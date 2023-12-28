«Челси» одержал победу над «Кристал Пэлас»

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сегодня, 00:28

«Челси» выиграл у «Кристал Пэлас» в матче 19-го тура АПЛ (2:1).

На 13-й минуте счёт открыл Михаил Мудрик. Майкл Олисе на 45+1-й восстановил равенство. Нони Мадуеке с пенальти на 88-й забил 2-й гол хозяев.

«Челси» занимает 10-е место в чемпионате Англии, имея в активе 25 очков. «Кристал Пэлас» находится на 15-й позиции с 18 баллами.