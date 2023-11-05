Форвард «Сельты» бросил на землю монитор VAR после отмены пенальти

«Сельта» сыграла вничью с «Севильей» в матче 12-го тура Ла Лиги (1:1).
При счёте 1:1 во втором тайме в ворота андалусийцев был назначен пенальти, который в итоге был отменён после вмешательства VAR. Форвард хозяев Яго Аспас, который к тому моменту был заменён, остался очень недоволен таким решением, схватил монитор и бросил его на землю.
36 лет...а уже такие отклонения в психике....
Добрее надо быть....
Как Рубиалес...
36 лет...а уже такие отклонения в психике....
Добрее надо быть....
Как Рубиалес...
Напомнили этой заметкой - как раньше многие "лупили" чёрно-белые телевизоры, кто то в качестве "ремонта" , а кто то просто "душу отводил" )))
Напомнили этой заметкой - как раньше многие "лупили" чёрно-белые телевизоры, кто то в качестве "ремонта" , а кто то просто "душу отводил" )))
В Fantasy система не
находит Файзуллаева из ЦСКА !
Где он ?
В Fantasy система не
находит Файзуллаева из ЦСКА !
Где он ?