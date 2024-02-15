«Торпедо» хочет арендовать полузащитника «Спартака»

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вчера, 12:08

«Торпедо» ведёт переговоры об аренде полузащитника «Спартака» и молодёжной сборной России . Об этом рассказал президент «чёрно-белых» .

Вопрос возможной аренды Зорина не закрыт. Он находится в рабочем состоянии. Действительно, «Спартак» не очень хочет отпускать игрока. Но я ничего не исключаю до закрытия трансферного окна.

С августа по декабрь прошлого года Зорин, выступая на правах аренды за минское «Динамо» (с которым выиграл чемпионат Белоруссии), провёл 11 матчей, забил 7 мячей и отдал 2 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» подписало лучшего бомбардира «Сатурна».