«Зенит» впервые за 16 лет пропустил три гола в первом тайме матча РПЛ

«Зенит» пропустил три гола в первом тайме матча РПЛ впервые за 472 поединка.
По данным источника, в последний раз такое было 31 марта 2007 года, когда ворота «сине-бело-голубых» до перерыва поразил «Спартак» (1:3). Тогда петербуржцев тренировал Дик Адвокат.
В эти минуты «Оренбург» обыгрывает «Зенит» со счётом 3:1.
Ну что Семак, помогли тебе твои бразильцы...
Это ведь клинический случай так сказать, когда в команде перебор паспортистов начинается карнавал, их уже давно ничего кроме бабла не интересует, они будут доить и играть как....но.
Васютин какой то невезучий малый. Почти пропускает сразу и много. Хоть в кубке играет уверенно. А то что уже какой матч практически все залетает в ворота зенита,а вот Зенит сколько моментов не забивает уже стало злым роком команды из СПб.
Зачем то притащил Фернандеса, сменил схему на 3 ЦЗ, которая вообще не работает. Со стандартами беда и в защите и в атаке.
Эпилог. В общем тут такое дело Богданыч. Чемодан. Вокзал. Аэропорт и самолет.
Ну что Семак, помогли тебе твои бразильцы...
Это ведь клинический случай так сказать, когда в команде перебор паспортистов начинается карнавал, их уже давно ничего кроме бабла не интересует, они будут доить и играть как....но.
Васютин какой то невезучий малый. Почти пропускает сразу и много. Хоть в кубке играет уверенно. А то что уже какой матч практически все залетает в ворота зенита,а вот Зенит сколько моментов не забивает уже стало злым роком команды из СПб.
Зачем то притащил Фернандеса, сменил схему на 3 ЦЗ, которая вообще не работает. Со стандартами беда и в защите и в атаке.
Эпилог. В общем тут такое дело Богданыч. Чемодан. Вокзал. Аэропорт и самолет.