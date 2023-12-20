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«Ноттингем Форест» объявил о назначении нового главного тренера

сегодня, 14:57

«Ноттингем Форест» объявил о назначении Нуну Эшпириту Санту новым главным тренером. Контракт подписан на два с половиной года.

Нуну возглавлял «Риу Аве», «Валенсию», «Порту», «Вулверхэмптон» и «Аль-Иттихад». С ноября 2023 года специалист находился без работы. 49-летний португалец выигрывал чемпионат и Кубок Саудовской Аравии.

«Ноттингем Форест» объявил о назначении нового главного тренера

Напомним, вчера «лесники» объявили об увольнении Стива Купера.

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Все комментарии
nhvbkc4yw388
nhvbkc4yw388
сегодня в 19:04
У Ноттингема в последние месяцы все резко разладилось. Прежде всего лесники перестали стабильно выигрывать дома (три поражения подряд, в т.ч. от Эвертона), где обычно набирали очки, отсюда такое резкое падение вниз, уже в шаге от вылета.
Так что назначение вполне логичное, Нуну должен встряхнуть команду и справиться с задачей-минимум.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 17:41
Хороший тренер
DXTK
DXTK
сегодня в 17:32, ред.
С назначением Санту , похоже нас будет ждать очередной португальский проект, но теперь в Ноттингем Форесте, помню что почти многих соотечественников тренера к себе забирали волки......

PS Санту возглавлял Вулверхэмптон в АПЛ, а почему не добавили Тоттенхэм из которого его уволили.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 17:03
не стоило ему уходить от волков и перебираться в Лондон к шпорам
idres
idres
сегодня в 15:36
Посмотри на его работу в конце чемпа.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:04
Послужной список как тренера не плохой - посмотрим как у него пойдут дела с "лесниками".
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