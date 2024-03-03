Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Вера рассказал, как сорвался его переход в «Локомотив»

вчера, 11:29

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера объяснил, почему сорвался его переход в «Локомотив». По слухам, игрок мог оказаться в Москве в минувшее трансферное окно.

В моем окружении знали, что есть такая возможность и что все было подготовлено для того, чтобы я уехал после матча с «Сочи», до зимнего перерыва. Потом мне позвонили, сказали, что есть проблема, и клубы не достигли соглашения. И больше ничего.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Агенты пошутили». Медведев — о словах Глушакова про переход в «Зенит»
02 марта
Глушаков: «Меня 3 раза звали в „Зенит“. Никогда не перейду в этот клуб»
02 марта
Файзуллаев оценил слухи об интересе к себе со стороны «Баварии»
29 февраля
Тикнизян не в «Зените», а сильные защитники не в ЦСКА. Трансферная зима пестрит сорванными сделками
29 февраляВадим Багров в блоге Символические сборные туров и сезоновКомментарии3
Чалов, Вендел и Сперцян хотят покинуть РПЛ. А пока гранды держатся зубами за лидеров
28 февраляВадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии8
Агент Чеддиры отреагировал на информацию об интересе «Спартака»
28 февраля
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:26
кому-то из цепочки недостаточно предложили ...
8b8774v6tyer
8b8774v6tyer
вчера в 15:05
Кто-то откат от сделки не согласовал, и игрок не перешёл в другой клуб.
nubom
nubom
вчера в 14:56
Когда он начал свой рассказ, ему опять позвонили...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:03
Ну и в чом проблема,закончи предложение !
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:40
А где рассказ? Зимой нужно запретить переходы
Вещий
Вещий
вчера в 13:19
Пусть доигрывает сезон, а потом будет видно...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 12:49
Тоесть из написанного можно понять, если бы не позвонили Вере, то всё было бы нормально, а так ему позвонили и всё сорвалось.
Ведь в заголовке написано, что Вера рассказал как сорвался его переход в Локо, а он рассказал только о звонке.
Как увлекательно...
5zgw38p8j8ph
5zgw38p8j8ph
вчера в 12:21
Сначало пообещали п затем раздумали так бывает
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:36
Бывает. Зато поможет Оренбургу увисеть в ПЛ...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 