В «Пари НН» сообщили о подписании контракта с сыном Андрея Тихонова

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что нижегородский клуб подписал контракт с , который является сыном бывшего футболиста «Спартака» .

Вы знаете, что недавно мы создали вторую команду. Поэтому мы подписываем игроков не только для основного состава «Пари НН», но и для нашего клуба в ФНЛ . Вероятнее всего, Михаил будет выступать за нашу вторую команду. Но пока он проходит сборы с первой, в ОАЭ . Смотрим на него и тестируем.