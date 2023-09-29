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Почеттино: «Я хочу приобрести по два игрока на каждую позицию»

вчера, 19:54

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино отреагировал на информацию о травмах защитников Бенжамина Чилуэлла и Риса Джеймса.

Когда Бен показывает свою лучшую игру, он становится одним из лучших левых защитников мира.

Есть только один Бен Чилуэлл и один Рис Джеймс. Думаю, клуб пытается увеличить глубину состава в лице Мало Гюсто и Марка Кукурельи.

Хочу приобрести по два игрока на каждую позицию. Когда в составе есть один футболист на позицию, как было раньше, то трудно подписать еще одного сильного исполнителя, чтобы он находился в запасе.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 04:46
Думаю еше пол лярда потратит если не уволят до зимы
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:38
Видимо у него есть проблемы с мотивационным элементом управлением командой.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 23:36
Сколько ещё потратит на трансферы?
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:24
Почетино уже пол лярда потратил
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:20
Почеттино: «Я хочу приобрести по два игрока на каждую позицию» .
Ну вот примерно так выглядит сейчас Челси !)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:31
Покет лучше бы интервью не давал в принципе, мне кажется, команда без игры, а он вдохновенно чушь несёт.

Фанаты у него плохие и ему нет дела, что они думают, Кукурелья с Гюсто, за которых 50 и 30 миллионов заплатили, неплохие кандидаты на лавку и т.п., он что у собственных фанатов желание болеть, что у собственных игроков желание играть отбивает)

Если у некоторых, как говорят, руки из пятой точки, то у Покета оттуда язык))
Гость
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