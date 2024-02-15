С новой трансферной стратегией ЦСКА не будет чемпионом много лет. Уже восемь холостых сезонов

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вчера, 23:21

Подписания определяют результаты.

Не отыграют отставание от «Краснодара»

ЦСКА на восьмой строчке в таблице, наравне с новичком РПЛ «Рубином». До лидера из Краснодара 10 очков. Ниже вряд ли упадут, могут подняться на несколько позиций. Но даже финиш на второй строчке год назад ничего принципиально не изменил. ЦСКА не стал фаворитом в борьбе с «Зенитом» за титул, ведь ограниченные трансферные возможности. Даже когда находят 10-12 млн евро за целый сезон, даже если предложили Круговому контракт, чтобы задеть «Зенит», то глобально ничего не меняется.

Вряд ли тренер Федотов ниже классом, чем Слуцкий. Но Леонида Викторовича благодаря скаутам и деньгам соратников Гинера окружали такими игроками, что Акинфеев радовался новым трофеям. Голкипер помог ЦСКА выиграть Кубок, но такой трофей есть в коллекции у «Спартака» и «Тосно», вряд ли повод для особой гордости. Важнее, что практически исключено седьмое чемпионство ЦСКА . «Армейцы» не были первыми с 2016 года, без «золота» дольше, чем соседский «Спартак». Весеннего рывка точно не будет.

Даже если команда Ивича не справится с давлением, то первым кандидатом на титул станет «Зенит», а ЦСКА максимум будет сражаться за право опередить клубы из Самары и Казани в таблице и воспользоваться осечками московских соседей. Печальный вердикт для клуба, который привык быть главным раздражителем петербуржцев в чемпионате, играть в Лиге чемпионов – иногда занимать места выше четвертого в группе, и хвастаться селекцией. Удачные ходы остались, но самые перспективные рынки для ЦСКА закрыты.

В команде мало людей для чемпионства

Однозначно чемпионский уровень у двух игроков – вратаря Акинфеева и нападающего Чалова, который забил 8 мячей и сделал 3 ассиста. Фёдор может играть ещё лучше, но если вспомнить удачный переход на новую позицию в оттяжке, то можно добавить его к многократному чемпиону Акинфееву. И всё, больше железных кандидатов на заслуженный титул нет. Можно добавить вингера Файзуллаева, но 20-летний узбек должен подтвердить стабильность весной, чтобы летом за ним охотились европейские клубы.

Чем лучше Аббосбек играет – тем ближе к уходу из ЦСКА . Повторится история Зайнутдинова, который уехал в Турцию, ведь «армейцам» теперь важны продажи футболистов, чтобы оплачивать счета клуба. Кого ещё можно притянуть в категорию «футболисты для чемпионства»? Бразильские защитники Роша и Мойзес в порядке. Также имеет право на приличные оценки универсальный хавбек Обляков. Но Иван ни на одной позиции не играет так строго и четко, чтобы заинтересовать клубы топ-5.

Обляков точно не второй Головин. Хавбеку уже 25 лет, скорее просто приличный средний футболист, чем готовый чемпион страны. Вот и получается, что много минут на поле проводят сербский хавбек Зделар, его соотечественник латераль Гайич, чилийский хавбек Мендес, ветеран из атаки Заболотный и новичок с фланга бразилец Келвен, но в этом списке нет людей уровня молодых Еременко, Фернандеса, Вернблума и Щенникова до многочисленных травм. Также Чалову, Файзуллаеву и Заболотному сложно тягаться по классу с легендами ЦСКА – Лавом, Красичем и даже с молодым Головиным, который в последнем чемпионском сезоне играл с Тошичем, Дзагоевым и Мусой.

В ЦСКА надеются на трансферные сенсации

Уверены, что левый защитник Круговой обязательно переведет игру «армейцев» на левом фланге на новый уровень? Может оказаться, что перевод бразильца Мойзеса на привычную позицию даст команде больше. Тогда утрут нос «Зениту», но не получат стабильного латераля в лице российского новичка. Как не получили Караваева вместо Фернандеса – оба правых крайних из состава Семака раньше играли за ЦСКА .

Также нет уверенности, что голкипер Помазун заменит в основе Акинфеева через несколько лет, его зовут в другой клуб. А Игорь в любой момент может махнуть рукой и уехать на рыбалку. При этом у директора ЦСКА Бабаева участились трансферные промахи. Бразильский центральный защитник Фукс, аргентинский нападающий Гайч, колумбийский вингер Карраскаль не задержались в основе «армейцев» на много лет.

Похожая судьба может быть у чилийцев, Давила и Мендес не впечатлили осенью, и сербов, Зделару и Гайичу подыскивают замену. Свои ребята тоже не прогрессируют и не учатся на ошибках, как Чалов, поэтому Обляков и Кучаев могут покинуть ЦСКА . Крепкие новички остаются, но Языджи не удержали после аренды, а подписания в стиле Мухина – забрали у «Локомотива» хавбека за 170 тысяч евро, не являются чемпионскими трансферами.

Нельзя становиться бедной версией «Спартака»

Если ставить ЦСКА на позицию «Спартака» – команды, которая мечтает о высоких местах, но нередко довольствуется низкими позициями в РПЛ , то ресурсов по-прежнему достаточно. Хватит передач Файзуллаева, голов Чалова, отборов Роши и сейвов Акинфеева. Но как долго «армейский» коллектив продержится в статусе «Спартака»? Козырем ЦСКА во время чемпионских сезонов была наглость.

А титульная наглость рождалась, поскольку видели индивидуальный класс исполнителей. Когда Зделар не может отдать ни одной умной передачи за целый матч, когда Мендес теряет позицию в опорной зоне, а Заболотный бьет мимо из хорошей позиции, хотя всегда старается, то откуда возьмется уверенность всей команды и её главного тренера? Посмотрите на трансферы ЦСКА последнего времени.

Скауты ищут бразильцев, от которых отказались другие клубы. Подписали запасного нападающего «Балтики» Тамерлана Мусаева. Охотятся за 19-летним алжирцем в надежде получить ещё одного Файзуллаева, ведь Аббосбек в московском клубе не задержится, если продолжит прогрессировать весной. Чалов тоже не спешит продлевать контракт, может уйти летом. Ситуация для ЦСКА сложная и тяжелая.