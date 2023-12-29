«Брайтон» переиграл «Тоттенхэм», Жоао Педро два раза реализовал пенальти.

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сегодня, 00:33

«Брайтон» обыграл «Тоттенхэм» в 19-м туре АПЛ (4:2).

Джек Хиншелвуд открыл счет на 11-й минуте. Жоао Педро на 23-й реализовал пенальти, а третий гол команды забил Первис Эступиньян. На 76-й Жоао Педро оформил дубль, отличившись «с точки». У гостей на 81-й Велиз Алехо сократил отставание в счете, а второй гол гостей забил Бен Дэвис.

После поединка «чайки» идут на 8-м месте (30 очков), «шпоры» находятся на 5-й позиции (36 баллов).