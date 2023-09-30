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«Зенит» впервые за 16 лет пропустил три гола в первом тайме матча РПЛ

вчера, 13:15
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург3 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» пропустил три гола в первом тайме матча РПЛ впервые за 472 поединка.

По данным источника, в последний раз такое было 31 марта 2007 года, когда ворота «сине-бело-голубых» до перерыва поразил «Спартак» (1:3). Тогда петербуржцев тренировал Дик Адвокат.

В эти минуты «Оренбург» обыгрывает «Зенит» со счётом 3:1.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 07:55
В этом сезоне Зенит может вообще без медалей остаться.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:42
Понравилось интервью главного тренера "Зенита" после матча, который мужественно признал заслуженное поражение, отдал должное игре и победе "Оренбурга", не стал оправдываться, сваливать на кого-то вину, а просто сказал, что сегодня был не день команды. Не часто такое услышишь.
memphis
memphis
вчера в 16:06
Рекорд за рекордом
viv
viv ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:14
И Фернандес не помог, зря только его переманили деньгами.
СправедливыйЗритель
СправедливыйЗритель
вчера в 15:09
Кто-то раз в 16 лет пропускает 3 гола в первом тайме, а кто-то раз в 16 лет становится чемпионом РПЛ.
протон
протон
вчера в 14:47
К тому же Зенит в первые в истории проиграл Оренбургу.
Ну что Семак, помогли тебе твои бразильцы...
Это ведь клинический случай так сказать, когда в команде перебор паспортистов начинается карнавал, их уже давно ничего кроме бабла не интересует, они будут доить и играть как....но.
Васютин какой то невезучий малый. Почти пропускает сразу и много. Хоть в кубке играет уверенно. А то что уже какой матч практически все залетает в ворота зенита,а вот Зенит сколько моментов не забивает уже стало злым роком команды из СПб.
Зачем то притащил Фернандеса, сменил схему на 3 ЦЗ, которая вообще не работает. Со стандартами беда и в защите и в атаке.

Эпилог. В общем тут такое дело Богданыч. Чемодан. Вокзал. Аэропорт и самолет.
Mekail
Mekail
вчера в 14:11
Столько пропускать..... Обороны нет в этом сезоне у Зенита. Не видать чемпионства. - 7 от Краснодара с такой обороной не отыгрываются...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:57
Все случается впервые и поражения и победы!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:52
Семак устал работать с бомжами....
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:47
Често без бразильцев игра так себе у Зенита. Послушал Семака как сказать помягче ищет прошлые заслуги не стремится к новому
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:45
С новым рекордом вас ,товарищ Пиджак !)
adekvat
adekvat
вчера в 13:33
То ли еще будет. Игры ни какой и тренера нет что бы что то поменял в игре.
Гость
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