РФС предложил сборной Бахрейна сыграть товарищеский матч в 2024 году

Технический директор Ассоциации футбола Бахрейна Абед Аль Ансари сообщил о предложении РФС провести товарищеский матч национальных сборных.

Нам поступило предложение от России провести товарищеский матч наших сборных в 2024 году, но с марта по ноябрь наш календарь загружен играми отбора к чемпионату мира.

Подождём и посмотрим, где будет возможность организовать матч с российской сборной в следующем году.