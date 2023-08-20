Саудовский «Аль-Раэд» подписал контракт с Норманном

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вчера, 14:37

«Аль-Раэд» подписал контракт с полузащитником . Об этом сообщила пресс-служба саудовского клуба.

Футболист ранее покинул Россию и направил в «Ростов» и «Динамо» заявления о расторжении соглашения с российскими командами в одностороннем порядке в связи с ситуацией с дронами в «Москва-Сити».

В московском клубе сообщили, что хавбек нарушил договор в грубой форме, а сегодня рассказали, что будут принимать решение по ситуации с игроком на следующей неделе.