«Ноттингем Форест» объявил о назначении нового главного тренера

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сегодня, 14:57

«Ноттингем Форест» объявил о назначении новым главным тренером. Контракт подписан на два с половиной года.

Нуну возглавлял «Риу Аве», «Валенсию», «Порту», «Вулверхэмптон» и «Аль-Иттихад». С ноября 2023 года специалист находился без работы. 49-летний португалец выигрывал чемпионат и Кубок Саудовской Аравии.

Напомним, вчера «лесники» объявили об увольнении Стива Купера.