Отец Хвичи: «Полагаю, он останется в „Наполи“»

Отец вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии Бадри оценил трансферные слухи вокруг своего сына.
На мой взгляд, Хвича предпочтет остаться в «Наполи» в следующем сезоне. Только он сам сможет решить, оставаться ли ему в Неаполе в будущем, и я буду уважать любое его решение.
Согласно недавней информации, подписать футболиста хотят ПСЖ и «Барселона».
Пару лет назад, когда он приехал в Италию и несколько месяцев феерил, Бавария действительно сокрушалась от того, что клуб вёл его, наблюдал за ним, но в итоге, он оказался в Наполи. Но сейчас, когда его не критикует только ленивый- он никому не нужен, даже шнурки гладить...
Пару лет назад, когда он приехал в Италию и несколько месяцев феерил, Бавария действительно сокрушалась от того, что клуб вёл его, наблюдал за ним, но в итоге, он оказался в Наполи. Но сейчас, когда его не критикует только ленивый- он никому не нужен, даже шнурки гладить...
Дык сейчас они без шнуровки)
Витя!
Давай к немцам его определим, там быстро покажут чем футбол отличается от балета)))
Дык сейчас они без шнуровки)
Витя!
Давай к немцам его определим, там быстро покажут чем футбол отличается от балета)))
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣