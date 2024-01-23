В «Пари НН» сообщили о подписании контракта с сыном Андрея Тихонова

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что нижегородский клуб подписал контракт с Михаилом Тихоновым, который является сыном бывшего футболиста «Спартака» Андрея Тихонова.
Вы знаете, что недавно мы создали вторую команду. Поэтому мы подписываем игроков не только для основного состава «Пари НН», но и для нашего клуба в ФНЛ. Вероятнее всего, Михаил будет выступать за нашу вторую команду. Но пока он проходит сборы с первой, в ОАЭ. Смотрим на него и тестируем.
25-летний Тихонов являлся свободным агентом, а его последней командой был «Родина».