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Мбаппе подозревает ПСЖ в раскрытии информации о его уходе из клуба

вчера, 17:12

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе подозревает клуб в раскрытии информации о его предполагаемом уходе из клуба летом.

Игрок сообщил о своем решении президенту парижан Нассеру Аль-Хелаифи, после этого положение футболиста в команде изменилось: его заменили в матче с «Ренном» на 65-й минуте (1:1), а в игре против «Монако» — в перерыве (0:0).

Сообщается, что Мбаппе договорился с ПСЖ о более позднем разглашении данных сведений, нынешняя ситуация вызывает у игрока недоумение, поскольку это может помешать выступлению коллектива в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:16
Кажется, его переход в Реал не пройдет тихо и спокойно. Всё идёт к скандалу клуба с игроком
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:19
Посадить его на лавку...
Nazi
Nazi
вчера в 18:13
Вали уже а :)
sknck7xjh6vx
sknck7xjh6vx
вчера в 17:59
Подозрительный черепашка..... это что то новое....:)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:54
.........это может помешать выступлению коллектива в Лиге чемпионов.
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Ну да ну да...именно это и помешает!))
Incredulous
Incredulous
вчера в 17:37
У попа была собака, он её любил,
Она съела кусок мяса, он её убил...

Всё, что нужно знать об отношениях президента ПСЖ с Мбаппе.
112910415
112910415
вчера в 17:24
зря мы переживали, что кончились великие новости !..
nx42z75ta6jb
nx42z75ta6jb
вчера в 17:21
Сейчас подаст в суд и будет требовать денег....:)))
sw4cbdxkfp7n
sw4cbdxkfp7n
вчера в 17:14
Началась новая сага о черепашке... здравствуй третий сезон.
Гость
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