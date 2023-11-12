Контракт Тюкавина с «Динамо» автоматически продлён на год

Проведя на поле 24 минуты в матче 15-го тура РПЛ против «Оренбурга», нападающий «Динамо» Константин Тюкавин активировал опцию автоматического продления контракта с московской командой.
Условием продления сделки было проведение 1200 минут на поле в нынешнем сезоне. Теперь контракт Тюкавина с «Динамо» действует до лета 2025 года.
Или кто-то сомневался, что Костик отыграет 1200 мин за сезон?)
А хотя.. Встречаются и такие корифеи)))
Или кто-то сомневался, что Костик отыграет 1200 мин за сезон?)
А хотя.. Встречаются и такие корифеи)))
Первый тайм подавляющее преимущество Динамо (шесть угловых в первые пятнадцать минут; удар Нгамалё с шести метров выше ворот, сэйв от Сысуева после прохода Тюкавина и ещё ударов десять в направлении ворот Оренбурга, но.... , но реализация ноль!((((
Второй тайм обороты чуть сбавили, но эффективность вылилась в два гола , которые не забить просто нельзя было. Тюкавин добивал в пустые ворота после отражения удара справа и гол Чавеса голов впадении после прострела и слева и рикошета от ноги защитника тоже в открытый угол. Концовку доигрывали без мандража и дожали гостей.
р.s. Чавес заработал горчичник и игру с вами пропускает.
Первый тайм подавляющее преимущество Динамо (шесть угловых в первые пятнадцать минут; удар Нгамалё с шести метров выше ворот, сэйв от Сысуева после прохода Тюкавина и ещё ударов десять в направлении ворот Оренбурга, но.... , но реализация ноль!((((
Второй тайм обороты чуть сбавили, но эффективность вылилась в два гола , которые не забить просто нельзя было. Тюкавин добивал в пустые ворота после отражения удара справа и гол Чавеса голов впадении после прострела и слева и рикошета от ноги защитника тоже в открытый угол. Концовку доигрывали без мандража и дожали гостей.
р.s. Чавес заработал горчичник и игру с вами пропускает.