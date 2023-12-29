«Брайтон» переиграл «Тоттенхэм», Жоао Педро два раза реализовал пенальти.

«Брайтон» обыграл «Тоттенхэм» в 19-м туре АПЛ (4:2).
Джек Хиншелвуд открыл счет на 11-й минуте. Жоао Педро на 23-й реализовал пенальти, а третий гол команды забил Первис Эступиньян. На 76-й Жоао Педро оформил дубль, отличившись «с точки». У гостей на 81-й Велиз Алехо сократил отставание в счете, а второй гол гостей забил Бен Дэвис.
После поединка «чайки» идут на 8-м месте (30 очков), «шпоры» находятся на 5-й позиции (36 баллов).
Во-первых хочется поздравить всех болельщиков Чаек с уверенной Победой !
Кто смотрел этот матч, наверняка поддержат то, что сегодня было просто тот момент когда играли две команды которые по классу были совершенно на разных уровнях. Подопечные Роберто Де Дзерби ученили просто какое-то издевательство над командой соперников.
Действительно как будто Чайки были в роли преподавателей, которые показывали мастер класс команде учеников. Такое количество детских ошибок, особенно в завершающей стадии атаки у Тоттенхэма я давно не видел. И только после того как счёт стал до неприличия разгромным, хозяева поля расслабились и позволили команде гостей немного скрасить своё поражение, двумя забитыми мячами в самой концовке матча.
Брайтон действительно сегодня был на высоте.
Во-первых хочется поздравить всех болельщиков Чаек с уверенной Победой !
Кто смотрел этот матч, наверняка поддержат то, что сегодня было просто тот момент когда играли две команды которые по классу были совершенно на разных уровнях. Подопечные Роберто Де Дзерби ученили просто какое-то издевательство над командой соперников.
Действительно как будто Чайки были в роли преподавателей, которые показывали мастер класс команде учеников. Такое количество детских ошибок, особенно в завершающей стадии атаки у Тоттенхэма я давно не видел. И только после того как счёт стал до неприличия разгромным, хозяева поля расслабились и позволили команде гостей немного скрасить своё поражение, двумя забитыми мячами в самой концовке матча.
Брайтон действительно сегодня был на высоте.