«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Астон Виллой»

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сегодня, 01:01

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Астон Виллой» в матче 19-го тура АПЛ (3:2).

На 21-й минуте Джон МакГинн вывел гостей вперёд. Леандер Дендонкер на 26-й удвоил преимущество бирмингемской команды. Алехандро Гарначо на 59-й сократил отставание манкунианцев в счёте, а на 71-й восстановил равенство. Победный мяч на 82-й забил Расмус Хёйлунд.