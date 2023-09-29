Почеттино: «Я хочу приобрести по два игрока на каждую позицию» .

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино отреагировал на информацию о травмах защитников и .

Когда Бен показывает свою лучшую игру, он становится одним из лучших левых защитников мира.

Есть только один Бен Чилуэлл и один Рис Джеймс. Думаю, клуб пытается увеличить глубину состава в лице Мало Гюсто и Марка Кукурельи.

Хочу приобрести по два игрока на каждую позицию. Когда в составе есть один футболист на позицию, как было раньше, то трудно подписать еще одного сильного исполнителя, чтобы он находился в запасе.