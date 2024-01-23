Харри Магуайр и Люк Шоу восстановились после травм

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщает, что защитники Люк Шоу и Харри Магуайр восстановились после травм.
Оба футболиста приступили к тренировкам с командой в общей группе. Шоу не выходил на поле с 23 декабря 2023-го, а Магуайр — 12 декабря.
Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщает, что защитники Люк Шоу и Харри Магуайр восстановились после травм.
Оба футболиста приступили к тренировкам с командой в общей группе. Шоу не выходил на поле с 23 декабря 2023-го, а Магуайр — 12 декабря.
что с ним, что без него, одна ...... !!!
что с ним, что без него, одна ...... !!!