«Бавария» рассматривает возможность подписания Варана

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вчера, 22:59

«Бавария» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Юнайтед» .

По информации источника, в немецком клубе обсудили возможность перехода игрока. Однако на данный момент трансфер невозможен из-за зарплаты футболиста. Чемпионы Германии продолжат следить за Рафаэлем в ближайшие недели.

Вариант с арендой также не рассматривается.