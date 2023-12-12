«Крылья Советов» продлили контракт с одним из своих ключевых игроков

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вчера, 13:53

«Крылья Советов» продлили контракт с полузащитником до лета 2028 года. При этом сумма отступных увеличилась с 3 миллионов евро до 10 миллионов евро. Также увеличится зарплата Костансы с 500 тысяч евро до 700 тысяч евро. Ранее сообщалось, что к игроку проявляют интерес клубы из Турции и Греции.

Костанса перебрался в «Крылья Советов» из «Шерифа» зимой 2022 года. В текущем сезоне бразилец провёл 18 матчей, забил 3 мяча, отдал 2 голевых передачи и получил 8 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 1,8 миллиона евро.