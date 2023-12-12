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«Крылья Советов» продлили контракт с одним из своих ключевых игроков

вчера, 13:53

«Крылья Советов» продлили контракт с полузащитником Фернандо Костансой до лета 2028 года. При этом сумма отступных увеличилась с 3 миллионов евро до 10 миллионов евро. Также увеличится зарплата Костансы с 500 тысяч евро до 700 тысяч евро. Ранее сообщалось, что к игроку проявляют интерес клубы из Турции и Греции.

Костанса перебрался в «Крылья Советов» из «Шерифа» зимой 2022 года. В текущем сезоне бразилец провёл 18 матчей, забил 3 мяча, отдал 2 голевых передачи и получил 8 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 1,8 миллиона евро.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 14:31
Отличное решение!!! Удачи Осинькину и его команде!!!
112910415
112910415
вчера в 14:12
хорошо и своевременно
kazakoff
kazakoff
вчера в 14:10, ред.
Отличная новость, Фернандо важная фигура в центре поля, надеемся на дальнейшее подписание контрактов с другими системообразующими игроками
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:54
Молодцы Самарцы ... во время подсуетились. Может и никуда он и не уйдет, а будет приносить пользу КС.
Гость
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