Почеттино: «Я хочу приобрести по два игрока на каждую позицию» .

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино отреагировал на информацию о травмах защитников Бенжамина Чилуэлла и Риса Джеймса.
Когда Бен показывает свою лучшую игру, он становится одним из лучших левых защитников мира.
Есть только один Бен Чилуэлл и один Рис Джеймс. Думаю, клуб пытается увеличить глубину состава в лице Мало Гюсто и Марка Кукурельи.
Хочу приобрести по два игрока на каждую позицию. Когда в составе есть один футболист на позицию, как было раньше, то трудно подписать еще одного сильного исполнителя, чтобы он находился в запасе.
Фанаты у него плохие и ему нет дела, что они думают, Кукурелья с Гюсто, за которых 50 и 30 миллионов заплатили, неплохие кандидаты на лавку и т.п., он что у собственных фанатов желание болеть, что у собственных игроков желание играть отбивает)
Если у некоторых, как говорят, руки из пятой точки, то у Покета оттуда язык))
Фанаты у него плохие и ему нет дела, что они думают, Кукурелья с Гюсто, за которых 50 и 30 миллионов заплатили, неплохие кандидаты на лавку и т.п., он что у собственных фанатов желание болеть, что у собственных игроков желание играть отбивает)
Если у некоторых, как говорят, руки из пятой точки, то у Покета оттуда язык))