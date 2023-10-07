РФС предложил сборной Бахрейна сыграть товарищеский матч в 2024 году

Технический директор Ассоциации футбола Бахрейна Абед Аль Ансари сообщил о предложении РФС провести товарищеский матч национальных сборных.
Нам поступило предложение от России провести товарищеский матч наших сборных в 2024 году, но с марта по ноябрь наш календарь загружен играми отбора к чемпионату мира.
Подождём и посмотрим, где будет возможность организовать матч с российской сборной в следующем году.
Уверен, что Бразилия и Аргентина также будут играть в нашем чемпионате, без сожаления "кинув" перечисленные мною выше футбольных "карликов".
Уверен, что Бразилия и Аргентина также будут играть в нашем чемпионате, без сожаления "кинув" перечисленные мною выше футбольных "карликов".