Агент Салаха заявил, что игрок выбыл на 3-4 недели из-за травмы

Агент Рами Абасс, представляющий интересы нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта , рассказал о характере травмы игрока.

Ранее мерсисайдский клуб сообщил, что футболист вернётся из расположения национальной команды для лечения мышечного повреждения, которое он получил в первом тайме матча 2-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций с Ганой, из-за чего не смог продолжить поединок.

Травма Мохамеда серьёзнее, чем предполагалось изначально, и он пропустит от 21 до 28 дней, а не 2 игры. Его лучший шанс принять участие в нынешнем Кубке Африканских Наций — пройти интенсивную реабилитацию в Великобритании и вернуться в команду, как только он будет в форме.