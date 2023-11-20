«Бавария» рассматривает возможность подписания Варана

«Бавария» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Юнайтед» Рафаэлю Варану.
По информации источника, в немецком клубе обсудили возможность перехода игрока. Однако на данный момент трансфер невозможен из-за зарплаты футболиста. Чемпионы Германии продолжат следить за Рафаэлем в ближайшие недели.
Вариант с арендой также не рассматривается.
Варан ушел от давления Реала и сборной чтоб спокойно играть в МЮ за большие деньги. Зачем ему в Баварию на меньшие, он скорее в МЛС или СА уедет, а может и в ПСЖ.
И зачем им 4й топовый защитник, при наличии Упамекано, Де Лигта и Корейца? Тухель играет в 2 центральных. Это перебор будет. Неоправданные расходы для Баварии.
Варан ушел от давления Реала и сборной чтоб спокойно играть в МЮ за большие деньги. Зачем ему в Баварию на меньшие, он скорее в МЛС или СА уедет, а может и в ПСЖ.
И зачем им 4й топовый защитник, при наличии Упамекано, Де Лигта и Корейца? Тухель играет в 2 центральных. Это перебор будет. Неоправданные расходы для Баварии.
и серьёзные промахи, но Баварии ,мне кажется, был бы полезен!
и серьёзные промахи, но Баварии ,мне кажется, был бы полезен!