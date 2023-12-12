«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с одним из ключевых игроков

«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с полузащитником до окончания сезона 2027/2028. Данное событие прокомментировал спортивный директор самарцев Сергей Корниленко.

Фернандо – это наш лидер. Думаю, ни у кого это не вызывает сомнений. Мы рады, что он будет выступать за «Крылья» ещё долгое время. Фернандо очень комфортно чувствует себя в Самаре, а все мы очень довольны его игрой. Уверен, что футболист сможет принести нам очень много пользы.