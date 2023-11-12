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Контракт Тюкавина с «Динамо» автоматически продлён на год

вчера, 17:23

Проведя на поле 24 минуты в матче 15-го тура РПЛ против «Оренбурга», нападающий «Динамо» Константин Тюкавин активировал опцию автоматического продления контракта с московской командой.

Условием продления сделки было проведение 1200 минут на поле в нынешнем сезоне. Теперь контракт Тюкавина с «Динамо» действует до лета 2025 года.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 07:35
А вот это хорошо было!Я боялся,что наши боссы опять игрока потеряют бесплатно.
баск
баск
вчера в 19:05
Да это и не новость, по большоу счёту.

Или кто-то сомневался, что Костик отыграет 1200 мин за сезон?)
А хотя.. Встречаются и такие корифеи)))
stanichnik
stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:58, ред.
Доброго Здоровья Анатолий!
Первый тайм подавляющее преимущество Динамо (шесть угловых в первые пятнадцать минут; удар Нгамалё с шести метров выше ворот, сэйв от Сысуева после прохода Тюкавина и ещё ударов десять в направлении ворот Оренбурга, но.... , но реализация ноль!((((
Второй тайм обороты чуть сбавили, но эффективность вылилась в два гола , которые не забить просто нельзя было. Тюкавин добивал в пустые ворота после отражения удара справа и гол Чавеса голов впадении после прострела и слева и рикошета от ноги защитника тоже в открытый угол. Концовку доигрывали без мандража и дожали гостей.
р.s. Чавес заработал горчичник и игру с вами пропускает.
Интерес
Интерес ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:43
Нет уж,в следующем матче буду безоглядно хвалить! Я лишён "братских" чувств...
stanichnik
stanichnik ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 18:42
В таком случае почаще критикуйте динамовских игроков.)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:34
Ваня, привет. Игру посмотреть не удалось. Пару слов комментария от реально объективного Динамика жду! Ок?
Интерес
Интерес ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:33
Они всегда на мою критику реагируют серьёзно!
stanichnik
stanichnik ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 18:30
Во втором отметился.
Интерес
Интерес
вчера в 17:34
Лучше бы опция в голах выражалась,а то красиво тайм пробегали,а на горА-ничего.
Гость
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