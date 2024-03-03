Вера рассказал, как сорвался его переход в «Локомотив»

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера объяснил, почему сорвался его переход в «Локомотив». По слухам, игрок мог оказаться в Москве в минувшее трансферное окно.
В моем окружении знали, что есть такая возможность и что все было подготовлено для того, чтобы я уехал после матча с «Сочи», до зимнего перерыва. Потом мне позвонили, сказали, что есть проблема, и клубы не достигли соглашения. И больше ничего.
Ведь в заголовке написано, что Вера рассказал как сорвался его переход в Локо, а он рассказал только о звонке.
Как увлекательно...
Ведь в заголовке написано, что Вера рассказал как сорвался его переход в Локо, а он рассказал только о звонке.
Как увлекательно...