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Агент Салаха заявил, что игрок выбыл на 3-4 недели из-за травмы

вчера, 08:39

Агент Рами Абасс, представляющий интересы нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха, рассказал о характере травмы игрока.

Ранее мерсисайдский клуб сообщил, что футболист вернётся из расположения национальной команды для лечения мышечного повреждения, которое он получил в первом тайме матча 2-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций с Ганой, из-за чего не смог продолжить поединок.

Травма Мохамеда серьёзнее, чем предполагалось изначально, и он пропустит от 21 до 28 дней, а не 2 игры. Его лучший шанс принять участие в нынешнем Кубке Африканских Наций — пройти интенсивную реабилитацию в Великобритании и вернуться в команду, как только он будет в форме.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:02
Пусть поправляется и скорейшего выхода на поле.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 11:11
Пусть отдохнет до плей-офф
112910415
112910415
вчера в 09:10
беречь его, на поле раньше времени не выпускать !
lotsman
lotsman
вчера в 09:08
Серьёзней, это как? Какая травма? Здоровья ему и скорейшего возвращения.
4nqqm7zyskjm
4nqqm7zyskjm
вчера в 08:46
В общем надо сборной дойти до финала и только там возможно Саллах сможет помочь.
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