Раэдом этот типок имел
ещё до устроенного им скандала с побегом из России.
Обыкновенный лживый подонок.
От души надеюсь, что наши и ростовские не проколятся в судах.