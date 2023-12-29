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«Брайтон» переиграл «Тоттенхэм», Жоао Педро два раза реализовал пенальти

сегодня, 00:33
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион4 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Брайтон» обыграл «Тоттенхэм» в 19-м туре АПЛ (4:2).

Джек Хиншелвуд открыл счет на 11-й минуте. Жоао Педро на 23-й реализовал пенальти, а третий гол команды забил Первис Эступиньян. На 76-й Жоао Педро оформил дубль, отличившись «с точки». У гостей на 81-й Велиз Алехо сократил отставание в счете, а второй гол гостей забил Бен Дэвис.

После поединка «чайки» идут на 8-м месте (30 очков), «шпоры» находятся на 5-й позиции (36 баллов).

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 15:06
Посмотрел этот матч, Тоттенхэм был вообще не убедителен и должен был проиграть 5-1, но Брайтон просто подарил шпорам 2 гола и перестал выкладываться в конце.

Очень плохой результат для лондонцев. Игра не уровня команды из зоны ЛЧ.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:14
В птичьем дерби сильнее были чайки))
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:38
И здесь неожиданный результат. Середняки АПЛ отбирают очки у лидеров и поднимаются в верхнюю часть таблицы.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 08:49
Странно что при счёте 3-0 Де Зерби повернулся, чтобы не смотреть пенальти своего игрока, когда его команда и так в лёгкую выигрывает)
stanichnik
stanichnik
сегодня в 07:47
Брайтон прервал свою безвыйгрышную серию.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:24
Брайтон вполне конкурентный клуб. Его победа не удивляет.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:17, ред.
«Брайтон» переиграл «Тоттенхэм», Жоао Педро два раза реализовал пенальти.

Во-первых хочется поздравить всех болельщиков Чаек с уверенной Победой !

Кто смотрел этот матч, наверняка поддержат то, что сегодня было просто тот момент когда играли две команды которые по классу были совершенно на разных уровнях. Подопечные Роберто Де Дзерби ученили просто какое-то издевательство над командой соперников.

Действительно как будто Чайки были в роли преподавателей, которые показывали мастер класс команде учеников. Такое количество детских ошибок, особенно в завершающей стадии атаки у Тоттенхэма я давно не видел. И только после того как счёт стал до неприличия разгромным, хозяева поля расслабились и позволили команде гостей немного скрасить своё поражение, двумя забитыми мячами в самой концовке матча.

Брайтон действительно сегодня был на высоте.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:16
"Чайки" заклевали более крупных "птиц"...)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 01:15, ред.
Тотенхем ждал,когда их ПЕТУХ в ср-А-Ку-кареку... клюнет,,,, сонный петух пробудился на 4-0
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 00:56
Педро "раздавил" Тоттенхэм.. Хе..
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 00:48
Жара в английской пример-лиги!
ssspartak
ssspartak
сегодня в 00:44
Тем и интересная английская премьер лига. Каждый может вынести каждого. Но не всегда.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:37
Доминатор решил поддержать начинание соседей))
Гость
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