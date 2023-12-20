«Ноттингем Форест» объявил о назначении нового главного тренера

«Ноттингем Форест» объявил о назначении Нуну Эшпириту Санту новым главным тренером. Контракт подписан на два с половиной года.
Нуну возглавлял «Риу Аве», «Валенсию», «Порту», «Вулверхэмптон» и «Аль-Иттихад». С ноября 2023 года специалист находился без работы. 49-летний португалец выигрывал чемпионат и Кубок Саудовской Аравии.
Напомним, вчера «лесники» объявили об увольнении Стива Купера.
Так что назначение вполне логичное, Нуну должен встряхнуть команду и справиться с задачей-минимум.
Так что назначение вполне логичное, Нуну должен встряхнуть команду и справиться с задачей-минимум.
PS Санту возглавлял Вулверхэмптон в АПЛ, а почему не добавили Тоттенхэм из которого его уволили.
PS Санту возглавлял Вулверхэмптон в АПЛ, а почему не добавили Тоттенхэм из которого его уволили.