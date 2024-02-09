«Трабзонспор» хочет купить у ЦСКА Мендеса

1707490012

вчера, 17:46

«Трабзонспор» сообщил ЦСКА о намерении купить полузащитника .

Турецкий клуб готов отдать за игрока 4 миллиона евро и 2 млн в качестве бонусов, а также процент от будущей перепродажи игрока.

«Бордово-синие» хотят выплачивать сумму трансфера переводами в течение нескольких лет, «армейцы» с этим не согласны, по этой причине переход вряд ли состоится. Москвичи надеются получить за хавбека больше, чем предлагает «Трабзонспор».

Трансферное окно в Турции закрывается сегодня.