Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с одним из ключевых игроков

вчера, 16:48

«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с полузащитником Фернандо Костансой до окончания сезона 2027/2028. Данное событие прокомментировал спортивный директор самарцев Сергей Корниленко.

Фернандо – это наш лидер. Думаю, ни у кого это не вызывает сомнений. Мы рады, что он будет выступать за «Крылья» ещё долгое время. Фернандо очень комфортно чувствует себя в Самаре, а все мы очень довольны его игрой. Уверен, что футболист сможет принести нам очень много пользы.

«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с одним из ключевых игроков

Ранее сообщались подробности нового соглашения.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Агент Комличенко высказался о контракте игрока с «Ростовом»
Вчера, 19:37
Официально«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с основным защитником
Вчера, 17:03 Фото
Официально«Динамо» продлило контракт с молодым защитником
Вчера, 16:57
ОфициальноИонов покинул «Ростов»
Вчера, 16:41
«Крылья Советов» продлили контракт с одним из своих ключевых игроков
Вчера, 13:53
Слухи«Спартак» не собирается продлевать контракт с Мозесом
Вчера, 11:58
Все комментарии
kazakoff
kazakoff
вчера в 20:55
Теперь чтобы Фернандо купить другим клубам придётся раскошелиться
А так браво! Всё верно и правильно сделали в Самаре
idres
idres
вчера в 17:36
Ну все правильно Самара делает. Принесет пользу клубу.... продать всегда сумеют.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:53
Цену набивают при будущей продаже...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 