Мартино рассказал, почему Месси пропустил матч со звёздами лиги Гонконга

Главный тренер клуба «Интер Майами» рассказал, почему нападающий пропустил игру со звёздами чемпионата Гонконга (4:1).

Мы благодарны Гонконгу за последние несколько дней, нас очень хорошо встретили, и мы почувствовали доброжелательность гонконгцев. Мы также наслаждались сегодняшней игрой, но понимаем, что многие фанаты сильно разочарованы отсутствием Луиса Суареса и Лионеля Месси. Это решение медицинского штаба. Мы проверили физическое состояние футболистов. Если бы мы выпустили их, то рискнули бы их физическим здоровьем.

Осознаём, что болельщики расстроены, и просим у них прощения. Мы бы хотели позволить игрокам выйти на поле, но риск был слишком велик.