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Харри Магуайр и Люк Шоу восстановились после травм

вчера, 19:09

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщает, что защитники Люк Шоу и Харри Магуайр восстановились после травм.

Оба футболиста приступили к тренировкам с командой в общей группе. Шоу не выходил на поле с 23 декабря 2023-го, а Магуайр — 12 декабря.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:46
Да, там другие не хуже, а может не лучше!
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:46
Ну это очень хорошая новость для МЮ и ее болельщиков... успели бы набрать форму.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:15
Ну всё соперники МЮ - трепещите..)
shur
shur
вчера в 19:13
...Магуайр - это наше всё,ещё бы полечился ,куда торопиться...! Хотя
что с ним, что без него, одна ...... !!!
Гость
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