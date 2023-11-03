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Сборная России проведёт товарищеский матч против сборной Кубы

вчера, 15:48

Пресс-служба сборной России сообщает, что национальная команда проведёт товарищеский матч против сборной Кубы.

Сборные команды России и Кубы сыграют товарищеский матч 20 ноября в Волгограде. Встреча пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года – «Волгоград Арене» и начнётся в 19:30.

Матч станет третьей домашней игрой национальной команды России в этом году. 26 марта в Санкт-Петербурге сборная обыграла Ирак со счётом 2:0, а 12 октября в Москве со счётом 1:0 победила Камерун.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 11:16
Ничего страшного. Заменим бутсы на валенки.
lotsman
lotsman ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 20:46
За всё время один заход в Гавану и три в Сантьяго.
shur
shur ответ Просто пенсионер (раскрыть)
вчера в 20:21
...там ещё наших тачек много,разных мастей,говорят ездят с уважением к советскому автопрому....!!!
Просто пенсионер
Просто пенсионер
вчера в 20:17
Фидель Кастро , бокс ,Хабанера. Вот всё что я знал об острове Свободы. Теперь знаю что там есть футбол.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:41
Судьба тоже меня закинула на 1,5 года туда. Есть, что вспомнить.
Viollator
Viollator
вчера в 19:40
Когда с Северной Кореей будет сборная РФС играть ?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:33, ред.
Если бы РФС посмотрел на себя со стороны... Его телодвижения вызывают только жалость. Никакого чувства самоуважения. В том числе и к нам, болельщикам. Чиновничье " крапивное семя " (Плеханов) - вот единственное определение, которого заслуживает наш Футбольный Союз.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 18:55
Надо было на конец декабря назначать!
СправедливыйЗритель
СправедливыйЗритель
вчера в 18:24
На Кубе есть футбол?
lotsman
lotsman ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 18:00
Девушки там дааа. В далёкие советские, я ещё только начинал морскую карьеру, были рейсом на Кубе. Пошли с товарищем искупаться. Была большая волна и заходить в воду было очень сложно. Тут прибежала ОБАЛДЕННАЯ девчушка. Мы к ней, познакомиться. Она засмеялась, показала на пальцах - Вас двоя, я одна, скинула платьице, побежала за отходящей водой, поднырнула под поднимающуюся волну и вынырнула далеко за ней. Облом. Зато хотя бы поняли, как надо заходить в воду при большой волне.))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:53, ред.
Всё что нужно знать о сопернике это то что все игроки данной сборной стоят 1,6 млн евро...

У нас в метро набери 25 человек... Дай им мяч... И они будут в 2-3 раза дороже сборной Кубы...))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:13
Хорошо, но погода может подвести, а вдруг мороз))))).
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:49
На Кубе Ром и сигары хороши). А девушки💋.
shur
shur ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 16:44
...с Кубой хорошо на ринге помахаться...!!!
Хиромант
Хиромант
вчера в 16:43
- Блин, и чего по матч тв чемпионат Кубы не показывают? Хоть бы представление имели о Кубинском футболе. Да и на Кубинский хоккей я бы взглянул. И вообще, после Хрущёва и Брежнева мы практически забыли о наших заокеанских друзьях. А зря...
sihafazatron
sihafazatron ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:17, ред.
Не любили бы водку, тогда бы не приехали))
lotsman
lotsman ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:15
Они водку не пьют, не любят и не понимают. Они предпочитают ром.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:04
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:00
Куба-любовь моя!).
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:54
Они водки попьют, а наши сигары покурят) Больше и не надо ниче)
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