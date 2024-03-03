Отец Хвичи: «Полагаю, он останется в „Наполи“»

Отец вингера «Наполи» Бадри оценил трансферные слухи вокруг своего сына.

На мой взгляд, Хвича предпочтет остаться в «Наполи» в следующем сезоне. Только он сам сможет решить, оставаться ли ему в Неаполе в будущем, и я буду уважать любое его решение.