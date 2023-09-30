«Зенит» впервые за 16 лет пропустил три гола в первом тайме матча РПЛ

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вчера, 13:15

«Зенит» пропустил три гола в первом тайме матча РПЛ впервые за 472 поединка.

По данным источника, в последний раз такое было 31 марта 2007 года, когда ворота «сине-бело-голубых» до перерыва поразил «Спартак» (1:3). Тогда петербуржцев тренировал Дик Адвокат.

В эти минуты «Оренбург» обыгрывает «Зенит» со счётом 3:1.