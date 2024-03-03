Мбаппе подозревает ПСЖ в раскрытии информации о его уходе из клуба

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе подозревает клуб в раскрытии информации о его предполагаемом уходе из клуба летом.
Игрок сообщил о своем решении президенту парижан Нассеру Аль-Хелаифи, после этого положение футболиста в команде изменилось: его заменили в матче с «Ренном» на 65-й минуте (1:1), а в игре против «Монако» — в перерыве (0:0).
Сообщается, что Мбаппе договорился с ПСЖ о более позднем разглашении данных сведений, нынешняя ситуация вызывает у игрока недоумение, поскольку это может помешать выступлению коллектива в Лиге чемпионов.
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Ну да ну да...именно это и помешает!))
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Ну да ну да...именно это и помешает!))
Она съела кусок мяса, он её убил...
Всё, что нужно знать об отношениях президента ПСЖ с Мбаппе.
Она съела кусок мяса, он её убил...
Всё, что нужно знать об отношениях президента ПСЖ с Мбаппе.