Мбаппе подозревает ПСЖ в раскрытии информации о его уходе из клуба

1709475154

вчера, 17:12

Нападающий ПСЖ подозревает клуб в раскрытии информации о его предполагаемом уходе из клуба летом.

Игрок сообщил о своем решении президенту парижан , после этого положение футболиста в команде изменилось: его заменили в матче с «Ренном» на 65-й минуте (1:1), а в игре против «Монако» — в перерыве (0:0).