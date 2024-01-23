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В «Пари НН» сообщили о подписании контракта с сыном Андрея Тихонова

вчера, 20:10

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что нижегородский клуб подписал контракт с Михаилом Тихоновым, который является сыном бывшего футболиста «Спартака» Андрея Тихонова.

Вы знаете, что недавно мы создали вторую команду. Поэтому мы подписываем игроков не только для основного состава «Пари НН», но и для нашего клуба в ФНЛ. Вероятнее всего, Михаил будет выступать за нашу вторую команду. Но пока он проходит сборы с первой, в ОАЭ. Смотрим на него и тестируем.

25-летний Тихонов являлся свободным агентом, а его последней командой был «Родина».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:07
хорошая династия будет, надеемся
memphis
memphis
вчера в 22:00
Не отец ни разу
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 20:22
Пожелаем удачи Михаилу в Пари НН.
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2fv5m6zqp7mf
вчера в 20:22
Династия Тихоновым продолжить, почему нет, если толковый игрок
Гость
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