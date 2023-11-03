Сборная России проведёт товарищеский матч против сборной Кубы

Пресс-служба сборной России сообщает, что национальная команда проведёт товарищеский матч против сборной Кубы.

Сборные команды России и Кубы сыграют товарищеский матч 20 ноября в Волгограде. Встреча пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года – «Волгоград Арене» и начнётся в 19:30.

Матч станет третьей домашней игрой национальной команды России в этом году. 26 марта в Санкт-Петербурге сборная обыграла Ирак со счётом 2:0, а 12 октября в Москве со счётом 1:0 победила Камерун.