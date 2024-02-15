Гол Икарди позволил «Галатасараю» обыграть «Спарту»

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вчера, 22:42

«Галатасарай» одолел «Спарту» в первом стыковом матче Лиги Европы (3:2).

Керем Демирбай вывел хозяев поля вперед на 19-й минуте. Анхело Пресиадо сравнял счет на 47-й. Автогол Ладислава Крейчи на 61-й вновь обеспечил преимущество турецкому коллективу. Ян Кухта на 65-й вернул равенство на табло. Мауро Икарди на 90+2-й забил победный гол.

У «Галатасарая» на 62-й минуте с поля был удален Виктор Нельссон. У гостей был дисквалифицирован Матей Рынеш на 80-й за две желтые карточки.

Ответный поединок состоится 22 февраля.