Мартино рассказал, почему Месси пропустил матч со звёздами лиги Гонконга

Главный тренер клуба «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал, почему нападающий Лионель Месси пропустил игру со звёздами чемпионата Гонконга (4:1).
Мы благодарны Гонконгу за последние несколько дней, нас очень хорошо встретили, и мы почувствовали доброжелательность гонконгцев. Мы также наслаждались сегодняшней игрой, но понимаем, что многие фанаты сильно разочарованы отсутствием Луиса Суареса и Лионеля Месси. Это решение медицинского штаба. Мы проверили физическое состояние футболистов. Если бы мы выпустили их, то рискнули бы их физическим здоровьем.
Осознаём, что болельщики расстроены, и просим у них прощения. Мы бы хотели позволить игрокам выйти на поле, но риск был слишком велик.
У Месси воспаление мышц задней поверхности бедра, мы ожидаем какого-то улучшения, но эта ситуация наблюдается уже много дней. У нас есть обязательства перед МЛС, в связи с которыми мы решили, что нам нельзя рисковать в этом матче.