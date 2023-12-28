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«Челси» одержал победу над «Кристал Пэлас»

сегодня, 00:28
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

«Челси» выиграл у «Кристал Пэлас» в матче 19-го тура АПЛ (2:1).

На 13-й минуте счёт открыл Михаил Мудрик. Майкл Олисе на 45+1-й восстановил равенство. Нони Мадуеке с пенальти на 88-й забил 2-й гол хозяев.

«Челси» занимает 10-е место в чемпионате Англии, имея в активе 25 очков. «Кристал Пэлас» находится на 15-й позиции с 18 баллами.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:53
Ну вот ещё пару тройку побед в ряд и о Челси заговорят по другому...
Glosser
Glosser
сегодня в 01:14
Челси с победой!
azkan
azkan ответ Stalker-ato (раскрыть)
сегодня в 00:49
Гюсто отличный матч провел. Нкунку тоже. Жаль, судья кривоглазый не дал пенальти! Галахэр хорош. А остальные ниже среднего. Брою зачем выводить?! Он же не играет вообще! Петрович тоже хорош. Мадуэке на уровне. На Лавию посмотрим. Джексон это особая статья. Вроде открывается, вроде ему дают передачи... Но его сглазил кто то или порчу навел))
Capral
Capral
сегодня в 00:44
С победой, Челси, с победой, Мудрик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
azkan
azkan
сегодня в 00:39
С победой Челси! Хоть и со скрипом и над 15 ой командой АПЛ.
Челси эту самую реализацию насилуют как могут))
Надо же четыре выхода один на один и ни одного не реализовали!
Нападающие позорники!
Кроме нападающего синим нужно еще и нормального защитника цельного, такого надежного купить. Сильва уже следующий сезон не потянет.
Бедный Диссаси подумал про себя: "Ты заколебал меня Маурисио!" Когда его во второй раз поставили в центральную защиту)))
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 00:37
Выходы один на один Челси не забивал, пенальти 100% не поставили, гол отменили,но победили и уже хорошо.
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