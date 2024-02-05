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Мартино рассказал, почему Месси пропустил матч со звёздами лиги Гонконга

вчера, 09:20

Главный тренер клуба «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал, почему нападающий Лионель Месси пропустил игру со звёздами чемпионата Гонконга (4:1).

Мы благодарны Гонконгу за последние несколько дней, нас очень хорошо встретили, и мы почувствовали доброжелательность гонконгцев. Мы также наслаждались сегодняшней игрой, но понимаем, что многие фанаты сильно разочарованы отсутствием Луиса Суареса и Лионеля Месси. Это решение медицинского штаба. Мы проверили физическое состояние футболистов. Если бы мы выпустили их, то рискнули бы их физическим здоровьем.

Осознаём, что болельщики расстроены, и просим у них прощения. Мы бы хотели позволить игрокам выйти на поле, но риск был слишком велик.

У Месси воспаление мышц задней поверхности бедра, мы ожидаем какого-то улучшения, но эта ситуация наблюдается уже много дней. У нас есть обязательства перед МЛС, в связи с которыми мы решили, что нам нельзя рисковать в этом матче.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:01
а с Суаресом-то что ?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:37, ред.
Суарес и месси наверно подумали перед матчем…ну его нафиг, вдруг и гонконгцы вынесут нас так же, как днями ранее вынесли 2 клуба из Саудовской Аравии (4:3 и 6:0), но случилось чудо и у любительского клуба из МЛС хватило сил победить «звезд» Гонконга 🔥
ОПС
ОПС
вчера в 09:35
Скорей всего это просто набор слов. Надо же чем то оправдываться. А то, что тысячи болельщиков шли именно на месси, это так...
gkjea6ug349t
gkjea6ug349t
вчера в 09:26
Сачковал дномяра просто напросто
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 09:23
Честнее было бы вернуть людям деньги !
aahuqxum4cfb
aahuqxum4cfb
вчера в 09:22
Потому что для Месси это не звезды, а маленькие метеоритики.
Гость
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