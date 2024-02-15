«Торпедо» хочет арендовать полузащитника «Спартака»

«Торпедо» ведёт переговоры об аренде полузащитника «Спартака» и молодёжной сборной России Даниила Зорина. Об этом рассказал президент «чёрно-белых» Александр Волнушкин.
Вопрос возможной аренды Зорина не закрыт. Он находится в рабочем состоянии. Действительно, «Спартак» не очень хочет отпускать игрока. Но я ничего не исключаю до закрытия трансферного окна.
С августа по декабрь прошлого года Зорин, выступая на правах аренды за минское «Динамо» (с которым выиграл чемпионат Белоруссии), провёл 11 матчей, забил 7 мячей и отдал 2 голевых передачи.
Ранее сообщалось, что «Торпедо» подписало лучшего бомбардира «Сатурна».