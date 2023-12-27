«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Астон Виллой»

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Астон Виллой» в матче 19-го тура АПЛ (3:2).
На 21-й минуте Джон МакГинн вывел гостей вперёд. Леандер Дендонкер на 26-й удвоил преимущество бирмингемской команды. Алехандро Гарначо на 59-й сократил отставание манкунианцев в счёте, а на 71-й восстановил равенство. Победный мяч на 82-й забил Расмус Хёйлунд.
МЮ занимает 6-е место в чемпионате Англии, имея в активе 31 очко. «Астон Вилла» находится на 3-й позиции с 39 баллами.
Первый тайм - типичный Юнайтед этого сезона, безвольный и абсолютно импотентный в атаке. Отдельные привет к "директорам" клуба", которые 3 года назад наняли "тренера" по стандартам. Как вам результат его работы?
А во втором тайме началась мистика: Гарначо дважды забил, при этом обычными ударами, забил Хейлунд (отмечу, что как обычно, передачу ему никто не отдавал, Расмус воспользовался отскоком), На поле вышел Дэн Гор...
А самое главное, что ТАКОЙ Юнайтед, проигрывая в 2 мяча ТАКОЙ Астон Вилле, смог победить...
С победой фанатов МЮ, а всех кто смотрел матч - с отлмчным зрелищем!!!
Первый тайм - типичный Юнайтед этого сезона, безвольный и абсолютно импотентный в атаке. Отдельные привет к "директорам" клуба", которые 3 года назад наняли "тренера" по стандартам. Как вам результат его работы?
А во втором тайме началась мистика: Гарначо дважды забил, при этом обычными ударами, забил Хейлунд (отмечу, что как обычно, передачу ему никто не отдавал, Расмус воспользовался отскоком), На поле вышел Дэн Гор...
А самое главное, что ТАКОЙ Юнайтед, проигрывая в 2 мяча ТАКОЙ Астон Вилле, смог победить...
С победой фанатов МЮ, а всех кто смотрел матч - с отлмчным зрелищем!!!