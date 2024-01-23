Харри Магуайр и Люк Шоу восстановились после травм

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вчера, 19:09

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщает, что защитники и восстановились после травм.

Оба футболиста приступили к тренировкам с командой в общей группе. Шоу не выходил на поле с 23 декабря 2023-го, а Магуайр — 12 декабря.