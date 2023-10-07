Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписания

РФС предложил сборной Бахрейна сыграть товарищеский матч в 2024 году

вчера, 11:24

Технический директор Ассоциации футбола Бахрейна Абед Аль Ансари сообщил о предложении РФС провести товарищеский матч национальных сборных.

Нам поступило предложение от России провести товарищеский матч наших сборных в 2024 году, но с марта по ноябрь наш календарь загружен играми отбора к чемпионату мира.

Подождём и посмотрим, где будет возможность организовать матч с российской сборной в следующем году.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноФинал женского Кубка России и полуфинал Медиалиги пройдут в один день
Вчера, 09:45
СлухиЧемпионат мира 2030 может продлиться 44 дня
Вчера, 00:44
Гвинея хочет сыграть со сборной России в следующем году
06 октября
Стало известно, почему сборные России и Кении сыграют в Турции
06 октября
В Федерации футбола Кении рассказали, почему решили сыграть с нашей сборной
05 октября
ОфициальноСборные России и Кении сыграют в Анталье 16 октября
04 октября
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Predator94 (раскрыть)
вчера в 14:44, ред.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Predator94 (раскрыть)
    вчера в 13:27, ред.
    А остальные пол - мира: Европа, Южная и Северная Америка, Юго-Восточная Азия, Африка... с волнением прильнут к экранам телевизоров, чтобы смотреть чемпионат, в котором участвуют сб.России и страны, которые вы назвали, чтобы не только смотреть, но и переживать, не спать ночами, а затем рассказывать друг другу, что получили несказанное удовольствие от просмотра матчей.
    Уверен, что Бразилия и Аргентина также будут играть в нашем чемпионате, без сожаления "кинув" перечисленные мною выше футбольных "карликов".
    True Story
    True Story
    вчера в 13:21
    Достойный соперник, нашего уровня
    Predator94
    Predator94
    вчера в 12:57
    Пол мира будет играть в чемпионате , который построит Россия - Китай, Индия, Юар, Бразилия, Аргентина возможно, Малайзия, Индонезия и так далее можно перечислять .
    Predator94
    Predator94
    вчера в 12:56
    Да че вы разнылись. Страна важнее футбола.
    Нужно двигаться в сторону создания своего чемпионата мира. Зачем участвовать там, где не дают?
    112910415
    112910415
    вчера в 12:29
    ура, хотя бы наотрез не отказали ! )
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 12:19, ред.
    Не ну может у Бахрейна найдётся "окно" для нас хотя бы в 25 ; 26 годах?)))
    ОПС
    ОПС
    вчера в 12:04
    Уже и Бахрейн будет раздумывать, играть с нами или нет.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 11:57
    Чтобы поддерживать существование сборной играть нужно со всеми, с кем удастся договориться. Сборная страны должна существовать и играть.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 11:50, ред.
    Когда я узнаю о таких сногсшибательных новостях, волос на голове становится всё меньше и меньше. Они, к моему сожалению, не покрываются благородной сединой, а исчезают в неизвестном направлении. Интересно, а в РФС осознают, как жалко они выглядят в глазах нас с вами? Уверен, что нет, иначе бы не совершали таких унижающих Федерацию телодвижений по поиску соперников, за которые (телодвижения) лично мне стыдно.
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 11:35
    У всех есть работа, только Россия на каникулах
    adekvat
    adekvat
    вчера в 11:33
    Где же еще в Турции.
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 11:30
    А почему бы и нет.
    Хоть какая-то игровая практика.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     