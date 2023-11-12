Контракт Тюкавина с «Динамо» автоматически продлён на год

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вчера, 17:23

Проведя на поле 24 минуты в матче 15-го тура РПЛ против «Оренбурга», нападающий «Динамо» активировал опцию автоматического продления контракта с московской командой.

Условием продления сделки было проведение 1200 минут на поле в нынешнем сезоне. Теперь контракт Тюкавина с «Динамо» действует до лета 2025 года.