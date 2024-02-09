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«Трабзонспор» хочет купить у ЦСКА Мендеса

вчера, 17:46

«Трабзонспор» сообщил ЦСКА о намерении купить полузащитника Виктора Мендеса.

Турецкий клуб готов отдать за игрока 4 миллиона евро и 2 млн в качестве бонусов, а также процент от будущей перепродажи игрока.

«Бордово-синие» хотят выплачивать сумму трансфера переводами в течение нескольких лет, «армейцы» с этим не согласны, по этой причине переход вряд ли состоится. Москвичи надеются получить за хавбека больше, чем предлагает «Трабзонспор».

Трансферное окно в Турции закрывается сегодня.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:37
Чилиец молод и адаптирован....как показалось нужен ЦСКА....зачем его продавать...да ещё и за неустраивающую сумму и и частями....
Пусть сами в Чили едут и ищут аналоги....
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:51
Окно закрылось, Мендес остаётся в ЦСКА. Удачных игр ему.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:07
Всех пусть купят, может новых наберём и начнём нормально играть!
kc37gwm6s8gq
kc37gwm6s8gq
вчера в 18:04
Ему там самое место
Гость
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