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«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Астон Виллой»

сегодня, 01:01
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 2Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Астон Виллой» в матче 19-го тура АПЛ (3:2).

На 21-й минуте Джон МакГинн вывел гостей вперёд. Леандер Дендонкер на 26-й удвоил преимущество бирмингемской команды. Алехандро Гарначо на 59-й сократил отставание манкунианцев в счёте, а на 71-й восстановил равенство. Победный мяч на 82-й забил Расмус Хёйлунд.

МЮ занимает 6-е место в чемпионате Англии, имея в активе 31 очко. «Астон Вилла» находится на 3-й позиции с 39 баллами.

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Все комментарии
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 14:30
А я уже неоднократно спрашивал на сайте: что поменяется, если уволить Тен Хага? И самое главное, кто из тренеров, которые лучше его, согласятся возглавить МЮ прямо сейчас? Без тренировочной базы, с протекающим стадионом, без нормального персонала (начиная от врачей, заканчивая директорами) и, самое главное, без денег на трансферы? Да никто!!!

Так почему бы не дать тренеру возможность все исправить хотя бы до конца сезона?
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 14:08
С таким вратарем и защитой игра как на качелях. Как в этом матче, так и в турнире. Вся команда в защите - ни чего не забьют, но пропустят 1-2 гола. Команда в нападении - пропустят 2-3 гола, ну и забить могут 3-4. Уже и не знаешь как будут играть в следующих матчах, выиграют или проиграют. Могут проиграть Ноттингему, а потом выиграть у Тоттенхэма. Так что надо запасаться валидолом и надеяться на удачу.
vova505
vova505
сегодня в 13:48
Здорово!!!
Я рад )))
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 13:41, ред.
что-то модно , а что-то вечно
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:17
Нуньес и Расмус забили что удивительно
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:16
Ничего и при Ферги были такие отскоки
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 09:10
Второй гол Горначо можно и автоголом защитать. Вратарь прыгал и достал бы мяч. Если бы защитник не переправил бы мяч
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:03
Наконец то МЮ что то показало.Молодцы,с победой!!!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:35
Не смотря на позднее начала матча(по местному времени) дождался матч, и не пожалел..... первые пол часа игры на поле была одна команда - Вилла, вертели Юнайтед как хртели, забили два гола и решили, что игра сделана, ошиблись и разбудили "дьявола".....Юнайтед начал выбегать в контратаки и создавать угрозу, а во втором тайме и вовсе задушили Виллу, Гарначо был заряжен сильнее остальных, молодец парень! Ну и чудо для болельщиков МЮ конечно же произошло, дождались они гола Хёйлунда в АПЛ! Так сказать с Рождеством!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:25
Гарначо прямо сейчас сильнее Месси и у него есть характер
Elliada
Elliada ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 08:19
Поздравляю с победой МЮ.
Elliada
Elliada
сегодня в 08:19
Специально для Так себе аналитика Расмус наконец-то забил.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 07:48
Шикарный матч. Астон Вилла умудрилась всё-таки.
vkc82ubgznr5
vkc82ubgznr5
сегодня в 07:39
Весёлый матч получился, никто не хотел уступать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:20
Обыграли непосредственного конкурента, это хорошо...
ssspartak
ssspartak
сегодня в 07:14
Если бы не Гарначо, МЮ бы уже в зоне вылета был.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:13
Победа над Астон Виллой уже воспринимается как сенсация.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:06
Сила воли плюс характер и плюс великолепный Алехандро
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 07:03
Никто не ожидал такого развития событий!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ kovalev-barin (раскрыть)
сегодня в 07:00
Каждая такая победа откладывает увольнение Тен Хага и перемены в клубе.
Был жесткий вылет из Лиги Чемпионов, серия поражений и матч с Ливером. Казалось бы, проиграйте снова 7-0 и тен хаг аут. Нет блин, сыграли в ничью, чтоб потом влететь дома очередной фигне. Сейчас выигради у АВ, потом проиграют Лутону. И эти единичные победы раз в месяц просто откладывают неизбежное
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 06:17
Пирс Морган как то прокомментировал этот матч?)
Болельщиков Мю с волевой победой! 4 очка заработали играя с прямыми конкурентами, неплохо так получилось
112910415
112910415
сегодня в 06:07
удивительный второй тайм , характер и везение
ABir
ABir
сегодня в 05:48
Чудесный новогодний камбек МЮ!
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 03:28, ред.
От "Ой, гару" в первом тайме до "Ой, живу" - во втором.. А-ха-ха-ха..
амурец
амурец
сегодня в 02:36
молодцы
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 02:20
Смотри-ка, воля у МЮ есть.
8hcky57sr92y
8hcky57sr92y
сегодня в 01:42
Чисто на фарте,, когда как говорится попали в ситуацию, когда ниже падать некуда МЮ таки сумели проявить характер и вытащить матч! Но это все лишь исключение, 1 удачный тайм, за последние фиг знает сколько игр, это скорее насмешка! Гарначо конечно бриллиант команды, у парня хороший потенциал,, но увы с такими партнёрами, в ближайшие годы мало что светит, разве,, что пришедший Рэтклифф не произведёт тотальную чистку и не даст миллионов 500 на трансферы
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:34
Астон Вилла полетит с третьего места. Такой шанс упустили.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:30
Это ж надо было так постараться, чтоб проиграть нынешнему Манчестеру Юнайтед.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:30, ред.
Наглядный пример соседям ситизенам побеждать того кого не смогли одолеть
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