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«Бавария» рассматривает возможность подписания Варана

вчера, 22:59

«Бавария» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Юнайтед» Рафаэлю Варану.

По информации источника, в немецком клубе обсудили возможность перехода игрока. Однако на данный момент трансфер невозможен из-за зарплаты футболиста. Чемпионы Германии продолжат следить за Рафаэлем в ближайшие недели.

Вариант с арендой также не рассматривается.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:21
Варан слишком травматичен. Хотя когда действительно в форме, отличный защитник. Но ему нужен лидер рядом, такой как Рамос.
Варан ушел от давления Реала и сборной чтоб спокойно играть в МЮ за большие деньги. Зачем ему в Баварию на меньшие, он скорее в МЛС или СА уедет, а может и в ПСЖ.
И зачем им 4й топовый защитник, при наличии Упамекано, Де Лигта и Корейца? Тухель играет в 2 центральных. Это перебор будет. Неоправданные расходы для Баварии.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:23
Хороший защитник,надо договариваться.
shur
shur
вчера в 23:23
...мне француз по кайфу, когда он ещё за Реал играл, конечно были
и серьёзные промахи, но Баварии ,мне кажется, был бы полезен!
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