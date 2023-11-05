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Форвард «Сельты» бросил на землю монитор VAR после отмены пенальти

вчера, 11:29
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)1 : 1Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«Сельта» сыграла вничью с «Севильей» в матче 12-го тура Ла Лиги (1:1).

При счёте 1:1 во втором тайме в ворота андалусийцев был назначен пенальти, который в итоге был отменён после вмешательства VAR. Форвард хозяев Яго Аспас, который к тому моменту был заменён, остался очень недоволен таким решением, схватил монитор и бросил его на землю.

Форвард «Сельты» бросил на землю монитор VAR после отмены пенальтиФорвард «Сельты» бросил на землю монитор VAR после отмены пенальти

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:51, ред.
"Мониторофобия — боязнь наблюдения, слежки. Включает в себя страх перед устройствами наблюдениями, скрытыми камерами, боязнь быть подвергнутым рассматриванию, разглядыванию окружащими."

36 лет...а уже такие отклонения в психике....

Добрее надо быть....
Как Рубиалес...
9ru3ssauy7xq
9ru3ssauy7xq
вчера в 13:20
Значит был повод , игрок был не согласен
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 13:01
2 удаление подряд у Сельты. То чистый гол отменяют, то удаляют, как набирать очки.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:50
Теперь придется два монитора купить...
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:18
Это уже не первый случай "нападения" на мониторы - как бы это не переросло в нехорошую традицию. )))

Напомнили этой заметкой - как раньше многие "лупили" чёрно-белые телевизоры, кто то в качестве "ремонта" , а кто то просто "душу отводил" )))
Rosol
Rosol
вчера в 11:48
Добрый день !
В Fantasy система не
находит Файзуллаева из ЦСКА !
Где он ?
lotsman
lotsman
вчера в 11:41
А монитор то здесь причём?)) Надо бросать на землю того, кто в этот монитор смотрит.
a-league
a-league
вчера в 11:39, ред.
Ангажированных "кротов" за ВАРом лупить надо, а не мониторы
Гость
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