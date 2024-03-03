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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2023/2024

Отец Хвичи: «Полагаю, он останется в „Наполи“»

вчера, 14:13

Отец вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии Бадри оценил трансферные слухи вокруг своего сына.

На мой взгляд, Хвича предпочтет остаться в «Наполи» в следующем сезоне. Только он сам сможет решить, оставаться ли ему в Неаполе в будущем, и я буду уважать любое его решение.

Согласно недавней информации, подписать футболиста хотят ПСЖ и «Барселона».

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Все комментарии
qqzp7576mk72
qqzp7576mk72
вчера в 18:14
Для Хвичи это лучший вариант, здесь он любимец
112910415
112910415
вчера в 17:40
то есть карьерного роста не предполагается ?
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 17:30
Наши мысли сходятся!!! Согласен во всём!!! Раньше были вопли- даешь Реал, МС!!! A сейчас- он уже патриот Наполи!!! Чисто, базарно-рыночный базар продавца апельсин...
b7j796vp6b99
b7j796vp6b99
вчера в 17:20
Большими деньгами любого грузина можно переманить.
3xvfvu63xbgb
3xvfvu63xbgb
вчера в 17:18
Ну тут нужно лета дождаться что бы что то говорить о его судьбе.
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:56, ред.
А он видимо резко вспомнил о своём неаполитанском патриотизме, и вообще он с детства был за Наполи. Нет, ну ещё есть вариант, что он со своей днищенской игрой и нафиг никому не нужен, но это не точно.
adekvat
adekvat
вчера в 16:01
Ну хоть у кого то родители не рулят будущем своих детей которые давно уже не дети.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:01
Время покажет где он сможет оказаться.
8s468qbnxhaq
8s468qbnxhaq
вчера в 15:42
Как бы Хвичке в какой-нибудь Салернитане к лету не оказаться
7p7xkq5pcfhx
7p7xkq5pcfhx
вчера в 15:40
Если только оттуда его не попрут в ближайшее время
112910415
112910415
вчера в 15:14
то есть откажет всем - и богатым, и знаменитым ?
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:40
Привет, Олег!
Пару лет назад, когда он приехал в Италию и несколько месяцев феерил, Бавария действительно сокрушалась от того, что клуб вёл его, наблюдал за ним, но в итоге, он оказался в Наполи. Но сейчас, когда его не критикует только ленивый- он никому не нужен, даже шнурки гладить...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:29
Мячи качать?
Дык сейчас они без шнуровки)
Витя!
Давай к немцам его определим, там быстро покажут чем футбол отличается от балета)))
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 14:20, ред.
А можно за своим недоброжелателем в "чемпионат проктологов".
Capral
Capral
вчера в 14:19
А какже -Реал, МС и Барса?!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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